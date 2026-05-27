Из Сиде - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой

А ещё с купанием, музыкой и невероятными видами
Отправляемся на морскую прогулку на современной яхте Starcraft вдоль побережья Аланьи. Вы увидите знаменитые пещеры, искупаетесь в прозрачных бухтах и отдохнёте на просторной палубе. На борту — музыка, анимация и обед с барбекю. Лёгкий и красивый способ провести день среди волн и ласкового ветра!
Описание экскурсии

Морские пещеры и побережье

С воды вы увидите:

  • Пиратскую пещеру
  • пещеру Любви и Фосфорную пещеру
  • знаменитый пляж Клеопатры

Купание и отдых

Во время остановок вы сможете:

  • искупаться в море
  • позагорать на палубе
  • сделать фотографии побережья

Развлечения и обед

На борту — музыка, анимация, танцевальное шоу и пенная вечеринка. И обед — куриное барбекю и фрукты, напитки — при выборе нужного билета.

Организационные детали

  • В стоимость включено: водная прогулка, все развлечения на борту, страховка, обед, при выборе нужного билета — пиво и вино без ограничений
  • На яхте есть туалеты, душевые и раздевалки
  • Путешествие не подойдёт для людей с ограниченной мобильностью
  • С вами будет один из членов нашей команды
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать с началом на причале в Аланье

в понедельник, среду и субботу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Водная прогулка и трансфер (от 11 лет, безалкогольный пакет)€35
Водная прогулка и трансфер (дети от 4 до 11 лет)€25
Водная прогулка, трансфер и безлимит вина и пива€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

