Отправляемся на морскую прогулку на современной яхте Starcraft вдоль побережья Аланьи. Вы увидите знаменитые пещеры, искупаетесь в прозрачных бухтах и отдохнёте на просторной палубе. На борту — музыка, анимация и обед с барбекю. Лёгкий и красивый способ провести день среди волн и ласкового ветра!
Описание экскурсии
Морские пещеры и побережье
С воды вы увидите:
- Пиратскую пещеру
- пещеру Любви и Фосфорную пещеру
- знаменитый пляж Клеопатры
Купание и отдых
Во время остановок вы сможете:
- искупаться в море
- позагорать на палубе
- сделать фотографии побережья
Развлечения и обед
На борту — музыка, анимация, танцевальное шоу и пенная вечеринка. И обед — куриное барбекю и фрукты, напитки — при выборе нужного билета.
Организационные детали
- В стоимость включено: водная прогулка, все развлечения на борту, страховка, обед, при выборе нужного билета — пиво и вино без ограничений
- На яхте есть туалеты, душевые и раздевалки
- Путешествие не подойдёт для людей с ограниченной мобильностью
- С вами будет один из членов нашей команды
- Эту экскурсию вы также можете забронировать с началом на причале в Аланье
в понедельник, среду и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Водная прогулка и трансфер (от 11 лет, безалкогольный пакет)
|€35
|Водная прогулка и трансфер (дети от 4 до 11 лет)
|€25
|Водная прогулка, трансфер и безлимит вина и пива
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
