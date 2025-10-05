Мои заказы

Сплав по горной реке Кёпрючай (из Сиде)

Пороги, брызги и головокружительные панорамы национального парка
Каньон Кёпрюлю вдоль горной реки Кёпрючай — одно из самых живописных мест Турции. Берега здесь укрыты густыми деревьями, а мягкие пороги идеальны для рафтинга. Если у вас нет опыта, под руководством инструктора вы освоите азы гребли.

А если вы уже сплавлялись на рафтах, то непременно оцените головокружительные виражи — сплав пройдёт весело, но без риска.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Тайминг программы

  • 7:30-9:30 — сбор участников из различных отелей
  • 9:30-10:30 — трансфер в национальный парк «Кёпрюлю Каньон»
  • 10:30 — прибытие на базу, регистрация, инструктаж и выдача снаряжения (шлем, спасательный жилет, весло — входят в стоимость, гидрокостюм и специальная обувь — за доплату)
  • 11:00 — короткий переезд (10–15 минут) к месту старта в Малом каньоне
  • 11:30 — старт сплава
  • 16:30 — завершение сплава, трансфер обратно в отели

Маршрут рафтинга

  • Первые 6 км — знакомство с рекой, прохождение лёгких порогов, остановка для отдыха
  • Ещё 2 км — и вас ждёт обеденная пауза. В меню — курица, рис, свежий салат
  • Заключительные 4 км — последние пороги

После сплава можно посмотреть фотографии и видео, снятые во время маршрута, и при желании приобрести их на память.

Организационные детали

  • Сопровождать вас в пути будет один из гидов-водителей нашей команды
  • Во время сплава с вами будет работать профессиональный инструктор
  • Пороги реки Кёпрючай относятся ко 2-й категории сложности — этого достаточно, чтобы испытать азарт сплава и при этом чувствовать себя в безопасности. Маршрут подходит взрослым и детям от 8 лет

Что включено в стоимость

  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги инструктора
  • Снаряжение для рафтинга (весло, шлем и спасательный жилет)
  • Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительные расходы

  • Напитки (от $1)
  • Обувь для рафтинга $15 (продажа)
  • Гидрокостюм $10 (аренда)
  • Фото/видео от $40

ежедневно в 08:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€19
Дети 7-11 лет€15
Дети до 6 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 816 туристов
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Марина
Марина
5 окт 2025
Очень интересное насыщенное приключение. Спасибо инструктору Георгию за хорошо организованный рафтинг. И водителю джипа за скоростное путешествие по горным дорогам. День прошел ярко и не забываемо среди горных красот окрестностей Сиде. Мероприятие подойдет всем кто любит веселые путешествия и природу. Маршрут не сложный. .
