Каньон Кёпрюлю вдоль горной реки Кёпрючай — одно из самых живописных мест Турции. Берега здесь укрыты густыми деревьями, а мягкие пороги идеальны для рафтинга. Если у вас нет опыта, под руководством инструктора вы освоите азы гребли.
А если вы уже сплавлялись на рафтах, то непременно оцените головокружительные виражи — сплав пройдёт весело, но без риска.
А если вы уже сплавлялись на рафтах, то непременно оцените головокружительные виражи — сплав пройдёт весело, но без риска.
Описание водной прогулки
Тайминг программы
- 7:30-9:30 — сбор участников из различных отелей
- 9:30-10:30 — трансфер в национальный парк «Кёпрюлю Каньон»
- 10:30 — прибытие на базу, регистрация, инструктаж и выдача снаряжения (шлем, спасательный жилет, весло — входят в стоимость, гидрокостюм и специальная обувь — за доплату)
- 11:00 — короткий переезд (10–15 минут) к месту старта в Малом каньоне
- 11:30 — старт сплава
- 16:30 — завершение сплава, трансфер обратно в отели
Маршрут рафтинга
- Первые 6 км — знакомство с рекой, прохождение лёгких порогов, остановка для отдыха
- Ещё 2 км — и вас ждёт обеденная пауза. В меню — курица, рис, свежий салат
- Заключительные 4 км — последние пороги
После сплава можно посмотреть фотографии и видео, снятые во время маршрута, и при желании приобрести их на память.
Организационные детали
- Сопровождать вас в пути будет один из гидов-водителей нашей команды
- Во время сплава с вами будет работать профессиональный инструктор
- Пороги реки Кёпрючай относятся ко 2-й категории сложности — этого достаточно, чтобы испытать азарт сплава и при этом чувствовать себя в безопасности. Маршрут подходит взрослым и детям от 8 лет
Что включено в стоимость
- Страховка
- Трансфер от/до отеля
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (весло, шлем и спасательный жилет)
- Обед (жареная курица, рис, салат)
Дополнительные расходы
- Напитки (от $1)
- Обувь для рафтинга $15 (продажа)
- Гидрокостюм $10 (аренда)
- Фото/видео от $40
ежедневно в 08:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
|Дети 7-11 лет
|€15
|Дети до 6 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 816 туристов
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
5 окт 2025
Очень интересное насыщенное приключение. Спасибо инструктору Георгию за хорошо организованный рафтинг. И водителю джипа за скоростное путешествие по горным дорогам. День прошел ярко и не забываемо среди горных красот окрестностей Сиде. Мероприятие подойдет всем кто любит веселые путешествия и природу. Маршрут не сложный. .
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборАнтичный Сиде: зарождение цивилизации
Узнать тайну названия города, увидеть руины храма Аполлона и сделать фото у живописного водопада
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в античный Сиде
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€411 за всё до 8 чел.