Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде

Когда вы попадаете в Каппадокию - вы попадаете на совершенно другую планету

4.5
20 отзывов
Когда вы попадаете в Каппадокию — вы попадаете на совершенно другую планету.

Здесь нереальные пейзажи, которыми можно любоваться вечно.

Здесь подземные города и скальные церкви.

Всю эту красоту вы сможете рассмотреть как с земли, так и с воздуха.

Все желающие могут присоединиться к полету на воздушном шаре на рассвете.

Встретьте новый день пролетая над Каппадокией.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде

Что вы увидите 🤩

  • Подземные города Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
  • Скальную Крепость Ортахисар
  • Скальную Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин и Церковь 6 века Иоанна Крестителя
  • Знаменитую Долину Любви
  • Великолепную Долину Голубей
  • Долину Пашабаг, где находятся самые большие "грибы" конусы в Каппадокии
  • Полет воздушных шаров
  • Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Каппадокия — это регион в Центральной Турции, славящийся своими необычными разноцветными ландшафтами, которые сформировались природой после извержения вулканов миллионы лет назад.
На протяжении долгого времени эта территория служила местом для проживания различных цивилизаций и народов, которые строили города под землёй и над землёй в вулканических скалах, разукрасив тем самым необычность этой местности.
Свою лепту внесло и христианство, найдя уединение и умиротворение здесь. Бережно неся свою религию, они нанесли великолепнейшие фрески в скальных Церквях и монастырях, которые вырыли в вулканических породах Каппадокии.
В последствии природных и исторических действий сейчас это необыкновенно колоритная территория, которая в 1985 году была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Подземные города, скальные Церкви, скальные монастыри, дома в вулканических конусах, фантастические долины и необыкновенные конусы «грибы» - все это вы увидите, посетив данную экскурсию. Изюминкой станут Полеты воздушных шаров на рассвете, зрелище, которое навсегда останется в вашей памяти.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-40 человек
Детский (0-6 с местом)
$15
Взрослый (12+)
$65
Детский (7-11)
$35

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входной билет в «Подземный города»
  • Входной билет в «Музей под открытым небом Пашабаг»
  • Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» г. Ургюп
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Ужин и завтрак в отеле.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) – (10 USD)
  • Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) – (10 USD)
  • Полет на воздушном шаре – (1 час) (100 - 200 USD зависит от сезона)
  • Посещение Панорамы воздушных шаров –((1.5 часа) – 15 USD)
  • Посещение Заката в Красной Долине – (10 USD)
  • Одноместный номер (доплата 15 $).
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Паспорт (или фото паспорта)
  • Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
  • Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Когда и сколько длится?
Когда: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде

TurkeyTours
TurkeyTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

👥Групповые🚌На автобусе🎈Каппадокия🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Сиде

В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
4.8
11
1д 12ч
$100
за 1 чел.
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
Увидев неземные ландшафты Каппадокии вы почувствуете, словно оказались на другой планете
С 05:30 (в зависимости от отеля) понедельник и четверг
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
4.9
30
13ч
52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Индивидуальная экскурсия
12ч
316
285
за 1-4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
4.1
12
13ч
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокию на 2 дня
Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона на автобусе
в понедельник, четверг и субботу в 05:30
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Индивидуальная экскурсия
5
4
5ч 30м
238
215
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Индивидуальная экскурсия
12ч
322
290
за 1-4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
Рафтинг из Сиде
5
7
10ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг из Сиде
Приглашаем вас в увлекательное путешествие со спуском на рафтах по горной реке
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
В Анталию из Сиде
4.8
5
$40
за 1 чел.
В Анталию из Сиде
Проведите однодневное путешествие, исследуя достопримечательности и культуру Анталии
Вторник, Четверг, Суббота с 09:00-17:00
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Индивидуальная экскурсия
5
3
317
270
за 1-4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
12ч
55
за 1 чел.
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
ежедневно в 08:00
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова из Сиде
4
7
14ч
$35
за 1 чел.
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова из Сиде
В путешествии по территории древней Ликии вы побываете там, где почти две тысячи лет назад жил...
04:00 – 05:00 трансфер в регионе
На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
4.7
6
18
за 1 чел.
На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
Групповая морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30

TurkeyTours проводит ещё 1 экскурсию

Морская прогулка на яхте Starcraft
4.8
9
$40
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте Starcraft
Путешествие по морским просторам станет ярким приключением во время пляжного отпуска! Вас ждет...
Ежедневно с 07:40
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сиде
🇹🇷