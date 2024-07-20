ежедневно в 09:00

Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Провести день весело и активно, охладиться в жару, полюбоваться изумрудной природой Турции — вот план этой поездки! С опытным инструктором вы сплавитесь по горной реке в каньоне Кёпрюлю, зарядитесь драйвом и увидите древнеримский мост Олук. Сплав проходит с остановками для отдыха и обеда. В стоимость также включен групповой трансфер на автобусе.
Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.
Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.
Программа
08:30–09:30 — отправление из отелей (в регионе Сиде). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.
Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)
Инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки
Посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга
Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.
Посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 10 км с остановками для отдыха и обеда (в ресторане на базе).
Финиш рафтинга. Посадка в трансфер и дорога на базу.
Трансфер обратно в отель
18:00–19:00 — возвращение в отель (в регионе Сиде)
Организационные детали
Важно знать о формате
Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков)
Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки
Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек
Как проходит поездка
На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском
Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски
Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов
Расстояние от центра Сиде до каньона — 70 км
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до отеля — Страховой полис на время сплава — Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет) — Общие надувные лодки и весло — Обед (курица, рис/макароны, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки — Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле) — Специальная обувь для рафтинга — €5 (аренда); €10 (покупка) — Гидрокостюм для рафтинга — €8 — Специальные очки для рафтинга — €4 — Бандана — €4 — Водонепроницаемый чехол для телефона — €8 — Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее) — Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке (от €25 до €40) — Зиплайн — €10
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
От 12 лет и старше
€17
Дети от 7 до 11 лет
€10
Дети до 6 лет с посадочным местом и обедом
€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13548 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Было скучно😑 1. Группа смешанная, люди говорят как минимум на 3 разных языках, что затрудняло распределение по лодкам и коммуникацию во время сплава. 2. Сопровождающий руководил каждым действием: когда грести, когда читать дальшеуменьшить
отдыхать. Люди никак не взаимодействовали друг с другом. Такое чувство, что это был не рафтинг, а нас просто покатали на лодке. 3. Выбрано слишком простое место на реке, порогов почти нет и они совсем небольшие, не интересно было даже тем, кто в первый раз. 4. Слишком много других лодок! Слишком! Плыть просто негде, все друг с другом сталкиваются. Я была на рафтинге второй раз (прошлый вызвал восторг!), муж первый раз. Обоих не впечатлило. Кроме того, до начала мы слишком долго сидели на жаре (не менее 1 часа) и ждали другие группы, которые до рафтинга катались на багги или делали что-то ещё.
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О
Ольга
Дети колебались между рафтингом и джиппингом и тут, Бинго, попали на комбинированную экскурсию. Первые часов 6 все очень круто, но дольше нашей выносливости не хватило, на улице все таки 35. читать дальшеуменьшить
И временами кондей северянам нужен. И вторую половину дня мне хотелось в закрытое помещение. Вместо этого мы час переодевались - разводились на покупку фото, а потом еще бакшиш - остановка минут на 20. Впечатлений море, тепловой удар в наличии, стойким рекомендую!
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Игорь
Спасибо организатору тура Анне. На связи постоянно, даже в нерабочее время. Забыл свой телефон в автобусе, Анна очень оперативно связалась с водителем и через офис телефон вернули. Отдельное Спасибо инструктору Ильязу. Очень весёлый, позитивный парень. Хорошо знает пороги. Вообщем понравились всё. Рекомендую.
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В
Владимир
Отличная экскурсия, море веселья, веселая компания, невероятные виды и освежающая прогулка, то что надо в такую погоду - это все в одной экскурсии. Советую всем, не пожалеете;)
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И
Илья
Замечательный сплав! Все очень понравилось! Бурная речка, небольшие пороги. Дети, правда подмерзли, что с нами плыли. Но нужно обращать внимание, что вода 12 градусов!
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Ю
Юлия
На отлично только сообщение от организатора о времени трансфера и что взять с собой. На этом все. Кондиционер в микроавтобусе не работает, при этом не было ни одного свободного места: читать дальшеуменьшить
это более менее нормально утром, но точно ненормально в 15 часов дня при температуре за окном 40 градусов. Взрослые теряли сознание. На базе организации никакой, сам подходишь все спрашиваешь. Где русскоговорящая группа никто не говорит: «садитесь в любой автобус». В итоге сели, нас оттуда выгнали, оказывается не в любой нужно садиться. Далее на посадке мы были с турецкой группой и гид говорил только на турецком. Ни веселья, ни общения, ничего. При том, что на рафтинг мы ездим каждый год. Уж так плохо не было никогда. Не советую организатора, это хуже чем в любом уличном агентстве.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия! Спасибо за ваш отзыв и подробное описание впечатлений — это помогает нам внимательнее смотреть на организацию туров.
Рады, что сообщение читать дальшеуменьшить
о трансфере и рекомендации по подготовке к экскурсии были полезны.
Комфорт транспорта Мы понимаем, что длительная дорога в жаркую погоду может быть утомительной. Все наши микроавтобусы стандартного размера и оснащены кондиционером, однако при полной загрузке и высокой внешней температуре ощущение жары может сохраняться. Индивидуальная переносимость жары и долгого сидения в дороге сильно зависит от привычки гостей к таким условиям.
Организация на базе и распределение групп На базе рафтинга группы распределяются по лодкам и автобусам, чтобы обеспечить безопасность и баланс на реке. Поскольку экскурсия интернациональная, русскоговорящая группа сопровождается гидом-куратором, а инструктаж на воде ведут местные инструкторы, которые знают лишь базовые русские фразы. Распределение гостей по автобусам и лодкам — часть стандартной процедуры для корректного старта сплава и соблюдения техники безопасности.
Общение и активность Рафтинг — это активный вид отдыха, где основное внимание уделяется сплаву, безопасности и командной работе в лодке. Гид-куратор сопровождает экскурсию, даёт инструкции на ключевых этапах, а остальное время лодка и трансфер предназначены для отдыха и подготовки к сплаву. Инструкторы также не проводят развлекательную программу, их приоритет — контроль за безопасностью.
Спасибо за ваш отзыв — он поможет нам ещё лучше информировать гостей о нюансах экскурсии и делать организацию на базе более прозрачной для всех участников.
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