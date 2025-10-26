Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Сиде, цены от €25, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
На квадроциклах
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Завтра в 11:15
12 дек в 11:15
€37 за человека
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
13 часов
-
29%
216 отзывов
Водная прогулка
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
€41€58 за человека
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
На параплане
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Сиде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    26 октября 2025
    Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
    Давно хотел попробовать полёт на параплане, но всё никак не получалось- то времени не было, то думал, что это слишком
    читать дальше

    дорого Когда увидел цену здесь на Tripster, сразу решил- почему бы и нет! За несколько дней выбрал хороший день, чтобы погода и ветер были подходящие.

    Меня забрали прямо из отеля в Сиде, дорога заняла примерно полтора часа. На месте встретили очень дружелюбно, угостили чаем и кофе. Группы небольшие,по 5-6 человек. Потом нас повезли в горы, дорога серпантином, водитель ехал быстро адреналин уже тогда начался 😅 Когда поднялись на вершину, вид на море и весь Аланью просто сумасшедший, красота нереальная! Сначала, если честно, было немного страшно, даже хотел пропустить свою очередь 😂 но потом решил не трусить и пошёл. Полёт с инструктором. просто бомба! Под тобой море, город, солнце и ощущение полной свободы, смесь страха, восторга и кайфа.
    Инструктор начал крутить вправо-влево, я кричал от адреналина, потом сам не понял как стал говорить “more one time” 😅 он смеётся, отвечает “finito finito”. Приземлились прямо на пляже, мягко и аккуратно. Ноги дрожали, я ржал как гусь 🤣😆😄😃
    Это было просто ВАУ! Настоящий драйв и эмоции на всю жизнь. Огромное спасибо всей команде, особенно инструктору всё чётко, безопасно и с отличным настроением. Очень советую, полёт на параплане в Аланье это нужно испытать самому! 💪🔥 Спасибо ребята вы самые лучшие 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Уникальный опыт»

Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 41 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.48 из 5
