На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Завтра в 11:15
12 дек в 11:15
€37 за человека
Активный день с обедом и рафтингом
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
-
29%
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
€41
€58 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Сиде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
