Из Сиде по реке Манавгат: речной круиз, водопад и восточный базар
Провести день без спешки среди моря и зелёных берегов
Как насчёт того, чтобы провести день в одном из самых живописных уголков Турецкой Ривьеры? Вас ждут прогулка по реке, купание в бирюзовых водах, обед на борту и знаменитый водопад. А в финале — колоритный рынок Манавгата, где кипит жизнь настоящего турецкого города.
Описание экскурсии
Начало приключения
Мы заберём вас прямо от отеля на комфортабельном автобусе с кондиционером. Сбор гостей начинается примерно за два часа до старта программы (точное время зависит от расположения вашего отеля).
Речной круиз по изумрудным водам Манавгата
На речном вокзале нас будет ждать просторный корабль. Мы отправимся в неспешное плавание вниз по течению реки Манавгат.
Что увидим:
густые прибрежные леса;
местных черепах, греющихся на корягах;
традиционные рыболовецкие фермы.
На корабле достаточно места, чтобы выбрать солнечную палубу для загара или уютный уголок в тени для отдыха.
Кульминация путешествия — место встречи двух стихий
Корабль сделает остановку на песчаной косе, разделяющей холодную пресную реку и тёплое солёное море. У вас будет свободное время для купания. Вы сможете почувствовать контраст температур, переходя из бодрящей речной воды в ласковое Средиземное море. Именно эта особенность делает маршрут таким необычным.
Обед на борту
Пока вы отдыхаете, команда подготовит свежий обед. Трапеза пройдёт прямо на борту в окружении живописных пейзажей. В стоимость также включены прохладительные напитки.
Манавгатский водопад
После речной прогулки мы посетим знаменитый водопад Манавгат. Это широкий и мощный поток молочно-белого цвета, окружённый зелёной парковой зоной. Отличное место для отдыха и фотографий.
Восточный колорит — большой базар
Финальная точка маршрута — город Манавгат и его знаменитый рынок. У вас будет свободное время, чтобы:
погрузиться в атмосферу турецкой торговли;
найти качественный текстиль, изделия ручной работы и кожаные товары;
приобрести свежие специи, чай и восточные сладости.
Возвращение
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автобусе, водная прогулка, обед, безалкогольные напитки, страховка
Дополнительно оплачивается билет на водопад — 1,5 евро за чел.
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети 0-3 года
Бесплатно
Стандартный
€25
Дети до 7 лет
€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 556 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
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