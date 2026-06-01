Как насчёт того, чтобы провести день в одном из самых живописных уголков Турецкой Ривьеры? Вас ждут прогулка по реке, купание в бирюзовых водах, обед на борту и знаменитый водопад. А в финале — колоритный рынок Манавгата, где кипит жизнь настоящего турецкого города.

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Описание экскурсии

Начало приключения

Мы заберём вас прямо от отеля на комфортабельном автобусе с кондиционером. Сбор гостей начинается примерно за два часа до старта программы (точное время зависит от расположения вашего отеля).

Речной круиз по изумрудным водам Манавгата

На речном вокзале нас будет ждать просторный корабль. Мы отправимся в неспешное плавание вниз по течению реки Манавгат.

Что увидим:

густые прибрежные леса;

местных черепах, греющихся на корягах;

традиционные рыболовецкие фермы.

На корабле достаточно места, чтобы выбрать солнечную палубу для загара или уютный уголок в тени для отдыха.

Кульминация путешествия — место встречи двух стихий

Корабль сделает остановку на песчаной косе, разделяющей холодную пресную реку и тёплое солёное море. У вас будет свободное время для купания. Вы сможете почувствовать контраст температур, переходя из бодрящей речной воды в ласковое Средиземное море. Именно эта особенность делает маршрут таким необычным.

Обед на борту

Пока вы отдыхаете, команда подготовит свежий обед. Трапеза пройдёт прямо на борту в окружении живописных пейзажей. В стоимость также включены прохладительные напитки.

Манавгатский водопад

После речной прогулки мы посетим знаменитый водопад Манавгат. Это широкий и мощный поток молочно-белого цвета, окружённый зелёной парковой зоной. Отличное место для отдыха и фотографий.

Восточный колорит — большой базар

Финальная точка маршрута — город Манавгат и его знаменитый рынок. У вас будет свободное время, чтобы:

погрузиться в атмосферу турецкой торговли;

найти качественный текстиль, изделия ручной работы и кожаные товары;

приобрести свежие специи, чай и восточные сладости.

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Организационные детали