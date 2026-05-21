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мне объяснять что мне нужно ещё массаж за 80 долларов. Это можно было решить заранее,а не сбивать настроение массажа. После этого уже хотелось просто уйти. Не нужно так агрессивно мешать людям получать удовольствие… Ну и реакция на то, что я сказала что у меня в тот день был день рождения тоже огорчила - девушка сказала начальнику, больше ничего не было - ни бонуса, ни подарка…. Очень странно