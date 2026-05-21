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Марокканские бани – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Марокканские бани» в Сиде, цены от €19, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
Полностью расслабиться и почувствовать силу восточных ритуалов очищения
24 июл в 10:30
25 июл в 10:30
от €27 за человека
Турецкая баня в Сиде (с трансфером и массажем)
На автобусе
2 часа
3 отзыва
Групповая
Турецкая баня в Сиде (с трансфером и массажем)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
«Турецкая баня — традиция сквозь века Погрузитесь в атмосферу древней традиции, которая актуальна и по сей день»
Расписание: Услуга доступна по вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00.
$23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Л
Турецкая баня в Сиде (с трансфером и массажем)
Ребята отработали хорошо. Как мальчик в хаммаме, так и массажист. Но испортило релакс появление в середине массажа женщины, которая начала
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мне объяснять что мне нужно ещё массаж за 80 долларов. Это можно было решить заранее,а не сбивать настроение массажа. После этого уже хотелось просто уйти. Не нужно так агрессивно мешать людям получать удовольствие… Ну и реакция на то, что я сказала что у меня в тот день был день рождения тоже огорчила - девушка сказала начальнику, больше ничего не было - ни бонуса, ни подарка…. Очень странно

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О
Турецкая баня в Сиде (с трансфером и массажем)
Уделено внимание к нашим вопросам. Руководитель Миша старался, чтобы наш визит был комфортным. В честь дня рождения мне подарили хороший крем. Очень довольны обслуживанием.
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Н
Турецкая баня в Сиде (с трансфером и массажем)
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Т
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
Мне всё понравилось. Спасибо большое.
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Юлия
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
В пакет входит трансфер, 20 минут хамам с пилингом, 20 минут на выпить чай, 20 минут массаж. На месте в спа рекомендую расширить по времени за дополнительную плату, массажисты хорошие.
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Елизавета
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
Все прошло отлично, нас забрали прям возле отеля и отвезли в спа

С начала мы посетили сауну и хамам Отдохнули на
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лежаках и пошли на скрабирование и пенный массаж. Сам пенный массаж был слабый, но приятный. Скраб и массаж длились минут 15 И еще час длинся полноценный массаж с маслом В перерыве мы так же отдыхали на улице, там есть место для того чтобы позагорать и бассейн

Мы остались очень довольны, рекомендуем данную активность в Сидэ

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Р
Турецкая баня в Сиде
Очень все понравилось! Приехали в отель вовремя, в Хамаме лучшие массажисты! Всем советую съездить и не брать такие процедуры в отеле)
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Р
Турецкая баня в Сиде
Очень все понравилось! Приехали в отель вовремя, в Хамаме лучшие массажисты! Всем советую съездить и не брать такие процедуры в отеле)
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R
Турецкая баня в Сиде
Очень все понравилось! Приехали в отель вовремя, в Хамаме лучшие массажисты! Всем советую съездить и не брать такие процедуры в отеле)
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С
Турецкая баня в Сиде
Всё было здорово! Даже очень. И не дорого! Всем рекомендую!
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Всего 40 отзывов в Сиде в категории "Марокканские бани"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Марокканские бани»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Турецкая баня (хаммам) в Сиде;
  2. Турецкая баня в Сиде (с трансфером и массажем).
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Водопад Манавгат;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Памуккале;
  4. The land of legends;
  5. Археологический музей;
  6. Аланья;
  7. Демре, Кекова и Мира;
  8. Озеро Салда;
  9. Античный город;
  10. Чегемские водопады.
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2026
Сейчас в Сиде в категории "Марокканские бани" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 27 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
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