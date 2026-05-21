Показать всё
Индивидуальная
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
Полностью расслабиться и почувствовать силу восточных ритуалов очищения
24 июл в 10:30
25 июл в 10:30
от €27 за человека
Групповая
Турецкая баня в Сиде (с трансфером и массажем)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
«Турецкая баня — традиция сквозь века Погрузитесь в атмосферу древней традиции, которая актуальна и по сей день»
Расписание: Услуга доступна по вторникам, пятницам и воскресеньям в 10:00.
$23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Л
Ребята отработали хорошо. Как мальчик в хаммаме, так и массажист. Но испортило релакс появление в середине массажа женщины, которая начала
Вам был полезен этот отзыв?
О
Уделено внимание к нашим вопросам. Руководитель Миша старался, чтобы наш визит был комфортным. В честь дня рождения мне подарили хороший крем. Очень довольны обслуживанием.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Мне всё понравилось. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
В пакет входит трансфер, 20 минут хамам с пилингом, 20 минут на выпить чай, 20 минут массаж. На месте в спа рекомендую расширить по времени за дополнительную плату, массажисты хорошие.
Вам был полезен этот отзыв?
Все прошло отлично, нас забрали прям возле отеля и отвезли в спа
С начала мы посетили сауну и хамам Отдохнули на
С начала мы посетили сауну и хамам Отдохнули на
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Очень все понравилось! Приехали в отель вовремя, в Хамаме лучшие массажисты! Всем советую съездить и не брать такие процедуры в отеле)
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Очень все понравилось! Приехали в отель вовремя, в Хамаме лучшие массажисты! Всем советую съездить и не брать такие процедуры в отеле)
Вам был полезен этот отзыв?
R
Очень все понравилось! Приехали в отель вовремя, в Хамаме лучшие массажисты! Всем советую съездить и не брать такие процедуры в отеле)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Всё было здорово! Даже очень. И не дорого! Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 40 отзывов в Сиде в категории "Марокканские бани"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Марокканские бани»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2026
Сейчас в Сиде в категории "Марокканские бани" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 27 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2026 год по теме «Марокканские бани», 40 ⭐ отзывов, цены от €19. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь