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Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Сиде (с обедом)

Подарить себе день моря, солнца и красивых пейзажей
Забудьте о шумных пляжах и суете — впереди только бескрайняя лазурь и море! На комфортабельной яхте мы доберёмся до одного из самых красивых уголков побережья, где живописные бухты и средиземноморские пейзажи создают идеальные условия для отдыха.

Главная фишка острова Сулуада — минеральные источники, благодаря которым вода здесь удивительно прозрачная.
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Сиде (с обедом)
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Сиде (с обедом)
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Сиде (с обедом)

Описание экскурсии

  • Ваш день начнётся с комфортного трансфера из отеля в Сиде.
  • В порту вы пересядете на яхту и отправитесь к живописному острову Сулуада. Во время прогулки предусмотрены остановки для купания в самых красивых бухтах, включая западное побережье острова и знаменитый пляж с пресной водой.
  • Пока вы будете наслаждаться морскими пейзажами, на борту приготовят свежий обед.
  • На обратном пути мы сделаем остановку в бухте Хадживат, известной своими необычными скалами, которые напоминают персонажей традиционного турецкого театра теней.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля и обратно и обед на борту (доступны вегетарианские варианты).
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки, профессиональные фотографии и видео.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг и субботу в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 3 лет (отдельное место в трансфере не предоставляется)Бесплатно
Дети от 4 до 11 лет (из Сиде)€28
Трансфер из Сиде€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 96 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
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и живописных местах этой страны. С радостью я стану для вас отличным помощником по исследованию Турции. Являюсь представителем компании, занимающей лидирующие позиции на туристическом рынке Анталии в сфере организации трансферов и экскурсий. У нас есть собственный автопарк современных микроавтобусов, оснащённый всем необходимым для максимального комфорта пассажиров. Вместе с нашей командой, проходящей специальную подготовку и обучение, мы подарим вам незабываемые эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Благодаря отсутствию посредников в организации экскурсий мы предлагаем минимальные цены на рынке. Выбирая отдых с нами, вы можете быть уверены в безопасности и комфорте.

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