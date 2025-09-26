Мои заказы

Экскурсии на острова из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Сиде, цены от $35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Круиз на яхте к острову Дельфинов
На яхте
9 часов
5 отзывов
Круиз
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«Программа включает круиз по реке (1 час), обед, купание в устье реки, затем морской круиз по Средиземному морю к острову Дельфинов, остановку для плавания в открытом море и анимацию на борту»
Расписание: Пятница
26 сен в 08:30
3 окт в 08:30
$35 за человека
Морское путешествие к острову Сулуада из Сиде
На автобусе
12 часов
-
10%
Водная прогулка
Морское путешествие к острову Сулуада из Сиде
Начало: Ваш отель
«Бирюзовое чудо Эгейского моря Отправьтесь с нами в морское путешествие к одному из самых живописных уголков Турции — к острову Сулуада, который называют «турецкими Мальдивами»»
Расписание: Понедельник среда суббота
Завтра в 06:00
27 сен в 06:00
$43.20$48 за человека
Из Сиде - к острову Дельфинов
Музыкальные теплоходы
5.5 часов
Круиз
Из Сиде - к острову Дельфинов
Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Начало: От вашего отеля
«В программе — круиз по реке Манавгат, морское путешествие к острову Дельфинов и остановки для купания в живописных бухтах»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€36 за человека

Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2025
