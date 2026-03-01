Это день абсолютно без планов — только солнце, свежий бриз, музыка и свобода.
Вы будете купаться в открытом море, отдыхать на палубе, наслаждаться пейзажами и танцевать на пенной вечеринке.
Описание экскурсии
8:30–9:30 — трансфер из отелей
9:30–10:00 — прибытие в порт Манавгат и посадка на яхту
10:00 — отправление вдоль побережья
10:30–11:30 — первая остановка для купания
11:30–12:00 — пенная вечеринка и анимация на борту
12:00–12:30 — переход к острову дельфинов у побережья Карабурун и купание в открытом море
12:30–13:00 — обед на борту (курица, гарнир, салат)
13:00–15:30 — остановка у устья реки Манавгат (купание в море и реке)
15:30–16:00 — возвращение в порт
16:00–16:30 — трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из/в отель (если выбрана эта опция), обед (без напитков), пенное шоу и анимация
- Перед водной прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные средства
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды
- На борт запрещено приносить еду и напитки
- Программа не подойдёт гостям, не умеющим плавать и склонным к укачиваниям
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет с трансфером от 12 лет
|€30
|Детский билет с трансфером (4-11лет)
|€20
|Взрослый билет без трансфера от 12 лет
|€25
|Детский билет без трансфера (4-11лет)
|€15
|Детский билет 0-3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Мы лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах и
