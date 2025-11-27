Экскурсия в Каппадокию — это захватывающее путешествие в регион уникальных ландшафтов и богатой истории.
Вас ждут впечатляющие долины с «каминными трубами», древние пещерные города и необычные скальные образования.
Описание тураПутешествие в сказочное место Ранний старт — залог насыщенного дня. Дорога предстоит долгая, но она окупится удивительными видами и эмоциями, которые подарит Каппадокия. Первая остановка — на уютной площадке, где вас ожидает вкусный завтрак. Свежие местные продукты и спокойная утренняя атмосфера помогут вам зарядиться энергией перед началом насыщенного дня. Вас ожидает Посещение крепости Учхисар Учхисарская крепость, высеченная в скале, возвышается над всей Каппадокией, открывая потрясающие виды на долины и холмы. В древние времена она служила убежищем для местных жителей, а сегодня стала символом региона. Поднявшись на вершину, вы сможете насладиться захватывающими панорамами и почувствовать себя частью истории. После прогулки по крепости мы остановимся на обед. В ресторане, оформленном в традиционном стиле, вас ждет знакомство с блюдами турецкой кухни, приготовленными по аутентичным рецептам. Долина Монахов и музей Гёреме Музей под открытым небом Гёреме — это культурное наследие, где вы сможете увидеть древние церкви и монастырские помещения, высеченные в мягком вулканическом туфе. Величие Долины Монахов поражает своим спокойствием и атмосферой, в которой звучат отголоски прошлого. Долина Любви Эта долина с её причудливыми скальными формами очаровывает своей необычной красотой. Легенды и романтическая атмосфера делают её идеальным местом для фотографий и неспешных прогулок. Долина Трубных Фей Сказочная долина, полная загадочных каменных башен, напоминает декорации к фантастическому фильму. Здесь можно пофантазировать и представить, как эти камни превращаются в волшебных существ. Красная река (Кызылырмак) Эта величественная река с красноватым оттенком воды — символ Турции. На остановке вы сможете полюбоваться её водами и сделать потрясающие фотографии на фоне живописных пейзажей. Посещение подземного города Спускаясь в подземные лабиринты, вы ощутите атмосферу древних времён. Эти города использовались как убежища от захватчиков и показывают, насколько изобретательны были люди, создавая полноценную инфраструктуру под землёй. Гончарная мастерская и размещение в отеле Завершение дня — визит в мастерскую, где создаются удивительные изделия из глины. После насыщенной программы вы заселитесь в комфортабельный отель, где сможете отдохнуть и набраться сил. Второй день в Каппадокии Полет на воздушном шаре или панорамная площадка Начните утро с волшебства! Полет на воздушном шаре — это уникальная возможность увидеть, как Каппадокия пробуждается под первыми лучами солнца. Для тех, кто предпочитает оставаться на земле, будет организована поездка на панорамную площадку с прекрасным видом на долины, где парят воздушные шары. Долина Верблюдов Долина, названная так из-за скальных образований, похожих на верблюдов, очаровывает своей сказочной атмосферой. Каждая скала будто рассказывает свою историю, напоминая древние легенды. Каравансарай в Аксарае Этот древний каравансарай погружает в эпоху шелкового пути. Массивные стены, своды и просторные дворы до сих пор хранят воспоминания о торговцах и путешественниках, отдыхавших здесь много веков назад. Обед в Конье Конья славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кухней. В уютной обстановке вы попробуете национальные блюда, которые никого не оставляют равнодушным. Возвращение в отели После завершения маршрута вас ждет обратная дорога, где вы сможете поделиться впечатлениями и воспоминаниями о насыщенном и ярком путешествии. Важная информация:
- Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать только через организатора тура. Покупка у сторонних продавцов может привести к отказу в участии в экскурсии.
- Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля. Чтобы мы могли организовать трансфер, обязательно сообщите нам точный адрес вашего проживания в Турции. Без этой информации мы не сможем вас забрать.
Понедельник, четверг, суббота в 03:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Экскурсионная программа и услуги русскоговорящего гида
- Входной билет в «Подземный город»
- Проживание в отеле в двухместном номере WhiteStone Hotel или Taşkın otel
- Питание: 1 ужин и 1 завтрака
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Ночное шоу 50€
- Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - 15 €
- Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - 15 €)
- Полет на воздушном шаре - (1 час, 180 - 300 €, зависит от сезона)
- Посещение панорамы воздушных шаров - (1, 5 часа - 35€ на автобусе, 55€ на джипах)
- Закат в Красной долине - 15 €
- Одноместный номер - доплата 15 €
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
