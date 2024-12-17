Это символ великой империи Византии, архитектурная достопримечательность города Стамбул, которая известна по всему миру. Я расскажу вам историю, мифы и легенды о храме Святой Софии.
Время начала: 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Введение в историю Святой Айя Софии
Святая Айя София — это символ великой империи Византии и одна из самых известных архитектурных достопримечательностей Стамбула. Этот величественный храм привлекает туристов со всего мира, и его история полна мифов и легенд.
Полезная информация для посетителей
Перед тем как отправиться в путешествие, учтите несколько важных моментов:
- Входной билет в Святую Айя Софию стоит 25 евро.
- Рекомендуется одеваться удобно, особенно во время посещения храма.
- Женщинам следует надеть одежду с длинными рукавами и длинные платья, а также захватить платок.
- Удобная обувь также важна для комфортного передвижения.
- Перед началом тура проверьте прогноз погоды в регионе.
- Если группа состоит из более чем шести человек, предусмотрены наушники для удобства.
- Не забудьте взять с собой деньги на личные расходы, сувениры и подарки.
- Рекомендуется заранее приобрести входные билеты в Айя Софию.
Место встречи и экскурсия
Место встречи с гидом находится около входа в Святую Айя Софию. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды, который с радостью поделится интересными фактами и историями о храме.
Заключение
Посещение Святой Айя Софии — это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и культуре. Мы надеемся, что ваше путешествие будет незабываемым и полным новых открытий!
Ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Наушники (если участников более 6-ти человек)
Что не входит в цену
- Входной билет в Айя София - €25
- Личные расходы на еду и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около входа в Айя Софию
Завершение: Айя София: у выхода
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- У женщин должна быть одежда с длинными рукавами, длинное платье/юбка и платок на голову с собой при посещении собора
- Надевайте удобную обувь и внимательно смотрите прогноз погоды до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
- Желательно покупать входные билеты в Айя Софию заранее до начала тура
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
17 дек 2024
Наконец мы решили дойти до Софии с экскурсоводом и остались очень довольны:
- наш экскурсовод Нури (прошу прощения, если не корректно указала) после регистрации на сайте на экскурсию сразу же написал
- наш экскурсовод Нури (прошу прощения, если не корректно указала) после регистрации на сайте на экскурсию сразу же написал
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