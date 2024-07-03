Стамбул открывается всё с новых сторон — модные районы, нетуристические места… Но есть то, что остаётся неизменным спустя многие века. То, без чего нельзя понять историю Стамбула и сам Стамбул. Речь, конечно, об Айя-Софии.
От Византии до Османской империи и современной Турции, от древнегреческой мифологии и православия до ислама — мы исследуем эту святыню, её прошлое и настоящее.
От Византии до Османской империи и современной Турции, от древнегреческой мифологии и православия до ислама — мы исследуем эту святыню, её прошлое и настоящее.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15, 10:45, 12:30, 14:30, 16:30
Описание билета
Мы осмотрим древнюю постройку и без очереди (не потому что её там не будет, а благодаря групповому формату) пройдём внутрь. Сначала вам не захочется ни говорить, ни слушать. Только смотреть, чувствовать пространство, дышать историей. Когда вы опомнитесь, продолжим экскурсию — всё-таки о Святой Софии мне хочется вам многое рассказать. Вам предстоит:
- узнать о тайных знаках из древнегреческой мифологии
- полюбоваться мозаикой с архангелом Гаврилом с шаром
- oтыскать изображения дельфинов и трезубца и понять их смысл
- pаскрыть тайну мозаики с древом жизни и орлом
- насчитать четырёх ангелов Серафимы
- услышать, как император Юстиниан перехитрил архангела Уриила и закрыл его в храме
А также я расскажу вам легенду о создании города, мы поговорим в целом об истории Стамбула и его архитектуре, о религиозных и культурных особенностях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительно оплачивается вход в Айя-Софию — €27
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15, 10:45, 12:30, 14:30 и 16:30, в пятницу в 09:15
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Святую Софию
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15, 10:45, 12:30, 14:30 и 16:30, в пятницу в 09:15
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Меня зовут Айдын, я живу уже более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши программы не спеша и внимательно отвечаем на вопросы путешественников. Будем рады вам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артур
3 июля 2024
Экскурсия прошла хорошо! Все очень понравилось мне! Айдын произвел впечатление своим русским и знанием истории! Однозначно рекомендую ездить с ним!
М
Марина
3 июля 2024
Гид провел мне индивидуально экскурсию, так как я была записала одна. Очень довольна, знает свое дело на все 100%, рекомендую.
Марина
30 июня 2024
Я очень правильно сделала, что выбрала именно эту экскурсию. Узнала многое об истории византийской империи, всем советую. Без очереди прошли и зашли в церковь, благодаря нашему экскурсоводу. Всем советую эту программу и гида Айдына.
Юлия
30 июня 2024
Экскурсией осталась довольна. Спасибо гиду Айдыну, очень хорошо знает историю Турции и говорит идеально на русском языке.
Анастасия
29 июня 2024
Экскурсия прошла супер! Благодаря нашему гиду! Гид Айдын, очень интересно рассказывает, историю знает отлично, по русски замечательно говорит. Проведя с ним этот день, я осталась под впечатлением! Мне всё очень
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