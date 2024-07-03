Святая София: секреты храма - в мини-группе

Пройти в древнюю святыню без очереди, рассмотреть византийские мозаики и погрузиться в прошлое
Стамбул открывается всё с новых сторон — модные районы, нетуристические места… Но есть то, что остаётся неизменным спустя многие века. То, без чего нельзя понять историю Стамбула и сам Стамбул. Речь, конечно, об Айя-Софии.

От Византии до Османской империи и современной Турции, от древнегреческой мифологии и православия до ислама — мы исследуем эту святыню, её прошлое и настоящее.
5
5 отзывов
Святая София: секреты храма - в мини-группе
Святая София: секреты храма - в мини-группе
Святая София: секреты храма - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15, 10:45, 12:30, 14:30, 16:30

Описание билета

Мы осмотрим древнюю постройку и без очереди (не потому что её там не будет, а благодаря групповому формату) пройдём внутрь. Сначала вам не захочется ни говорить, ни слушать. Только смотреть, чувствовать пространство, дышать историей. Когда вы опомнитесь, продолжим экскурсию — всё-таки о Святой Софии мне хочется вам многое рассказать. Вам предстоит:

  • узнать о тайных знаках из древнегреческой мифологии
  • полюбоваться мозаикой с архангелом Гаврилом с шаром
  • oтыскать изображения дельфинов и трезубца и понять их смысл
  • pаскрыть тайну мозаики с древом жизни и орлом
  • насчитать четырёх ангелов Серафимы
  • услышать, как император Юстиниан перехитрил архангела Уриила и закрыл его в храме

А также я расскажу вам легенду о создании города, мы поговорим в целом об истории Стамбула и его архитектуре, о религиозных и культурных особенностях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачивается вход в Айя-Софию — €27

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15, 10:45, 12:30, 14:30 и 16:30, в пятницу в 09:15

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Святую Софию
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15, 10:45, 12:30, 14:30 и 16:30, в пятницу в 09:15
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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А
3 июля 2024
Экскурсия прошла хорошо! Все очень понравилось мне! Айдын произвел впечатление своим русским и знанием истории! Однозначно рекомендую ездить с ним!
М
3 июля 2024
Гид провел мне индивидуально экскурсию, так как я была записала одна. Очень довольна, знает свое дело на все 100%, рекомендую.
Марина
30 июня 2024
Я очень правильно сделала, что выбрала именно эту экскурсию. Узнала многое об истории византийской империи, всем советую. Без очереди прошли и зашли в церковь, благодаря нашему экскурсоводу. Всем советую эту программу и гида Айдына.
Я очень правильно сделала, что выбрала именно эту экскурсию. Узнала многое об истории византийской империи, всемЯ очень правильно сделала, что выбрала именно эту экскурсию. Узнала многое об истории византийской империи, всемЯ очень правильно сделала, что выбрала именно эту экскурсию. Узнала многое об истории византийской империи, всем
Юлия
30 июня 2024
Экскурсией осталась довольна. Спасибо гиду Айдыну, очень хорошо знает историю Турции и говорит идеально на русском языке.
Анастасия
29 июня 2024
Экскурсия прошла супер! Благодаря нашему гиду! Гид Айдын, очень интересно рассказывает, историю знает отлично, по русски замечательно говорит. Проведя с ним этот день, я осталась под впечатлением! Мне всё очень
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понравилось! Никуда не спешили, всё посмотрели, Айдын рассказывал подробно без спешки, отвечая на все вопросы нашей группы. Однозначно рекомендую выбирать его для проведения экскурсии. Поеду с ним и в другие локации Турции!

Входит в следующие категории Стамбула

ГрупповыеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаНа выходныеМонастыри, церкви, храмыАйя-СофияПопулярные местаВ помещенииСкидкиМечети и СоборыСамое главноеБилетыСоборы и храмыПроход без очереди

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