Стамбул открывается всё с новых сторон — модные районы, нетуристические места… Но есть то, что остаётся неизменным спустя многие века. То, без чего нельзя понять историю Стамбула и сам Стамбул. Речь, конечно, об Айя-Софии. От Византии до Османской империи и современной Турции, от древнегреческой мифологии и православия до ислама — мы исследуем эту святыню, её прошлое и настоящее.

Описание билета

Мы осмотрим древнюю постройку и без очереди (не потому что её там не будет, а благодаря групповому формату) пройдём внутрь. Сначала вам не захочется ни говорить, ни слушать. Только смотреть, чувствовать пространство, дышать историей. Когда вы опомнитесь, продолжим экскурсию — всё-таки о Святой Софии мне хочется вам многое рассказать. Вам предстоит:

узнать о тайных знаках из древнегреческой мифологии

полюбоваться мозаикой с архангелом Гаврилом с шаром

oтыскать изображения дельфинов и трезубца и понять их смысл

pаскрыть тайну мозаики с древом жизни и орлом

насчитать четырёх ангелов Серафимы

услышать, как император Юстиниан перехитрил архангела Уриила и закрыл его в храме

А также я расскажу вам легенду о создании города, мы поговорим в целом об истории Стамбула и его архитектуре, о религиозных и культурных особенностях.

Организационные детали