Путешествие по культовым местам Стамбула: Айя-София, её музей и Малая Айя-София. Узнайте о 1500-летней истории и смешении культур
Экскурсия «Три Софии» предлагает уникальную возможность изучить архитектурные и культурные шедевры Стамбула.
Айя-София, одна из самых известных достопримечательностей мира, поражает своей историей и символикой. Музей Айя-София, с его мозаиками и фресками, раскрывает тайны прошлого. Малая Айя-София, бывшая церковь, ныне мечеть, продолжает удивлять посетителей. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным
Вы полюбуетесь архитектурным шедевром, история которого насчитывает уже 1500 лет. Айя-София успела побывать и восточно-православным собором, и римско-католической базиликой. Вы увидите знаменитый купол и отыщете остатки оригинальной золотой мозаики. Узнаете, как искусство и вера сталкиваются с историей и культурой внутри этой культовой достопримечательности, как собор стал христианской Меккой и почему остаётся привлекательным для путешественников по сей день.
Интерактивный Музей Айя-София
C 1935 года по распоряжению основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София стала музеем, а замазанные османами мозаики и фрески были открыты. Но рядом с ними остались исламские орнаменты. На экскурсии вы окунётесь в 1700-летнюю историю Айя-Софии, перенесётесь сначала в Римскую империю, а потом в Османскую с помощью звуковых и визуальных программ. Посмотрите на невообразимое смешение христианской и исламской символики, изучите древние святыни и иконы.
Малая Айя-София
Церковь святых Сергия и Вакха, или Малая Айя-София — это действующая мечеть. Построенная в 6 веке византийцами как православная церковь, в 16 веке она была преобразована османами в мечеть и в этом качестве служит до сих пор. Вы заглянете внутрь, узнаете, какое здание возвели по её прообразу и что здесь делала княгиня Ольга.
Организационные детали
Билет в музей Айя-София оплачивается отдельно (€25 с человека)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На лощади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 4541 туриста
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Романова
очень хорошая экскурсия! влюбились в Стамбул с первого взгляда. Рекомендую, гид - восторг
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В
Виктор
Нашу экскурсию проводил Атаджан. Несмотря на то, что нас было всего двое - экскурсия не отменилась, что было очень приятно. Гид очень хорошо говорит по русски и провел очень интересно экскурсию. Айя София - это конечно впечатляет…. В музей мы уже отказались идти, т. к. экскурсия по Софии оказалась вполне исчерпывающей. Благодарим за эту возможность окунуться в интересное прошлое!
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В
Варвара
Нашу экскурсию проводил Рашид. Это было очень интересно, мы узнали очень много всего нового. Рашид подробно рассказал про историю Аяй-Софии, мне кажется, что нет того, чего не знает Рашид:))))) Всем рекомендую данную экскурсию. Рашиду еще раз огромное спасибо!!!
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Т
Татьяна
Это наша вторая экскурсия с Фатмой. Отличная программа и маршрут. Теперь ждем окончания реконструкции, чтобы вернуться! Рекомендую 👍
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Александр
Великолепный гид, очень понравилась экскурсия, спасибо большое!
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Л
Людмила
Сегодня впервые были на экскурсии в Стамбуле, проводил ее гид Расим, с самого начала и до конца было интересно, мы узнали много новой информации. Отправной точной экскурсии была площадь бывшего читать дальшеуменьшить
ипподрома, на которой сейчас находятся два обелиска. На этой площади также находится интерактивный музей, где нам рассказали всю всю историю мечети Ая София. Потом с гидом прошлись по старым колоритным улочкам и посетили мечеть малую Ая Софию и в заключение экскурсионной программы-Ая Софию. Мы остались довольны экскурсией, так как гид очень очень интересно рассказывал историю Стамбула и программа экскурсии была спланирована очень удобно, благодаря чему она прошла на одном дыхании. Спасибо за доставленные положительные эмоции и впечатления
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