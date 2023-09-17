Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Окунётесь в увлекательную историю строительства, узнаете, как здание использовалось в разные времена, оцените смешение христианской и исламской символики.
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Описание
Что вас ожидает
Мечеть Айя-София
Вы полюбуетесь архитектурным шедевром, история которого насчитывает уже 1500 лет. Айя-София успела побывать и восточно-православным собором, и римско-католической базиликой. Вы увидите знаменитый купол и отыщете остатки оригинальной золотой мозаики. Узнаете, как искусство и вера сталкиваются с историей и культурой внутри этой культовой достопримечательности, как собор стал христианской Меккой и почему остаётся привлекательным для путешественников по сей день.
Интерактивный Музей Айя-София
C 1935 года по распоряжению основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София стала музеем, а замазанные османами мозаики и фрески были открыты. Но рядом с ними остались исламские орнаменты. На экскурсии вы окунётесь в 1700-летнюю историю Айя-Софии, перенесётесь сначала в Римскую империю, а потом в Османскую с помощью звуковых и визуальных программ. Посмотрите на невообразимое смешение христианской и исламской символики, изучите древние святыни и иконы.
Малая Айя-София
Церковь святых Сергия и Вакха, или Малая Айя-София — это действующая мечеть. Построенная в 6 веке византийцами как православная церковь, в 16 веке она была преобразована османами в мечеть и в этом качестве служит до сих пор. Вы заглянете внутрь, узнаете, какое здание возвели по её прообразу и что здесь делала княгиня Ольга.
Организационные детали
- Билет в музей Айя-София оплачивается отдельно (1000 лир с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:30 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на лощади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 16:30 и 19:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Подобрали время, в которое было мало людей, не жарко и учли все пожелания моих пожилых родителей. Изначально они не хотели идти на экскурсию, потому что устали. Но экскурсовод смог их заинтересовать. Мне тоже было интересно.
Все классно и клево, очень понравилось, рекомендую.
P.S. У Расима прекрасный русский язык, богатый словарный запас и большое количество знаний:)
Рекомендуем гида Расима ❤️