Экскурсия «Три Софии» предлагает уникальную возможность изучить архитектурные и культурные шедевры Стамбула. Айя-София, одна из самых известных достопримечательностей мира, поражает своей историей и символикой. Музей Айя-София, с его мозаиками и фресками, раскрывает тайны прошлого. Малая Айя-София, бывшая церковь, ныне мечеть, продолжает удивлять посетителей. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным

Описание экскурсии

Мечеть Айя-София

Вы полюбуетесь архитектурным шедевром, история которого насчитывает уже 1500 лет. Айя-София успела побывать и восточно-православным собором, и римско-католической базиликой. Вы увидите знаменитый купол и отыщете остатки оригинальной золотой мозаики. Узнаете, как искусство и вера сталкиваются с историей и культурой внутри этой культовой достопримечательности, как собор стал христианской Меккой и почему остаётся привлекательным для путешественников по сей день.

Интерактивный Музей Айя-София

C 1935 года по распоряжению основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София стала музеем, а замазанные османами мозаики и фрески были открыты. Но рядом с ними остались исламские орнаменты. На экскурсии вы окунётесь в 1700-летнюю историю Айя-Софии, перенесётесь сначала в Римскую империю, а потом в Османскую с помощью звуковых и визуальных программ. Посмотрите на невообразимое смешение христианской и исламской символики, изучите древние святыни и иконы.

Малая Айя-София

Церковь святых Сергия и Вакха, или Малая Айя-София — это действующая мечеть. Построенная в 6 веке византийцами как православная церковь, в 16 веке она была преобразована османами в мечеть и в этом качестве служит до сих пор. Вы заглянете внутрь, узнаете, какое здание возвели по её прообразу и что здесь делала княгиня Ольга.

Организационные детали