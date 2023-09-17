Три Софии: прогулка по мечетям и музею

Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю

5
3 отзыва
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Эта экскурсия посвящена жемчужине мировой архитектуры — мечети Айя-София: помимо подробного изучения самого храма, вы также посетите музей.

Окунётесь в увлекательную историю строительства, узнаете, как здание использовалось в разные времена, оцените смешение христианской и исламской символики.
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мечеть Айя-София

Вы полюбуетесь архитектурным шедевром, история которого насчитывает уже 1500 лет. Айя-София успела побывать и восточно-православным собором, и римско-католической базиликой. Вы увидите знаменитый купол и отыщете остатки оригинальной золотой мозаики. Узнаете, как искусство и вера сталкиваются с историей и культурой внутри этой культовой достопримечательности, как собор стал христианской Меккой и почему остаётся привлекательным для путешественников по сей день.

Интерактивный Музей Айя-София

C 1935 года по распоряжению основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка Айя-София стала музеем, а замазанные османами мозаики и фрески были открыты. Но рядом с ними остались исламские орнаменты. На экскурсии вы окунётесь в 1700-летнюю историю Айя-Софии, перенесётесь сначала в Римскую империю, а потом в Османскую с помощью звуковых и визуальных программ. Посмотрите на невообразимое смешение христианской и исламской символики, изучите древние святыни и иконы.

Малая Айя-София

Церковь святых Сергия и Вакха, или Малая Айя-София — это действующая мечеть. Построенная в 6 веке византийцами как православная церковь, в 16 веке она была преобразована османами в мечеть и в этом качестве служит до сих пор. Вы заглянете внутрь, узнаете, какое здание возвели по её прообразу и что здесь делала княгиня Ольга.

Организационные детали

  • Билет в музей Айя-София оплачивается отдельно (1000 лир с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 16:30 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на лощади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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О
17 сен 2023
Все супер.
Подобрали время, в которое было мало людей, не жарко и учли все пожелания моих пожилых родителей. Изначально они не хотели идти на экскурсию, потому что устали. Но экскурсовод смог их заинтересовать. Мне тоже было интересно.

Все классно и клево, очень понравилось, рекомендую.

P.S. У Расима прекрасный русский язык, богатый словарный запас и большое количество знаний:)
T
27 авг 2023
Мы были в туре «Три Софии». Мне очень понравился гид Расим. Он очень интересно преподносил информацию, говорил весело, отвечал на все интересные вопросы. Мы узнали интересные факты, о которых нигде не читали. добросовесно,спокойно,без суеты.
Рекомендуем гида Расима ❤️
Л
16 авг 2023
Сегодня впервые были на экскурсии в Стамбуле, проводил ее гид Расим, с самого начала и до конца было интересно, мы узнали много новой информации. Отправной точной экскурсии была площадь бывшего ипподрома, на которой сейчас находятся два обелиска. На этой площади также находится интерактивный музей, где нам рассказали всю всю историю мечети Ая София. Потом с гидом прошлись по старым колоритным улочкам и посетили мечеть малую Ая Софию и в заключение экскурсионной программы-Ая Софию. Мы остались довольны экскурсией, так как гид очень очень интересно рассказывал историю Стамбула и программа экскурсии была спланирована очень удобно, благодаря чему она прошла на одном дыхании. Спасибо за доставленные положительные эмоции и впечатления

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