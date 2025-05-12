читать дальше

было не напряжно, так как большая часть времени прошла в диалоге между нами и Владиславом.

Огромным плюсом этой экскурсии для нас, стала возможность увидеть те места, который являются далеко не туристическими и те, которые достаточно сильно отдалены от центра.

Если у вас есть день в Стамбуле, то обязательно выделяйте его на данную экскурсию и вы узнаете очень много нового!!!