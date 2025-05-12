Это нестандартная обзор-экскурсия на машине.
Осмотр Стамбула производится с нетрадиционной точки зрения: ландшафт, остатки потопа, символы геральдики и их значение (неисследованные официальной историографией), особенности архитектуры, несущие смысловую нагрузку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждет Кроме архитектуры и археологии, исторических книг и писаний, важным источником информации являются фотоматериалы XIX-начала XX веков. Многие снимки откроют вам новые горизонты понимания прошлого наших цивилизаций. Возможен трансфер из аэропорта или непосредственное начало экскурсии в любом из аэропортов Стамбула. Половина экскурсии обычно проходит в интересных беседах, общаясь за вкусной едой в самых красивых местах Стамбула на берегу Босфора. Другая половина — это поездки по городу на удобной машине с кондиционером по таким местам, куда туристы обычно не ходят. В ходе экскурсии вы узнаете:
- Откуда и как появилось слово «Стамбул»;
- Чем являлся древний Рим, древний Константинополь;
- Где был настоящий Израиль;
- Кто такие византийские румы на самом деле;
- Где была древняя Греция и семь церквей Откровения Иоанна Богослова;
- В чем суть древних символов: гербов, флагов и т. д.;
- Кто такие турки, османы и т. д. Важная информация: Эта экскурсия более всего подходит тем людям, которые уже знакомы со стандартной информацией от историков, но при этом они нутром чувствуют, что правды им никто не говорит. Они ищут, но не могут найти. Пытливый ум не дает им покоя, но ответы найти нелегко. Эта экскурсия предлагает ломку парадигмы и знания, за которыми ведется охота.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Редко посещаемые места Стамбула:
- Босфорский университет
- Элитные улочки Этилера
- Склоны Бебек
- Стены Древнего Рима
- Крепость Румели
- Старинные места Сарыера
- Французская церковь
- Армянские кварталы и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваш отель (или по Вашему желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия более всего подходит тем людям
- Которые уже знакомы со стандартной информацией от историков
- Но при этом они нутром чувствуют
- Что правды им никто не говорит. Они ищут
- Но не могут найти. Пытливый ум не дает им покоя
- Но ответы найти нелегко. Эта экскурсия предлагает ломку парадигмы и знания
- За которыми ведется охота
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
И
Иван
12 мая 2025
Благодарим Влада за проведенную экскурсию. Побывали в очень интересных местах, узнали историю с другой стороны. Подача информации доступная, все весело и бодро.
Рекомендуем.
В
Вероника
21 окт 2024
Индивидуальная экскурсия прошла просто прекрасно. Мы проехали по всему берегу Босфора и смогли насладиться третьим мостом и Черным морем.
Во время экскурсии Владислав очень много рассказывал про альтернативную историю, но это
