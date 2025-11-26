Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в незабываемый тур по азиатской стороне Стамбула, где вас ждут самые живописные локации и комфортное путешествие на автомобиле.



Мы осмотрим Девичью башню, прогуляемся по живописному району Кузгунджук и пообедаем в ресторане с потрясающим панорамным видом.

Описание экскурсии Кузгунджук и вкусный обед Отправляйтесь в путешествие, которое откроет для вас совершенно другой Стамбул, полный аутентичной культуры и захватывающих видов. Узнайте, как живут местные жители, попробуйте настоящую турецкую кухню вдали от туристических троп и сделайте невероятные фотографии на фоне уникальной архитектуры. В Кузгунджуке вы почувствуете себя героем сказки, блуждая по узким мощеным улочкам, украшенным цветами и увитыми плющом. Этот район сохранил неповторимую атмосферу прошлого, где время словно остановилось. А обед с панорамным видом станет прекрасным завершением первой половины дня. Важная информация: Возможен трансфер из отеля на автомобиле.

