Приглашаем в незабываемый тур по азиатской стороне Стамбула, где вас ждут самые живописные локации и комфортное путешествие на автомобиле.
Мы осмотрим Девичью башню, прогуляемся по живописному району Кузгунджук и пообедаем в ресторане с потрясающим панорамным видом.
Описание экскурсииКузгунджук и вкусный обед Отправляйтесь в путешествие, которое откроет для вас совершенно другой Стамбул, полный аутентичной культуры и захватывающих видов. Узнайте, как живут местные жители, попробуйте настоящую турецкую кухню вдали от туристических троп и сделайте невероятные фотографии на фоне уникальной архитектуры. В Кузгунджуке вы почувствуете себя героем сказки, блуждая по узким мощеным улочкам, украшенным цветами и увитыми плющом. Этот район сохранил неповторимую атмосферу прошлого, где время словно остановилось. А обед с панорамным видом станет прекрасным завершением первой половины дня. Важная информация: Возможен трансфер из отеля на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья башня
- Район Кузгунджук
Что включено
- Услуги гида
- Обед в ресторане
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля (по желанию)
Место начала и завершения?
Отель Alzer, район Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возможен трансфер из отеля на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
