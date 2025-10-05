Мои заказы

Балат и Эйюп: святыни и истории Золотого Рога

Исследовать два района Стамбула и поговорить о ярких личностях, которые тут жили
Приглашаю вас в два самобытных района Стамбула.

Вы прокатитесь на канатке и трамвае, увидите старые дома Османского периода, православные церкви и мечеть Эйюп Султан, дом молдавского господаря и холм Пьера Лоти, откуда писатель любовался заливом Золотой Рог. Мы обсудим смешение разных культур в Стамбуле и поймём, как они сосуществовали вместе.
5
1 отзыв
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

  • Прогулка на трамвае и канатке между достопримечательностями
  • Колоритные улочки и цветные дома района Балат
  • Греческий патриархат, где хранятся столб бичевание Иисуса Христа, мощи Василия Великого и Иоанна Златоуста
  • Дом молдавского господаря Димитрия Кантемира, чья книга внесла заметный вклад в развитие турецкой музыки
  • Мечеть Эйюп Султан, построенная в 15 веке в честь знаменосца пророка Мухаммеда
  • Холм Пьера Лоти с красивым видом на Золотой Рог, которым любил вдохновляться французский писатель

Поговорим о мультикультурном Стамбуле и о том, как люди с разными вероисповеданием и менталитетом существовали вместе во времена Османской империи.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу и трамвай — около 4€ за чел. Еда, напитки, личные покупки — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00

Выбрать дату

Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!
Задать вопрос

Дарья
Дарья
5 окт 2025
Прогулялись по не менее значимым местам Стамбула, послушали интересные истории, покатались на трамваях, на канатке, видели мощи святых и просто любовались красивыми местами.
Входит в следующие категории Стамбула

