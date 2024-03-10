Музей имени Рахми Коча – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей имени Рахми Коча» в Стамбуле, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Многоликий Стамбул
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
Сокровища Золотого Рога
🚢 На пароме
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    10 марта 2024
    Многоликий Стамбул
    Экскурсия была увлекательная и познавательная! Мы увидели действительно многоликий Стамбул. Гид постаралась максимально удобно для нас составить маршрут и в увлекательной форме донести информацию,ориентируясь на наш индивидуальный запрос. Спасибо,хочется вернуться ещё раз!
  • Э
    Эмма
    13 декабря 2023
    Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
    Большая благодарность Сусанне за организацию экскурсии!Были с родителями в Стамбуле впервые. Великолепная экскурсия. Мы посетили очень много интересных, живописных уголков
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    этого невероятного города. Я узнали очень много интересных фактов. Сусанна прекрасный экскурсовод, приятнейший человек и очень большой профессионал своего дела. Я осталась под большим впечатлением. И ещё раз огромное спасибо за эмоции, которые запомнятся навсегда!

  • N
    Natalja
    27 июля 2022
    Многоликий Стамбул
    Побывали на экскурсии "Многоликий Стамбул" 22,июля 2022 года. Выражаем благодарность гиду Веронике за приятное общение, внимательность, интересную информацию и неординарный
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    маршрут. Всего того, что она нам показала и рассказала, невозможно найти в обычных справочниках и путеводителях для туристов. Кроме того, выражаем большую благодарность Вероники за готовность помочь в любом вопросе, не касающемся экскурсии, а также за внимание к нам при выборе места встречи. Эта экскурсия была нашим первым знакомством со Стамбулом, и она во многом определила комфорт нашего пребывания в этом замечательном городе! Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    9 октября 2021
    Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
    Большая благодарность от наших туристов за организацию экскурсии с учетом пожеланий в максимально короткие сроки! У одного из туристов проблемы со спиной, для них продумали маршрут без резких спусков, подьемов, с остановками на отдых. Спасибо!!!
  • К
    Катя
    11 января 2021
    Многоликий Стамбул
    Мы были недавно в Стамбуле с подругой и ребенком. Заказали экскурсию у Вероники, нам очень понравилось все, остались довольны. Увидели другой Стамбул, мне нравятся необычные экскурсии, которые показывают реальный город, а не туристический.
  • А
    Анна
    8 марта 2020
    Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
    Большое спасибо Сусанне за проведённую экскурсию! Были вместе с дочкой 8 лет, посетили мечеть Эйюп Султан, холм Пьера Лоти, парк Миниатюр. Сусанна интересно рассказывает, внимательный и знающий своё дело гид) Рекомендую данную экскурсию всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей имени Рахми Коча»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
  2. Многоликий Стамбул
  3. Сокровища Золотого Рога
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  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Музей имени Рахми Коча" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 175. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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