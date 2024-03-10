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маршрут. Всего того, что она нам показала и рассказала, невозможно найти в обычных справочниках и путеводителях для туристов. Кроме того, выражаем большую благодарность Вероники за готовность помочь в любом вопросе, не касающемся экскурсии, а также за внимание к нам при выборе места встречи. Эта экскурсия была нашим первым знакомством со Стамбулом, и она во многом определила комфорт нашего пребывания в этом замечательном городе! Очень рекомендуем!