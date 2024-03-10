1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена10 марта 2024Экскурсия была увлекательная и познавательная! Мы увидели действительно многоликий Стамбул. Гид постаралась максимально удобно для нас составить маршрут и в увлекательной форме донести информацию,ориентируясь на наш индивидуальный запрос. Спасибо,хочется вернуться ещё раз!
- ЭЭмма13 декабря 2023Большая благодарность Сусанне за организацию экскурсии!Были с родителями в Стамбуле впервые. Великолепная экскурсия. Мы посетили очень много интересных, живописных уголков
- NNatalja27 июля 2022Побывали на экскурсии "Многоликий Стамбул" 22,июля 2022 года. Выражаем благодарность гиду Веронике за приятное общение, внимательность, интересную информацию и неординарный
- ООльга9 октября 2021Большая благодарность от наших туристов за организацию экскурсии с учетом пожеланий в максимально короткие сроки! У одного из туристов проблемы со спиной, для них продумали маршрут без резких спусков, подьемов, с остановками на отдых. Спасибо!!!
- ККатя11 января 2021Мы были недавно в Стамбуле с подругой и ребенком. Заказали экскурсию у Вероники, нам очень понравилось все, остались довольны. Увидели другой Стамбул, мне нравятся необычные экскурсии, которые показывают реальный город, а не туристический.
- ААнна8 марта 2020Большое спасибо Сусанне за проведённую экскурсию! Были вместе с дочкой 8 лет, посетили мечеть Эйюп Султан, холм Пьера Лоти, парк Миниатюр. Сусанна интересно рассказывает, внимательный и знающий своё дело гид) Рекомендую данную экскурсию всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей имени Рахми Коча»
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