Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат

Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу

Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат
Аудиоэкскурсия по нетуристическому Стамбулу: яркий, таинственный и шокирующий Старый Балат

Что вы увидите 🤩

  • ‌ ‌‌Константинопольский‌ ‌Патриархат‌ ‌
  • Собор‌ ‌святого‌ ‌Георгия‌ ‌
  • ‌Дом-музей‌ ‌Дмитрия‌ ‌Кантемира‌ ‌
  • ‌ ‌‌Церковь‌ ‌Богоматери‌ ‌Панагиотиссы‌ ‌
  • ‌‌ ‌Великая‌ ‌школа‌ ‌нации‌ ‌
  • ‌‌ ‌Синагога‌ ‌Архида‌ ‌
  • ‌— Железная‌ ‌церковь. ‌
  • ‌Цветные‌ ‌домики‌ ‌(2-е‌ ‌локации)‌ ‌
  • ‌Армянская‌ ‌церковь‌ ‌чудес‌ ‌
  • ‌Чавуш‌ ‌Хамам‌ ‌
  • ‌— Болгарская‌ ‌церковь‌ ‌святого‌
  • ‌Стефана‌
Балат — это просто «сундук с сокровищами» для путешественника: уникальные древние памятники, разнообразная архитектура и возможность сделать потрясающие яркие фотоснимки в атмосфере средневековья!
Вы познакомитесь с другим Стамбулом и увидите настоящие контрасты города. Здесь вы не встретите лоска и многоголосия туристического центра, не будет богатых торговых лавок. В Балате царит дух старины, воздух пропитан историей. Вы окунетесь в атмосферу древности, почувствуете дыхание одного из самых старейших районов, насладитесь архитектурой, сойдете с протоптанных туристами дорожек и увидите другой Стамбул.
Вы посетите Константинопольский патриархат и удивитесь Железной церкви, прогуляетесь мимо милых цветных домиков и осмотрите Великую Школу Нации — старейшую греческую православную школу в Стамбуле. Своими глазами увидите столб бичевания Иисуса в соборе святого Георгия, посетите Армянскую церковь чудес и ещё много интересного и необычного, чего не встретите в лощёном туристическом Стамбуле.
Равнодушными этот район вас точно не оставит. Одним словом, Балат просто создан для тех, кто мечтает попасть в совершенно иной, нетуристический Стамбул и увидеть город с другой стороны.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
🚩 Начало: Остановка «Фенер» (Balat, Mürselpaşa Cd. No:2)
🏁 Место завершения: Болгарская церковь Святого Стефана (Balat, Mürselpaşa Cd. No:10)
 Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • Аудиоэкскурсия проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip
  • Вы получите СМС сообщение со ссылкой на приложение для скачивания после бронирования
  • Вы не зависите от гида или группы. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендуем взять с собой наушники
Время проведения: Вы можете выбрать любое удобное время
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🏛История и архитектура⚙️Необычные📸Фото-прогулки🔭Обзорные

WeGoTrip проводит ещё 1 экскурсию

Дворец Топкапы: Аудиоэкскурсия-квест в приложении с билетами
25.9
за 1 чел.
Дворец Топкапы: Аудиоэкскурсия-квест в приложении с билетами
1 отзыв
Время начала любое между 10:00 и 13:00 часами

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
Цена за всё – до 4 чел.
120
за 1-4 чел.
Балат и Фенер: дух настоящего Стамбула
1 отзыв
Исследовать нетуристические кварталы города и отыскать яркие детали стамбульского быта
Уютные улочки старого Стамбула
Цена за всё – до 5 чел.
120
за 1-5 чел.
Уютные улочки старого Стамбула
4 отзыва
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Нетуристический Стамбул — потерянная Византия
30
за 1 чел.
Нетуристический Стамбул — потерянная Византия
Ежедневно с 10:30
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Цена за всё – до 4 чел.
76
за 1-4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
2 отзыва
Открыть самую яркую грань города, заглянуть на восточные рынки и посетить мечеть Сулеймание
Популярный Стамбул
Цена за всё – до 5 чел.
120
за 1-5 чел.
Популярный Стамбул
Мы отправимся в один из самых старых и популярных районов Стамбула - Бейоглу
по договоренности
Старый Стамбул и его древности
50
за 1 чел.
4ч 30м
Старый Стамбул и его древности
22 отзыва
За одну экскурсию вы увидите самые разные достопримечательности Стамбула
вторник, пятница и воскресенье в 08:30
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Цена за всё – до 4 чел.
120
за 1-4 чел.
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
7 отзывов
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия
Цена за всё – до 3 чел.
75
за 1-3 чел.
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия
10 отзывов
Отправляйтесь изучать Стамбул с местным жителем! Вы осмотрите его центральные улицы и побываете в нетуристических...
по договоренности
Велопрогулка по старому Стамбулу
от 200
за 1-10 чел.
Велопрогулка по старому Стамбулу
Проехать по главным и неизведанным районам города, а по пути открыть его историю
Живой повседневный Стамбул
Цена за всё – до 3 чел.
119
102
за 1-3 чел.
Живой повседневный Стамбул
98 отзывов
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Старый Стамбул и его древности
50
45
за 1 чел.
4ч 30м
Старый Стамбул и его древности
30 отзывов
Увидеть памятники османской истории и очароваться ими
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
Истории старого Ускюдара
Цена за всё – до 6 чел.
200
за 1-6 чел.
Истории старого Ускюдара
5 отзывов
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷