Балат — это просто «сундук с сокровищами» для путешественника: уникальные древние памятники, разнообразная архитектура и возможность сделать потрясающие яркие фотоснимки в атмосфере средневековья!

Вы познакомитесь с другим Стамбулом и увидите настоящие контрасты города. Здесь вы не встретите лоска и многоголосия туристического центра, не будет богатых торговых лавок. В Балате царит дух старины, воздух пропитан историей. Вы окунетесь в атмосферу древности, почувствуете дыхание одного из самых старейших районов, насладитесь архитектурой, сойдете с протоптанных туристами дорожек и увидите другой Стамбул.

Вы посетите Константинопольский патриархат и удивитесь Железной церкви, прогуляетесь мимо милых цветных домиков и осмотрите Великую Школу Нации — старейшую греческую православную школу в Стамбуле. Своими глазами увидите столб бичевания Иисуса в соборе святого Георгия, посетите Армянскую церковь чудес и ещё много интересного и необычного, чего не встретите в лощёном туристическом Стамбуле.

Равнодушными этот район вас точно не оставит. Одним словом, Балат просто создан для тех, кто мечтает попасть в совершенно иной, нетуристический Стамбул и увидеть город с другой стороны.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.