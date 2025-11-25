Эта экскурсия по Айя София, Топкапы и Археологическому музею даст вам уникальную возможность погрузиться в историю Стамбула и османской империи.
Вы сможете насладиться не только архитектурой и искусством, но и понять, как различные культуры переплетались в течение веков, делая этот город одним из самых удивительных на планете.
Описание экскурсииУникальное единение Запада и Востока В мире существует единственная точка, где встречаются и объединяются Запад и Восток, христианская и мусульманская вера. Это уникальная возможность пережить многослойную историю и культуру Стамбула через призму трёх его выдающихся памятников. Айя София — символ архитектурной величественности Айя София очаровывает своим великолепием и является живым отражением объединения христианской и исламской культур. Этот памятник не только поражает архитектурой, но и несёт в себе глубокий духовный и исторический смысл. Дворец Топкапы — атмосфера османской империи Прогулка по дворцу Топкапы погружает в роскошь и величие Османской империи. Здесь открываются тайны жизни султанов, а великолепные артефакты и сокровища рассказывают о богатстве и истории великой династии. Археологический музей — ключ к тайнам древних цивилизаций Археологический музей Стамбула раскрывает перед посетителями загадки и достижения древних народов. Его коллекции позволяют прикоснуться к истории, насчитывающей тысячи лет, и понять многогранность культурного наследия региона.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор святой Софии (Айя София)
- Дворец Топкапы
- Археологический музей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Немецкий фонтан Binbirdirek, At Meydanı Cd, 34122
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
