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Долмабахче и Босфор: великолепие Османской империи

Посетить резиденцию султана и увидеть Стамбул с воды
Когда-то Долмабахче стал символом новой эпохи Османской империи, а Босфор — её главной дорогой.

На экскурсии вы познакомитесь с убранством дворца и его историей, а затем увидите город с воды, проплывая вдоль дворцов, мечетей и старинных особняков.
Долмабахче и Босфор: великолепие Османской империи
Долмабахче и Босфор: великолепие Османской империи
Долмабахче и Босфор: великолепие Османской империи

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче. Вы осмотрите парадные залы и знаменитый Церемониальный зал с огромной хрустальной люстрой. Мы объясним, почему султаны покинули Топкапы, как дворец стал свидетелем последних лет Османской империи и первых лет Турецкой Республики.

Район Бешикташ. Прогуляемся до пристани. По пути поговорим о прошлом и настоящем этого квартала.

Прогулка по Босфору. На теплоходе проплывём вдоль европейского и азиатского берегов. Увидим дворцы, мечети, крепости, подвесные мосты и знаменитые особняки-ялы, а также обсудим, какую роль Босфор играл в истории и жизни города.

Мы расскажем:

  • почему султаны решили построить Долмабахче вместо Топкапы
  • как европейская архитектура повлияла на облик Османской империи
  • какую роль дворец сыграл в истории Турецкой Республики
  • почему Босфор был и остаётся стратегически важным проливом
  • кто жил в особняках-ялы

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются
    — билет в Долмабахче — 2000 лир (≈ €37) за чел. (по понедельникам дворец закрыт)
    — прогулка по Босфору — €10 за чел. (есть спасжилеты)
  • Во время экскурсии используются радиогиды с наушниками
  • Продолжительность экскурсии может измениться на ±30 мин
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в пятницу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€39
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 18 лет€19
Для бронирования достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед часовой башней Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихангир
Джихангир — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1290 туристов
Мы — команда единомышленников, для которых история и культура города стали настоящим призванием. Наша миссия — превратить обычную прогулку в яркое событие, без скучных лекций и шаблонных маршрутов. Мы создаём
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экскурсии с глубоким погружением в атмосферу города, чтобы вы могли почувствовать его живой ритм, а не просто увидеть главные достопримечательности. Большинство экскурсий я провожу лично, делясь самыми сокровенными историями. Но каждый член нашей команды — талантливый профессионал с горящими глазами и искренней любовью к своему делу. Нас объединяют гостеприимство, внимание к деталям и умение влюбить в город с первого взгляда. Наш подход — это сочетание глубоких знаний, лёгкости в общении и индивидуального подхода к каждому гостю. Мы здесь, чтобы сделать ваш отдых безупречным, вдохновляющим и по-настоящему тёплым — будто вы гуляете в компании старых и надёжных друзей.

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