Когда-то Долмабахче стал символом новой эпохи Османской империи, а Босфор — её главной дорогой.
На экскурсии вы познакомитесь с убранством дворца и его историей, а затем увидите город с воды, проплывая вдоль дворцов, мечетей и старинных особняков.
На экскурсии вы познакомитесь с убранством дворца и его историей, а затем увидите город с воды, проплывая вдоль дворцов, мечетей и старинных особняков.
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче. Вы осмотрите парадные залы и знаменитый Церемониальный зал с огромной хрустальной люстрой. Мы объясним, почему султаны покинули Топкапы, как дворец стал свидетелем последних лет Османской империи и первых лет Турецкой Республики.
Район Бешикташ. Прогуляемся до пристани. По пути поговорим о прошлом и настоящем этого квартала.
Прогулка по Босфору. На теплоходе проплывём вдоль европейского и азиатского берегов. Увидим дворцы, мечети, крепости, подвесные мосты и знаменитые особняки-ялы, а также обсудим, какую роль Босфор играл в истории и жизни города.
Мы расскажем:
- почему султаны решили построить Долмабахче вместо Топкапы
- как европейская архитектура повлияла на облик Османской империи
- какую роль дворец сыграл в истории Турецкой Республики
- почему Босфор был и остаётся стратегически важным проливом
- кто жил в особняках-ялы
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются
— билет в Долмабахче — 2000 лир (≈ €37) за чел. (по понедельникам дворец закрыт)
— прогулка по Босфору — €10 за чел. (есть спасжилеты)
- Во время экскурсии используются радиогиды с наушниками
- Продолжительность экскурсии может измениться на ±30 мин
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в пятницу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€39
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 18 лет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед часовой башней Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихангир — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1290 туристов
Мы — команда единомышленников, для которых история и культура города стали настоящим призванием. Наша миссия — превратить обычную прогулку в яркое событие, без скучных лекций и шаблонных маршрутов. Мы создаём
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