Когда-то Долмабахче стал символом новой эпохи Османской империи, а Босфор — её главной дорогой. На экскурсии вы познакомитесь с убранством дворца и его историей, а затем увидите город с воды, проплывая вдоль дворцов, мечетей и старинных особняков.

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Описание экскурсии

Дворец Долмабахче. Вы осмотрите парадные залы и знаменитый Церемониальный зал с огромной хрустальной люстрой. Мы объясним, почему султаны покинули Топкапы, как дворец стал свидетелем последних лет Османской империи и первых лет Турецкой Республики.

Район Бешикташ. Прогуляемся до пристани. По пути поговорим о прошлом и настоящем этого квартала.

Прогулка по Босфору. На теплоходе проплывём вдоль европейского и азиатского берегов. Увидим дворцы, мечети, крепости, подвесные мосты и знаменитые особняки-ялы, а также обсудим, какую роль Босфор играл в истории и жизни города.

Мы расскажем:

почему султаны решили построить Долмабахче вместо Топкапы

как европейская архитектура повлияла на облик Османской империи

какую роль дворец сыграл в истории Турецкой Республики

почему Босфор был и остаётся стратегически важным проливом

кто жил в особняках-ялы

Организационные детали