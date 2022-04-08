Что вас ожидает

Консервативный Ускюдар

От причала Эминеню мы под шум волн и крики чаек переместимся с одного континента на другой — в Азиатскую часть Стамбула. Я проведу вас по историческому консервативному району Ускюдар: вы услышите легенду Девичьей башни, которая возвышается посреди Мраморного моря. А на причале рассмотрите раскрывшую объятия мечеть Михримах-султан, которую зодчий Синан создал для дочери Сулеймана Великолепного.

Дворец Бейлербей: резиденция султанов

Чтобы еще глубже погрузиться в Османскую эпоху, посетим бывшую летнюю резиденцию султанов — дворец Бейлербей. Вы рассмотрите интерьеры в мавританском стиле, узнаете, как с дворцом связан художник Айвазовский, увидите роскошные Голубой и Перламутровый залы, великолепную люстру и японские вазы. А после мы отдохнем в дворцовом саду за чашкой турецкого кофе, любуясь Босфором и мечетью Ортакей.

Самобытный Кузгунджук и молодежный Каракей

Затем отправляемся в дружелюбный и по-турецки колоритный район Кузгунджук, где живут представители разных конфессий, найдем фотогеничные улочки и понаблюдаем за жизнью местных. А в завершение наведаемся в хипстерский Каракей, который притягивает турецкую молодежь модными кафе и барами.

Организационные детали