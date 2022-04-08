Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров

Не спеша пройти по колоритным районам города и выпить чашечку кофе в османском дворце Бейлербей

Индивидуальная
Приглашаю вас прогуляться по Стамбулу расслабленно и с удовольствием, без суеты и спешки.

Мы побываем в контрастных уголках города: посетим Ускюдар со старинными мечетями, заглянем в молодежный Каракей, пройдем по пышным залам дворца Бейлербей и улочкам района Кузгунджук.

Я помогу вам за один день открыть яркие детали Стамбула и сложить из них колоритную мозаику.
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Консервативный Ускюдар

От причала Эминеню мы под шум волн и крики чаек переместимся с одного континента на другой — в Азиатскую часть Стамбула. Я проведу вас по историческому консервативному району Ускюдар: вы услышите легенду Девичьей башни, которая возвышается посреди Мраморного моря. А на причале рассмотрите раскрывшую объятия мечеть Михримах-султан, которую зодчий Синан создал для дочери Сулеймана Великолепного.

Дворец Бейлербей: резиденция султанов

Чтобы еще глубже погрузиться в Османскую эпоху, посетим бывшую летнюю резиденцию султанов — дворец Бейлербей. Вы рассмотрите интерьеры в мавританском стиле, узнаете, как с дворцом связан художник Айвазовский, увидите роскошные Голубой и Перламутровый залы, великолепную люстру и японские вазы. А после мы отдохнем в дворцовом саду за чашкой турецкого кофе, любуясь Босфором и мечетью Ортакей.

Самобытный Кузгунджук и молодежный Каракей

Затем отправляемся в дружелюбный и по-турецки колоритный район Кузгунджук, где живут представители разных конфессий, найдем фотогеничные улочки и понаблюдаем за жизнью местных. А в завершение наведаемся в хипстерский Каракей, который притягивает турецкую молодежь модными кафе и барами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей — 100 лир, проезд — 5 поездок по 7 лир с человека (всего около 35 лир), расходы на кофе и еду
  • В понедельник музей во дворце не работает: по вашему желанию мы сможем заменить его посещением мечети Чамлыджа (при посещении нужно иметь платок)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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