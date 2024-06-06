1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
35€32 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265€226 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
7 часов
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула
Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
Расписание: Ежедневно до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€950 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Поймать лучшие ракурсы у Девичьей башни, цветных домиков и летней резиденции султанов
Начало: на пристани
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€185 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Азия и Европа за 1 день
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€79 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170€162 за человека
Групповая
2.5 часа
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Не спеша пройти по колоритным районам города и выпить чашечку кофе в османском дворце Бейлербей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ускюдар - жемчужина азиатского Стамбула
Прогуляться по колоритному району и узнать о закулисье жизни в Турции от местной жительницы
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия6 июня 2024Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ВВалерия30 мая 2024Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов
- IIana28 мая 2024Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
- ДДарья23 мая 2024Юля замечательная девушка и фотограф. Провела по маршруту, помогала с позированием, где как встать, как лучше сделать для красивых кадров. Параллельно рассказала
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо большое Алине за интереснейшую экскурсию по Азиатскому Стамбулу! Было комфортно, легко, вкусно! Обязательно еще встретимся!
- ИИрина19 мая 2024Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
- ЮЮлия19 мая 2024Интересная экскурсия, Сефа очень дружелюбный, приятный молодой человек. После экскурсии подсказал куда сходить еще, рестораны скинул в чат. В общем, рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Бейлербей»
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