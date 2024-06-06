Дворец Бейлербей – экскурсии в Стамбуле

Найдено 21 экскурсия в категории «Дворец Бейлербей» в Стамбуле, цены от €18, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250213 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
82 отзыва
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Необычный Стамбул
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265226 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
25 за человека
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Босфор на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Круиз по Босфору на яхте: история и современность Стамбула
Захватывающий круиз по Босфору на личной яхте - эксклюзивный способ познакомиться с Стамбулом
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
Расписание: Ежедневно до 18.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
950 за всё до 7 чел.
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
313 за всё до 4 чел.
Между двумя континентами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
🚶 Пешая
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Поймать лучшие ракурсы у Девичьей башни, цветных домиков и летней резиденции султанов
Начало: на пристани
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 за всё до 3 чел.
Азия и Европа за 1 день
Групповая
9 часов
1 отзыв
Азия и Европа за 1 день
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
79 за человека
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170162 за человека
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Не спеша пройти по колоритным районам города и выпить чашечку кофе в османском дворце Бейлербей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
199 за всё до 3 чел.
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Ускюдар - жемчужина азиатского Стамбула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Ускюдар - жемчужина азиатского Стамбула
Прогуляться по колоритному району и узнать о закулисье жизни в Турции от местной жительницы
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
175 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул великолепный, атмосферный и живой
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивыйИнтересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый
  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
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    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
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    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Закат на Босфоре на корабле
    Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов
  • I
    Iana
    28 мая 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
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    русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
    Юля замечательная девушка и фотограф. Провела по маршруту, помогала с позированием, где как встать, как лучше сделать для красивых кадров. Параллельно рассказала
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    про жизнь в Турции, о местах, которые стоит посетить, где вкусно покушать:) Очень отзывчивая и милая! Полностью сосредоточена на работе, даже если есть другие мысли, терзающие в данный момент, что говорит о большом профессионализме. С нетерпением ждём фото и обязательно обратимся ещё раз, если будем в Стамбуле:)

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
    Спасибо большое Алине за интереснейшую экскурсию по Азиатскому Стамбулу! Было комфортно, легко, вкусно! Обязательно еще встретимся!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
    Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Стамбул великолепный, атмосферный и живой
    Интересная экскурсия, Сефа очень дружелюбный, приятный молодой человек. После экскурсии подсказал куда сходить еще, рестораны скинул в чат. В общем, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Бейлербей»

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  1. Стамбул великолепный, атмосферный и живой
  2. Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
  3. Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
  4. Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
  5. Закат на Босфоре на корабле
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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