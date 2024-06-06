В Валерия Стамбул великолепный, атмосферный и живой Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!

Е Ева Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!

Л Лера Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу читать дальше будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе. Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами

К Карина Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу читать дальше много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!! Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и

В Валерия Закат на Босфоре на корабле Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов

I Iana Морская прогулка по Босфору с завтраком читать дальше русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на

Д Дарья Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме читать дальше про жизнь в Турции, о местах, которые стоит посетить, где вкусно покушать:) Очень отзывчивая и милая! Полностью сосредоточена на работе, даже если есть другие мысли, терзающие в данный момент, что говорит о большом профессионализме. С нетерпением ждём фото и обязательно обратимся ещё раз, если будем в Стамбуле:) Юля замечательная девушка и фотограф. Провела по маршруту, помогала с позированием, где как встать, как лучше сделать для красивых кадров. Параллельно рассказала

Е Елена Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Спасибо большое Алине за интереснейшую экскурсию по Азиатскому Стамбулу! Было комфортно, легко, вкусно! Обязательно еще встретимся!

И Ирина Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.