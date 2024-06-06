1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€123 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Начало: В районе Eminonu
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221€177 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
Завтра в 19:30
9 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Не спеша пройти по колоритным районам города и выпить чашечку кофе в османском дворце Бейлербей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€199 за всё до 3 чел.
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
- ААлина3 июня 2024Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
- ТТатьяна27 мая 2024Прекрасная экскурсия в сопровождении Айдына. 4х часовая прогулка по Азиатской части оставила приятные впечатления. Айдын прекрасный гид, узнали много новой полезной информации и отлично провели время. Всем рекомендую
- ССвета24 мая 2024Все понравилось. Прошлись по необычным улочкам о которых даже не подозревали. Спасибо
- ЭЭлана23 мая 2024У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем всем своим друзьям!
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо большое Алине за интереснейшую экскурсию по Азиатскому Стамбулу! Было комфортно, легко, вкусно! Обязательно еще встретимся!
- ООлег22 мая 2024Гид Айдана молодец,экскурсия познавательная и интересная.
- ММадина21 мая 2024Мона свой человек в Стамбуле, прекрасно ориентируется в городе, знает людей, культуру и местные традиции. Рассказывает и показывает локации о
- EEvgeny18 мая 2024Ислам-прекрасный гид! Помимо основной программы, он может увлекательно рассказать предысторию и современное состояние многих обьектов, дорог, поворотов и даже камней 👏
- ННаталия13 мая 2024Алина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто не поверхностно любит историю и комбинированные авто-пешие маршруты!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Михримах Султан»
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