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🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом Начало: У вашего отеля 250 € 213 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма Начало: По договорённости € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 16 отзывов Стамбул исторический, но неизведанный Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 149 отзывов Стамбул: от старого города в Кузгунджук Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30 € 45 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 125 отзывов Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике Начало: У вашего отеля 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Три грани Азиатского Стамбула Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день Начало: На пристани Эминёню 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 111 отзывов Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города Начало: Пристань Эмионю € 123 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Наедине с Босфором Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным Начало: В районе Eminonu 125 € 113 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 83 отзыва Второе свидание со Стамбулом Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии Начало: У вашего отеля € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста... 221 € 177 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Многоликий Стамбул Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Вдохновляющий Стамбул Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров Не спеша пройти по колоритным районам города и выпить чашечку кофе в османском дворце Бейлербей Начало: У вашего отеля € 199 за всё до 3 чел.