Мечеть Михримах Султан – экскурсии в Стамбуле

Найдено 15 экскурсий в категории «Мечеть Михримах Султан» в Стамбуле, цены от €45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250213 за всё до 3 чел.
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
135 за всё до 3 чел.
Стамбул исторический, но неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 2 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
111 отзывов
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
123 за всё до 4 чел.
Наедине с Босфором
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Начало: В районе Eminonu
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
125113 за всё до 2 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221177 за всё до 4 чел.
Многоликий Стамбул
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
Вдохновляющий Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Вдохновляющий Стамбул
Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок
Завтра в 19:30
9 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Не спеша пройти по колоритным районам города и выпить чашечку кофе в османском дворце Бейлербей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
199 за всё до 3 чел.
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Три грани Азиатского Стамбула
    Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
    Прекрасная экскурсия в сопровождении Айдына. 4х часовая прогулка по Азиатской части оставила приятные впечатления. Айдын прекрасный гид, узнали много новой полезной информации и отлично провели время. Всем рекомендую
  • С
    Света
    24 мая 2024
    Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
    Все понравилось. Прошлись по необычным улочкам о которых даже не подозревали. Спасибо
  • Э
    Элана
    23 мая 2024
    Три грани Азиатского Стамбула
    У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем всем своим друзьям!
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  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
    Спасибо большое Алине за интереснейшую экскурсию по Азиатскому Стамбулу! Было комфортно, легко, вкусно! Обязательно еще встретимся!
  • О
    Олег
    22 мая 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Гид Айдана молодец,экскурсия познавательная и интересная.
  • М
    Мадина
    21 мая 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Мона свой человек в Стамбуле, прекрасно ориентируется в городе, знает людей, культуру и местные традиции. Рассказывает и показывает локации о
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    которых вряд ли когда-нибудь узнает из путеводителей и интернета. Не отказывайтесь от предложения отведать вкуснейший донер из рыбы, печенье и десерты. Прекрасные впечатления от экскурсии. Рекомендуем! Спасибо!

    Мона свой человек в Стамбуле, прекрасно ориентируется в городе, знает людей, культуру и местные традиции. Рассказывает
  • E
    Evgeny
    18 мая 2024
    Все грани Стамбула
    Ислам-прекрасный гид! Помимо основной программы, он может увлекательно рассказать предысторию и современное состояние многих обьектов, дорог, поворотов и даже камней 👏
  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
    Алина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто не поверхностно любит историю и комбинированные авто-пешие маршруты!
    Алина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто неАлина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто неАлина очень интересный и комфортный гид, маршрут экскурсии аутентичный, незаезженные туристические тропы! Рекомендуем тем кто не

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Михримах Султан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
  2. Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
  3. Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
  4. Стамбул исторический, но неизведанный
  5. Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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