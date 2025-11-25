Всего 5 часов — и вы увидите Стамбул таким, каким его запомните навсегда.
Величественные мечети, тайные подземные залы, ароматы восточных рынков и шум древних улиц создадут живую картину города с тысячелетней историей. Эта экскурсия — как путешествие во времени, где каждый шаг наполняет вас восторгом и вдохновением. Идеальный выбор для тех, кто хочет прочувствовать Стамбул сердцем.
Описание аудиогидаОткройте для себя город, где Восток встречается с Западом, а прошлое оживает на каждом шагу. Пройдитесь по легендарным улицам, наполненным историей, мистикой и очарованием древнего Константинополя. Этот насыщенный тур проведёт вас через главные сокровища города и поможет почувствовать истинную душу Стамбула. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Мечеть Сулеймание
- Гранд-базар
- Египетский рынок
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Входной билет в Айя-Софию - 25 евро
- Входной билет в Цистерну Базилика - 1300 лир
- Личные расходы
- Питание
- Транспорт
Место начала и завершения?
Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Это пешеходная экскурсия - обязательно наденьте удобную обувь
- В летний сезон рекомендуются солнцезащитные очки, крем и головной убор
- Женщинам для посещения мечетей необходимо иметь платок и одежду, закрывающую плечи и колени. При необходимости всё можно приобрести на месте
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам
- Гранд-базар и Египетский рынок закрыты по воскресеньям
- Точное место встречи и контакт гида вы получите после подтверждения бронирования и оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
