Амрул проводит ещё 6 экскурсий

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Фестиваль тюльпанов в Стамбуле

Прогуляться по главным тюльпановым местам со стамбульцем и увидеть панораму города с яхты

Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
На один месяц в году Стамбул становится цветочной столицей ⭐️ мира — в апреле здесь проходит знаменитый Фестиваль тюльпанов! В Турции тюльпан — национальный символ, который известен здесь еще со времен Османской империи.

На прогулке 👣 я расскажу легенды, которые местные связывают с прекрасными цветами.

Открою, почему стамбульцы считают, что на дне тюльпана спрятано счастье, и объясню, как тюльпаны повлияли на историю 📖 страны.

Вы прогуляетесь 👣 по главным площадям и паркам Стамбула, где каждый год расцветают великолепные цветочные картины.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 75€68 за человекаскидка9%

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Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле

Что вас ожидает

По главным тюльпановым местам Стамбула
Вы побываете в одном из красивейших парков 🌳 города, который находится недалеко от пролива Босфор и славится огромной территорией. Я покажу самые впечатляющие цветочные клумбы и расскажу историю 📖 Йылдыз парка — любимой прогулочной зоны членов султанской семьи и ее приближенных. Мы также посетим парк 🌳 Эмирган. Существует легенда, что здесь можно увидеть все разновидности тюльпанов, существующие в природе. И, конечно, вы прогуляетесь 👣 по площади Султанахмет, расположенной между собором Святой Софии и Голубой мечетью. Вокруг площади сосредоточены все основные архитектурные памятники и знаковые достопримечательности города. Вы удивитесь цветочным картинам, которые каждый год рисуют стамбульские флористы, а великолепие красок и нежных запахов надолго останется в вашей памяти.

Путешествие по Босфору
После обеда в ресторане национальной кухни вы отправитесь в небольшой круиз по Босфору. Увидите удаляющуюся панораму города: причалы, домики с рыжими крышами, величественный собор, прекрасную Голубую мечеть в лучах солнца. И, конечно, покормите чаек традиционным стамбульским бубликом. Глядя на город 🏙️ с корабля, вы почувствуете все величие древнего Стамбула и удивитесь его просторам. А после прогулки, по пути к отелю, встретите тюльпаны в обычных дворах, на подоконниках местных жителей, в маленьких кафе — ведь не зря говорят, что во время фестиваля Стамбул превращается в настоящий город 🏙️ цветов!

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из моей команды.
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе 🚌, входной билет 🎫 на яхту, обед (напитки — за доп. оплату).
  • Трансфер входит в стоимость, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
  • В высокий сезон размер группы может достигать 45 человек. Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение.
Начало и место завершения
🚩 в холле отеля...
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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