Амрул проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

По главным тюльпановым местам Стамбула

Вы побываете в одном из красивейших парков 🌳 города, который находится недалеко от пролива Босфор и славится огромной территорией. Я покажу самые впечатляющие цветочные клумбы и расскажу историю 📖 Йылдыз парка — любимой прогулочной зоны членов султанской семьи и ее приближенных. Мы также посетим парк 🌳 Эмирган. Существует легенда, что здесь можно увидеть все разновидности тюльпанов, существующие в природе. И, конечно, вы прогуляетесь 👣 по площади Султанахмет, расположенной между собором Святой Софии и Голубой мечетью. Вокруг площади сосредоточены все основные архитектурные памятники и знаковые достопримечательности города. Вы удивитесь цветочным картинам, которые каждый год рисуют стамбульские флористы, а великолепие красок и нежных запахов надолго останется в вашей памяти.

Путешествие по Босфору

После обеда в ресторане национальной кухни вы отправитесь в небольшой круиз по Босфору. Увидите удаляющуюся панораму города: причалы, домики с рыжими крышами, величественный собор, прекрасную Голубую мечеть в лучах солнца. И, конечно, покормите чаек традиционным стамбульским бубликом. Глядя на город 🏙️ с корабля, вы почувствуете все величие древнего Стамбула и удивитесь его просторам. А после прогулки, по пути к отелю, встретите тюльпаны в обычных дворах, на подоконниках местных жителей, в маленьких кафе — ведь не зря говорят, что во время фестиваля Стамбул превращается в настоящий город 🏙️ цветов!

Организационные детали