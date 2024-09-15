Экскурсии в Стамбуле весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Стамбуле, цены от €99, скидки до 45%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Один день из жизни европейского турка
Пешая
скидка
10%
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
«В старинные времена местность славилась плантациями клубники — и сейчас в весеннее время лавки продают сочные ягоды»
Завтра в 10:00
6 дек в 10:00
125113 за всё до 3 чел.
Тюльпанная история Стамбула
Пешая
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
«Каждую весну в Стамбуле распускаются тысячи нежных бутонов, и весь город превращается в площадку ежегодного Тюльпанного фестиваля»
Завтра в 11:00
6 дек в 11:00
300 за всё до 7 чел.
Тысячелетние декорации Стамбула
Пешая
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тысячелетние декорации Стамбула
Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Начало: В районе мармарай Сиркеджи
«Напиток салеп (турки пьют его поздней осенью, зимой и ранней весной
Завтра в 16:00
6 дек в 08:00
17999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 сентября 2024
    Один день из жизни европейского турка
    Интересная, увлекательная, информативная, а главное не банальная экскурсия!!! Крис просто сказочный гид. Время пролетело, как один миг!
    Интересная, увлекательная, информативная, а главное не банальная экскурсия!!! Крис просто сказочный гид. Время пролетело, как один миг!Интересная, увлекательная, информативная, а главное не банальная экскурсия!!! Крис просто сказочный гид. Время пролетело, как один миг!
  • Н
    Наталия
    17 октября 2023
    Один день из жизни европейского турка
    Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по красивым районам вдоль Босфора. У Кристи отличный вкус: благодаря ей и подарки замечательные выбрала и посетили отличный ресторанчик с изысканным закусками и вином! Благодарю!
    Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли поОчень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли поОчень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли поОчень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли поОчень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли поОчень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли поОчень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли поОчень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
  • М
    Марина
    8 мая 2023
    Один день из жизни европейского турка
    Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе с удивительной гастрономической кухней
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    и поражающем вкусе вином, не уступающему, а порой превосходящему лучшие винные дома Европы, создают необычную атмосферу пребывания в этом городе; достойно заменившем нам поездки в Европу. И все это благодаря прекрасному гиду и человеку Кристи, умеющему создать настроение отдыха. Спасибо ей за это! Были уже с ней несколько раз на разных экскурсиях и планируем ещё.

    Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городеОгромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городеОгромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городеОгромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе
  • М
    Марина
    4 мая 2022
    Тюльпанная история Стамбула
    Хотели посмотреть на фестиваль тюльпанов, который проходит в Стамбуле примерно с середины апреля до начала мая. Экскурсию проводила Миная. Гид
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    встретила у отеля, помогла сориентироваться в центре Стамбула, по дороге рекомендовала разные интересные для посещения места. От экскурсии остались очень хорошие впечатления, весенние парки в Стамбуле прекрасны. Цветущие ковры из тюльпанов, гиацинтов органично вписаны в ландшафтный дизайн. Миная очень милая и приятная в общении девушка. Несколько часов пролетели незаметно. Спасибо за чудесную прогулку, которая останется в наших воспоминаниях. Буду рекомендовать экскурсию- прогулку к посещению своим знакомым.

  • О
    Оксана
    4 апреля 2021
    Тюльпанная история Стамбула
    Экскурсия понравилась, гидом был Сергей, очень отзывчивый и внимательный гид - и рассказал, и помог купить сладости, организовать обед, заказать
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    такси и разместиться в отеле. Всё получилось несмотря на фактически полный карантин на выходных. К сожалению, локдаун внёс свои коррективы - Египетский рынок был закрыт, паром от тюльпанного парка тоже не ходил часто и павильон в парке, где планировался обед, тоже не работал, но это независящая от гида история

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Весенние»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Один день из жизни европейского турка
  2. Тюльпанная история Стамбула
  3. Тысячелетние декорации Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Цистерна Базилика
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 300 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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