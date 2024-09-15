скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
«В старинные времена местность славилась плантациями клубники — и сейчас в весеннее время лавки продают сочные ягоды»
Завтра в 10:00
6 дек в 10:00
125€113 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
«Каждую весну в Стамбуле распускаются тысячи нежных бутонов, и весь город превращается в площадку ежегодного Тюльпанного фестиваля»
Завтра в 11:00
6 дек в 11:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
45%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тысячелетние декорации Стамбула
Пройтись по районам Галата и Бейоглу, послушать истории о религиях, античности и современности
Начало: В районе мармарай Сиркеджи
«Напиток салеп (турки пьют его поздней осенью, зимой и ранней весной)»
Завтра в 16:00
6 дек в 08:00
179€99 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 сентября 2024Интересная, увлекательная, информативная, а главное не банальная экскурсия!!! Крис просто сказочный гид. Время пролетело, как один миг!
- ННаталия17 октября 2023Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по красивым районам вдоль Босфора. У Кристи отличный вкус: благодаря ей и подарки замечательные выбрала и посетили отличный ресторанчик с изысканным закусками и вином! Благодарю!
- ММарина8 мая 2023Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе с удивительной гастрономической кухней
- ММарина4 мая 2022Хотели посмотреть на фестиваль тюльпанов, который проходит в Стамбуле примерно с середины апреля до начала мая. Экскурсию проводила Миная. Гид
- ООксана4 апреля 2021Экскурсия понравилась, гидом был Сергей, очень отзывчивый и внимательный гид - и рассказал, и помог купить сладости, организовать обед, заказать
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Весенние»
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