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и поражающем вкусе вином, не уступающему, а порой превосходящему лучшие винные дома Европы, создают необычную атмосферу пребывания в этом городе; достойно заменившем нам поездки в Европу. И все это благодаря прекрасному гиду и человеку Кристи, умеющему создать настроение отдыха. Спасибо ей за это! Были уже с ней несколько раз на разных экскурсиях и планируем ещё.