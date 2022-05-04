Сусанна проводит ещё 3 экскурсии

Я проведу вас по самым эффектным местам Тюльпанного фестиваля — от сердца Стамбула до его цветущих окраин. Мы прогуляемся по улочкам Эминеню, обсудим яркие события турецкой истории от Римской империи до наших дней, полюбуемся мечетью Султана Сулеймана и заглянем на пряный Египетский рынок за порцией восточного колорита. А после отправимся в парк Эмирган на берегу Босфора — здесь концентрация цветочных шедевров достигнет высшей точки! Вы полюбуетесь парадом тюльпанов и запечатлеете созданную флористами красоту на фотографиях.
О султанах и тюльпанах
В центре нашего внимания окажется символ Турции — цветок тюльпана, который веками украшал герб правителей Османской империи. Вы узнаете о его истории и роли в культуре Стамбула, поймете, почему тюльпанными орнаментами украшали дома, посуду и фасады дворцов, одежду и ковры. Услышите о редких экземплярах цветка, которые ценились при дворе султана не меньше драгоценностей. А еще я расскажу о многолетней борьбе Турции и Нидерландов за право считаться мировой столицей тюльпанов.
Организационные детали
Отдельно оплачивается проезд на общественном транспорте до парка Эмирган
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сусанна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Хотели посмотреть на фестиваль тюльпанов, который проходит в Стамбуле примерно с середины апреля до начала мая. Экскурсию проводила Миная. Гид встретила у отеля, помогла сориентироваться в центре Стамбула, по дороге читать дальшеуменьшить
рекомендовала разные интересные для посещения места. От экскурсии остались очень хорошие впечатления, весенние парки в Стамбуле прекрасны. Цветущие ковры из тюльпанов, гиацинтов органично вписаны в ландшафтный дизайн. Миная очень милая и приятная в общении девушка. Несколько часов пролетели незаметно. Спасибо за чудесную прогулку, которая останется в наших воспоминаниях. Буду рекомендовать экскурсию- прогулку к посещению своим знакомым.
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О
Оксана
Экскурсия понравилась, гидом был Сергей, очень отзывчивый и внимательный гид - и рассказал, и помог купить сладости, организовать обед, заказать такси и разместиться в отеле. Всё получилось несмотря на фактически читать дальшеуменьшить
полный карантин на выходных. К сожалению, локдаун внёс свои коррективы - Египетский рынок был закрыт, паром от тюльпанного парка тоже не ходил часто и павильон в парке, где планировался обед, тоже не работал, но это независящая от гида история
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Е
Елена
Приятный мальчик проводил нас до парка и обратно. Дал много рекомендаций по местам для самостоятельного визита. К нему претензий нет. Но за что отдали такую сумму не очень понятно))))
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