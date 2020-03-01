Сусанна проводит ещё 3 экскурсии

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Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции

Сусанна
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Сусанна – ваш гид
Каждую весну в Стамбуле распускаются тысячи нежных бутонов, и весь город превращается в площадку ежегодного Тюльпанного фестиваля.

Мы отыщем красивейшие цветочные композиции на центральных улицах, в живописном парке Эмирган и на колоритных рынках, а заодно попробуем разобраться, как тюльпан завоевал всю Османскую империю.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Тюльпанная история Стамбула
Тюльпанная история Стамбула

Что вас ожидает

Цветущие улицы Стамбула
Я проведу вас по самым эффектным местам Тюльпанного фестиваля — от сердца Стамбула до его цветущих окраин. Мы прогуляемся по улочкам Эминеню, обсудим яркие события турецкой истории от Римской империи до наших дней, полюбуемся мечетью Султана Сулеймана и заглянем на пряный Египетский рынок за порцией восточного колорита. А после отправимся в парк Эмирган на берегу Босфора — здесь концентрация цветочных шедевров достигнет высшей точки! Вы полюбуетесь парадом тюльпанов и запечатлеете созданную флористами красоту на фотографиях.

О султанах и тюльпанах
В центре нашего внимания окажется символ Турции — цветок тюльпана, который веками украшал герб правителей Османской империи. Вы узнаете о его истории и роли в культуре Стамбула, поймете, почему тюльпанными орнаментами украшали дома, посуду и фасады дворцов, одежду и ковры. Услышите о редких экземплярах цветка, которые ценились при дворе султана не меньше драгоценностей. А еще я расскажу о многолетней борьбе Турции и Нидерландов за право считаться мировой столицей тюльпанов.

Организационные детали

Отдельно оплачивается проезд на общественном транспорте до парка Эмирган

Тюльпанная история Стамбула
Тюльпанная история Стамбула
Тюльпанная история Стамбула
Тюльпанная история Стамбула
Тюльпанная история Стамбула
Тюльпанная история Стамбула
Тюльпанная история Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сусанна
Сусанна
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!
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