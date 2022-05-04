Сусанна проводит ещё 3 экскурсии

Каждую весну в Стамбуле распускаются тысячи нежных бутонов, и весь город превращается в площадку ежегодного Тюльпанного фестиваля. Мы отыщем красивейшие цветочные композиции на центральных улицах, в живописном парке Эмирган и на колоритных рынках, а заодно попробуем разобраться, как тюльпан завоевал всю Османскую империю.

Описание экскурсии

Цветущие улицы Стамбула

Я проведу вас по самым эффектным местам Тюльпанного фестиваля — от сердца Стамбула до его цветущих окраин. Мы прогуляемся по улочкам Эминеню, обсудим яркие события турецкой истории от Римской империи до наших дней, полюбуемся мечетью Султана Сулеймана и заглянем на пряный Египетский рынок за порцией восточного колорита. А после отправимся в парк Эмирган на берегу Босфора — здесь концентрация цветочных шедевров достигнет высшей точки! Вы полюбуетесь парадом тюльпанов и запечатлеете созданную флористами красоту на фотографиях.

О султанах и тюльпанах

В центре нашего внимания окажется символ Турции — цветок тюльпана, который веками украшал герб правителей Османской империи. Вы узнаете о его истории и роли в культуре Стамбула, поймете, почему тюльпанными орнаментами украшали дома, посуду и фасады дворцов, одежду и ковры. Услышите о редких экземплярах цветка, которые ценились при дворе султана не меньше драгоценностей. А еще я расскажу о многолетней борьбе Турции и Нидерландов за право считаться мировой столицей тюльпанов.

Организационные детали

Отдельно оплачивается проезд на общественном транспорте до парка Эмирган