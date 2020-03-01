Сусанна проводит ещё 3 экскурсии

Цветущие улицы Стамбула Я проведу вас по самым эффектным местам Тюльпанного фестиваля — от сердца Стамбула до его цветущих окраин. Мы прогуляемся по улочкам Эминеню, обсудим яркие события турецкой истории от Римской империи до наших дней, полюбуемся мечетью Султана Сулеймана и заглянем на пряный Египетский рынок за порцией восточного колорита. А после отправимся в парк Эмирган на берегу Босфора — здесь концентрация цветочных шедевров достигнет высшей точки! Вы полюбуетесь парадом тюльпанов и запечатлеете созданную флористами красоту на фотографиях.
О султанах и тюльпанах В центре нашего внимания окажется символ Турции — цветок тюльпана, который веками украшал герб правителей Османской империи. Вы узнаете о его истории и роли в культуре Стамбула, поймете, почему тюльпанными орнаментами украшали дома, посуду и фасады дворцов, одежду и ковры. Услышите о редких экземплярах цветка, которые ценились при дворе султана не меньше драгоценностей. А еще я расскажу о многолетней борьбе Турции и Нидерландов за право считаться мировой столицей тюльпанов.
Организационные детали
Отдельно оплачивается проезд на общественном транспорте до парка Эмирган
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Загадочный и величественный Стамбул — мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и современным Западом. На прогулке вы увидите Эйюп — район, где еще можно узнать, каким был Стамбул до Ататюрка, и проникнуться его сказочной восточной атмосферой.
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Хотите знать, как выглядел Стамбул до Ататюрка? Район Каракей — не только крупнейшая транспортная развязка, но и почти что машина времени. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями, особенностями архитектуры и поделюсь колоритными сюжетами прошлого и настоящего.
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
В районе Балат нет популярнейших символов города — шикарных дворцов или монументальных храмов. Но здесь есть кое-что более ценное — аутентичная атмосфера домашнего Стамбула! Прогуливась узкими улочками, поднимаясь крутыми лестницами и петляя меж разностилевых домов, вы будто погрузитесь в прошлое. А я поделюсь любимыми уголками и интересными фактами из истории города.
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!