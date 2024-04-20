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адаптировать под желания путешественников. В любой момент мы могли присесть отдохнуть, где-то подольше задержаться, обратить внимание на то, что важно нам. Нури знает, где и вкусный кофе выпить, и как с красивым видом добраться в парк. Встреча в билете указана у метро или в парке, но гид предложил нам вариант встретиться на пристани в центре (где мы жили) и поехать вместе на пароме в парк. Это гораздо лучше!) По пути наш проводник рассказал нам много интересного о достопримечательностях вокруг. Сам парк огромный, здесь хорошо задержаться и после экскурсии. Тюльпаны, само собой, великолепны) прикрепила фото. Здорово, что всё внимание гида только нам, не надо никого ждать и подстраиваться. Мы фотографировались сколько хотели и гуляли в комфортном нам темпе. А ещё здорово, что Нури местный житель, который знает о Стамбуле и Турции всё! Мы поболтали и о жизни в Стамбуле, и получили рекомендации, что ещё посмотреть и где купить луковички тюльпанов)