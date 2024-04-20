5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
Сегодня в 11:00
3 фев в 11:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле - в парк Эмирган вместе с гидом
Погрузиться в цветочную феерию и узнать много интересного о любимом символе Турции
Начало: У станции метро M-2 Yeni Kapı или входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
167€159 за всё до 8 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Посетить сразу два парка и полюбоваться весенними красками города контрастов
Начало: На остановке трамвая №1 около университета
Завтра в 08:00
5 фев в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРозалия20 апреля 2024Очень впечатляющая прогулка по парку Эмирган. Завораживает количество красивейших и необычных сортов тюльпанов. Спасибо Нури за гостеприимство, интересные исторические факты
- ММария19 апреля 2024В первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! Всё досконально продумано, программу можно
- ММарина4 мая 2022Хотели посмотреть на фестиваль тюльпанов, который проходит в Стамбуле примерно с середины апреля до начала мая. Экскурсию проводила Миная. Гид
- ООксана4 апреля 2021Экскурсия понравилась, гидом был Сергей, очень отзывчивый и внимательный гид - и рассказал, и помог купить сладости, организовать обед, заказать
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парк Эмирган»
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