Парк Эмирган – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Эмирган» в Стамбуле, цены от €159, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тюльпанная история Стамбула
Пешая
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
Сегодня в 11:00
3 фев в 11:00
300 за всё до 7 чел.
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле - в парк Эмирган вместе с гидом
Пешая
скидка
5%
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле - в парк Эмирган вместе с гидом
Погрузиться в цветочную феерию и узнать много интересного о любимом символе Турции
Начало: У станции метро M-2 Yeni Kapı или входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
167159 за всё до 8 чел.
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Пешая
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Посетить сразу два парка и полюбоваться весенними красками города контрастов
Начало: На остановке трамвая №1 около университета
Завтра в 08:00
5 фев в 08:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Розалия
    20 апреля 2024
    Фестиваль тюльпанов в Стамбуле - в парк Эмирган вместе с гидом
    Очень впечатляющая прогулка по парку Эмирган. Завораживает количество красивейших и необычных сортов тюльпанов. Спасибо Нури за гостеприимство, интересные исторические факты
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    отлично дополняющие визуальную составляющую. Гид на протяжении всего времени интересовался не устали ли мы. Делали перерыв на вкуснейший Турецкий кофе. Мы прилетели специально в период фестиваля тюльпанов и решили, что формат экскурсии будет кстати. Всем советую посетить данную прогулку именно с Нури.

    Очень впечатляющая прогулка по парку Эмирган. Завораживает количество красивейших и необычных сортов тюльпанов. Спасибо Нури заОчень впечатляющая прогулка по парку Эмирган. Завораживает количество красивейших и необычных сортов тюльпанов. Спасибо Нури заОчень впечатляющая прогулка по парку Эмирган. Завораживает количество красивейших и необычных сортов тюльпанов. Спасибо Нури заОчень впечатляющая прогулка по парку Эмирган. Завораживает количество красивейших и необычных сортов тюльпанов. Спасибо Нури заОчень впечатляющая прогулка по парку Эмирган. Завораживает количество красивейших и необычных сортов тюльпанов. Спасибо Нури за
  • М
    Мария
    19 апреля 2024
    Фестиваль тюльпанов в Стамбуле - в парк Эмирган вместе с гидом
    В первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! Всё досконально продумано, программу можно
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    адаптировать под желания путешественников. В любой момент мы могли присесть отдохнуть, где-то подольше задержаться, обратить внимание на то, что важно нам. Нури знает, где и вкусный кофе выпить, и как с красивым видом добраться в парк. Встреча в билете указана у метро или в парке, но гид предложил нам вариант встретиться на пристани в центре (где мы жили) и поехать вместе на пароме в парк. Это гораздо лучше!) По пути наш проводник рассказал нам много интересного о достопримечательностях вокруг. Сам парк огромный, здесь хорошо задержаться и после экскурсии. Тюльпаны, само собой, великолепны) прикрепила фото. Здорово, что всё внимание гида только нам, не надо никого ждать и подстраиваться. Мы фотографировались сколько хотели и гуляли в комфортном нам темпе. А ещё здорово, что Нури местный житель, который знает о Стамбуле и Турции всё! Мы поболтали и о жизни в Стамбуле, и получили рекомендации, что ещё посмотреть и где купить луковички тюльпанов)

    В первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! ВсёВ первую очередь хочется поблагодарить гида Нури за интересную прогулку по парку и индивидуальный подход! Всё
  • М
    Марина
    4 мая 2022
    Тюльпанная история Стамбула
    Хотели посмотреть на фестиваль тюльпанов, который проходит в Стамбуле примерно с середины апреля до начала мая. Экскурсию проводила Миная. Гид
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    встретила у отеля, помогла сориентироваться в центре Стамбула, по дороге рекомендовала разные интересные для посещения места. От экскурсии остались очень хорошие впечатления, весенние парки в Стамбуле прекрасны. Цветущие ковры из тюльпанов, гиацинтов органично вписаны в ландшафтный дизайн. Миная очень милая и приятная в общении девушка. Несколько часов пролетели незаметно. Спасибо за чудесную прогулку, которая останется в наших воспоминаниях. Буду рекомендовать экскурсию- прогулку к посещению своим знакомым.

  • О
    Оксана
    4 апреля 2021
    Тюльпанная история Стамбула
    Экскурсия понравилась, гидом был Сергей, очень отзывчивый и внимательный гид - и рассказал, и помог купить сладости, организовать обед, заказать
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    такси и разместиться в отеле. Всё получилось несмотря на фактически полный карантин на выходных. К сожалению, локдаун внёс свои коррективы - Египетский рынок был закрыт, паром от тюльпанного парка тоже не ходил часто и павильон в парке, где планировался обед, тоже не работал, но это независящая от гида история

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парк Эмирган»

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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в феврале 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Парк Эмирган" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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