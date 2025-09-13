Мы проедем около 200 км от Стамбула, чтобы окунуться в атмосферу прованса, винограда и вина. Там, на фоне умиротворяющих пейзажей, я создам для вас красивую фотоисторию. Вы расслабитесь, отдохнёте душой и, если захотите, продегустируете несколько сортов турецких вин.
Время начала: 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00
Описание фото-прогулки
По пути к месту съёмки я расскажу вам о жизни в Стамбуле, о Турции, культуре и менталитете и отвечу на любые вопросы, связанные с городом и страной. Подскажу, где что купить и куда сходить.
Фотосессия проходит на территории винного ресторана, его террасы, двора и виноградника. Я заранее дам вам рекомендации по выбору одежды, а в день нашей встречи помогу с позированием. После съёмки можем продолжить путешествие дегустацией локальных вин.
Организационные детали
- Программа 18+
- Путешествие проходит на автомобиле Honda City. Дорога займёт 4 часа в обе стороны, 3 часа у нас будет на фотосессию и прогулку
- Снимаю на Canon 6D. Через неделю после встречи вы получите 200 фото в цветокоррекции
- Отдельно по желанию оплачивается дегустационный сет из шести бокалов вина (белое, розовое и красное) — $30
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 и 10:00
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 и 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 126 туристов
Евгения — ваш фотограф в Стамбуле. 10 лет живу в этом городе и знаю его с разных сторон. Покажу вам самые красивые и атмосферные уголки: старые улочки, величественные мечети, видыЗадать вопрос
Входит в следующие категории Стамбула
