Мои заказы

Фотопрогулка на винодельню

Увидеть турецкий прованс и пофотографироваться среди виноградников на холмах
Мы проедем около 200 км от Стамбула, чтобы окунуться в атмосферу прованса, винограда и вина. Там, на фоне умиротворяющих пейзажей, я создам для вас красивую фотоисторию. Вы расслабитесь, отдохнёте душой и, если захотите, продегустируете несколько сортов турецких вин.
Фотопрогулка на винодельню
Фотопрогулка на винодельню
Фотопрогулка на винодельню
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен25
сен28
сен2
окт
Время начала: 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00

Описание фото-прогулки

По пути к месту съёмки я расскажу вам о жизни в Стамбуле, о Турции, культуре и менталитете и отвечу на любые вопросы, связанные с городом и страной. Подскажу, где что купить и куда сходить.

Фотосессия проходит на территории винного ресторана, его террасы, двора и виноградника. Я заранее дам вам рекомендации по выбору одежды, а в день нашей встречи помогу с позированием. После съёмки можем продолжить путешествие дегустацией локальных вин.

Организационные детали

  • Программа 18+
  • Путешествие проходит на автомобиле Honda City. Дорога займёт 4 часа в обе стороны, 3 часа у нас будет на фотосессию и прогулку
  • Снимаю на Canon 6D. Через неделю после встречи вы получите 200 фото в цветокоррекции
  • Отдельно по желанию оплачивается дегустационный сет из шести бокалов вина (белое, розовое и красное) — $30

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 и 10:00

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45 и 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 126 туристов
Евгения — ваш фотограф в Стамбуле. 10 лет живу в этом городе и знаю его с разных сторон. Покажу вам самые красивые и атмосферные уголки: старые улочки, величественные мечети, виды
читать дальше

на Босфор и скрытые дворики. Маршрут построю под ваши желания — будь то городские пейзажи, архитектура, вода, мосты или уличная жизнь. Расскажу секреты Стамбула, поделюсь уютными местами для еды, помогу поймать в кадр котиков и чаек — и всё это с лёгкостью и юмором. Каждая фотосессия — это не просто снимки, а живые впечатления, созданные специально для вас.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
2 часа
-
20%
167 отзывов
Групповая
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€32€40 за человека
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
2 часа
61 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€37 за человека
Гастрономическое путешествие: изюминки турецкой кухни
Пешая
4 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие: изюминки турецкой кухни
Погрузитесь в мир турецкой кухни, где каждый уголок Стамбула раскрывает свои кулинарные секреты. Вас ждут вкусные открытия и уникальные блюда
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле