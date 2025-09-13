Мы проедем около 200 км от Стамбула, чтобы окунуться в атмосферу прованса, винограда и вина. Там, на фоне умиротворяющих пейзажей, я создам для вас красивую фотоисторию. Вы расслабитесь, отдохнёте душой и, если захотите, продегустируете несколько сортов турецких вин.

Описание фото-прогулки

По пути к месту съёмки я расскажу вам о жизни в Стамбуле, о Турции, культуре и менталитете и отвечу на любые вопросы, связанные с городом и страной. Подскажу, где что купить и куда сходить.

Фотосессия проходит на территории винного ресторана, его террасы, двора и виноградника. Я заранее дам вам рекомендации по выбору одежды, а в день нашей встречи помогу с позированием. После съёмки можем продолжить путешествие дегустацией локальных вин.

Организационные детали