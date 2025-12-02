Фотопрогулка в азиатской части Стамбула — это стильная фотосессия в колоритных районах и на живописных смотровых площадках: Юскюдар, Кузкунджук, дворец Бейлербейи, мечеть Чамлыджа и Ченгелькёй.
Вы получите не только яркие кадры, но и возможность почувствовать атмосферу города вдали от туристических маршрутов.
Вы получите не только яркие кадры, но и возможность почувствовать атмосферу города вдали от туристических маршрутов.
Описание фото-прогулки
Уникальная фотосессия с видами на два континента Отправляйтесь в дружескую фотопрогулку по живописной азиатской части Стамбула. Вместе мы исследуем атмосферные районы, набережные и смотровые площадки, а я помогу подобрать идеальные ракурсы для стильных и запоминающихся фотографий. Маршрут и впечатления • Встреча у причала Юскюдар и прогулка по набережной к Девичьей башне.
- Путешествие по району Кузкунджук с его разноцветными домиками, уютными кафе и видами на Босфор.
- Возможность посетить дворец Бейлербейи — летнюю резиденцию султанов (вход в парк оплачивается отдельно).
- Поездка на автомобиле к смотровым площадкам и мечети Чамлыджа.
- Прогулка по колоритному району Ченгелькёй или другим локациям по вашему выбору. Особенности прогулки • Это не историческая экскурсия, а прежде всего фотосессия.
- Вы получите живые фотографии из самых красивых уголков азиатской части города.
- В непринужденной атмосфере сможем поговорить о современной жизни в Турции, традициях и кухне.
• Длительность прогулки можно увеличить за дополнительную плату (40 евро в час). Важная информация:
Длительность фотопрогулки можно увеличить за дополнительную плату.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Азиатская часть Стамбула
- Причал Юскюдар
- Район Кузкунджук
- Дворец Бейлербейи
- Мечеть Чамлыджа
Что включено
- Фотосессия
- Перемещение между локациями на автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, причал Юскюдар
Завершение: Любая локация в Азии по предварительному согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Длительность фотопрогулки можно увеличить за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kalima
2 дек 2025
Фотосессия прошла успешно! Наталия очень приятная девушка, всё было организовано профессионально и в очень комфортной атмосфере. Особенно порадовало, что Наталия была на машине, быстро и удобно передвигались между локациями, благодаря чему успели всё задуманное. Довольна результатом съёмки! Спасибо за прекрасные эмоции и красивые кадры:)
Д
Диана
20 ноя 2025
Это была наша лучшая фотосессия, очень рада, что я нашла Наталью. Очень удобно, что меняли быстро локации, так как Наталья на автомобиле. Отлично провели время, много обсудили тем про жизнь в Стамбуле! Наталья очень доброжелательная, приятная девушка, полностью владеет турецким языком, можно сказать уже местный житель и все знает о Стамбуле)) Поэтому день был супер!
О
Ольга
29 сен 2025
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€238
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
23 дек в 08:30
24 дек в 08:30
€151 за всё до 2 чел.