Фотосессия прошла успешно! Наталия очень приятная девушка, всё было организовано профессионально и в очень комфортной атмосфере. Особенно порадовало, что Наталия была на машине, быстро и удобно передвигались между локациями, благодаря чему успели всё задуманное. Довольна результатом съёмки! Спасибо за прекрасные эмоции и красивые кадры:)

Д Диана

Это была наша лучшая фотосессия, очень рада, что я нашла Наталью. Очень удобно, что меняли быстро локации, так как Наталья на автомобиле. Отлично провели время, много обсудили тем про жизнь в Стамбуле! Наталья очень доброжелательная, приятная девушка, полностью владеет турецким языком, можно сказать уже местный житель и все знает о Стамбуле)) Поэтому день был супер!