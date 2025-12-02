Мои заказы

Фотопрогулка по Азиатской части Стамбула

Фотопрогулка в азиатской части Стамбула — это стильная фотосессия в колоритных районах и на живописных смотровых площадках: Юскюдар, Кузкунджук, дворец Бейлербейи, мечеть Чамлыджа и Ченгелькёй.

Вы получите не только яркие кадры, но и возможность почувствовать атмосферу города вдали от туристических маршрутов.
5
3 отзыва
Описание фото-прогулки

Уникальная фотосессия с видами на два континента Отправляйтесь в дружескую фотопрогулку по живописной азиатской части Стамбула. Вместе мы исследуем атмосферные районы, набережные и смотровые площадки, а я помогу подобрать идеальные ракурсы для стильных и запоминающихся фотографий. Маршрут и впечатления • Встреча у причала Юскюдар и прогулка по набережной к Девичьей башне.
  • Путешествие по району Кузкунджук с его разноцветными домиками, уютными кафе и видами на Босфор.
  • Возможность посетить дворец Бейлербейи — летнюю резиденцию султанов (вход в парк оплачивается отдельно).
  • Поездка на автомобиле к смотровым площадкам и мечети Чамлыджа.
  • Прогулка по колоритному району Ченгелькёй или другим локациям по вашему выбору. Особенности прогулки • Это не историческая экскурсия, а прежде всего фотосессия.
  • Вы получите живые фотографии из самых красивых уголков азиатской части города.
  • В непринужденной атмосфере сможем поговорить о современной жизни в Турции, традициях и кухне.

• Длительность прогулки можно увеличить за дополнительную плату (40 евро в час). Важная информация:

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Азиатская часть Стамбула
  • Причал Юскюдар
  • Район Кузкунджук
  • Дворец Бейлербейи
  • Мечеть Чамлыджа
Что включено
  • Фотосессия
  • Перемещение между локациями на автомобиле
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, причал Юскюдар
Завершение: Любая локация в Азии по предварительному согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Длительность фотопрогулки можно увеличить за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
K
Kalima
2 дек 2025
Фотосессия прошла успешно! Наталия очень приятная девушка, всё было организовано профессионально и в очень комфортной атмосфере. Особенно порадовало, что Наталия была на машине, быстро и удобно передвигались между локациями, благодаря чему успели всё задуманное. Довольна результатом съёмки! Спасибо за прекрасные эмоции и красивые кадры:)
Д
Диана
20 ноя 2025
Это была наша лучшая фотосессия, очень рада, что я нашла Наталью. Очень удобно, что меняли быстро локации, так как Наталья на автомобиле. Отлично провели время, много обсудили тем про жизнь в Стамбуле! Наталья очень доброжелательная, приятная девушка, полностью владеет турецким языком, можно сказать уже местный житель и все знает о Стамбуле)) Поэтому день был супер!
О
Ольга
29 сен 2025

Входит в следующие категории Стамбула

