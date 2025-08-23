Мои заказы

Район Ускюдар – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Ускюдар» в Стамбуле, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
Пешая
5 часов
-
20%
80 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00 или в 18.00
Завтра в 11:00
26 сен в 18:00
€200€250 за всё до 4 чел.
Прогулка по Европейскому и Азиатскому Стамбулу
Пешая
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Европейскому и Азиатскому Стамбулу
Начало: Встречаемся на площади Ипподром (Немецкий фонтан)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
€197 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Азиатской части Стамбула
На машине
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Азиатской части Стамбула
Начало: Стамбул, причал Юскюдар
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
€80 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Большое спасибо Елене за познавательную экскурсию по разным районам Стамбула! Узнали много интересных фактов о жизни турков, истории города, современных традициях. Благодаря Елене попробовали самую вкусную шаурму, также жареную рыбу в лаваше, местные сладости. Спасибо!
  • К
    Ксения
    20 июля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Потрясающая экскурсия! отдельное спасибо экскурсоводу Лене! название экскурсии полностью соответствует! прогулялись по различным районам,прокатились на всех возможных видах траспорта,узнали просто
    читать дальше

    невероятное количество нового,и про историю города,и про его современную жизнь! на все интересующие вопросы Лена дала более чем развернутые ответы! вся экскурсия прошла на одном дыхании,хотя длилась часов 5-6!все рекомендации по кафе,ресторанам,сувенирам и тд проверили! и это действительно топ)в общем,от души рекомендую!

  • С
    Светлана
    14 июня 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Спасибо огромное Веронике за прекрасную экскурсию по Стамбулу! Скорее это была прогулка: красивые виды улочек и тех районов, куда обычно
    читать дальше

    не водят туристов увлекла нас. Четыре часа прошли незаметно. Нам с дочкой хотелось посмотреть Стамбул изнутри. Веронка хорошо и интересно рассказывает о жизни в Стамбуле. Для нас это была дружественная обстановка и знание о жизни в Стамбуле не только самих жителей, но и иностранцев, которые связали свою жизнь с Турцией была познавательной. Я обязательно буду рекомендовать вашу компанию моим друзьям!!!! Мы обязательно вернемся и снова встретимся!

  • Г
    Глеб
    13 мая 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Прекрасная экскурсия и великолепная гид Елена. Получили исчерпывающую информацию о разных аспектах жизни в Стамбуле, историческую информацию. Все это очень визуально, ненавязчиво, в приятной дружеской атмосфере. Если в городе первый раз, то настоятельно рекомендуем.

    Глеб и Татьяна.
  • Ш
    Шаталина
    8 мая 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Спасибо Элен огромное!!! За одну экскурсию узнала Стамбул так, как не смогла за 2 приезда))
    Отличный экскурсовод!!!
  • S
    Svetlana
    24 апреля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Очень интересная экскурсия, с очень хорошим гидом Еленой. Рассказала много интересного, провела по нескольким районам. Были в Нишанташи, Джихангире, на
    читать дальше

    площади Таксим, улице Истикляль, в экскурсию вошло посещение фуникулера, посетили порт, из Европейской стороны в Азиатскую переплыли на пароме, и еще много интересного, время пролетело не заметно, очень благодарны Елене за чудесную экскурсию и рекомендуем ее всем.

  • П
    Патина
    15 апреля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Увидели интересные районы Стамбула. Прокатились на различных видах транспорта, включая паром. Побывали и на европейской и на азиатской части. Нашли
    читать дальше

    локации из любимых сериалов. Елена очень доступно и интересно рассказывает о событиях, происходивших в то или иное время.
    Во многие из увиденных районов мы бы сами просто не добрались.
    Экскурсию рекомендую! Нам все очень понравилось!

  • В
    Виктория
    1 апреля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Шикарная экскурсия, посмотрели много красивых мест. Впечатлений хватит на долго. Элени очень приятная девушка, было ощущение, что гуляем с подругой.
  • M
    Marta
    18 марта 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Мы очень благодарны Елене за прекрасную экскурсию!
    Мы много узнали о жизни в Стамбуле, Елена легко и ненавязчиво преподносит информацию без
    читать дальше

    занудных исторических дат из Викепедии. Это была прекрасная прогулка по двум континентам, мы рады, что удалось за один день поездить сразу на нескольких видах общественного транспорта. Вкусно и тепло посидели в кондитерской, как старые друзья! Маршрут составлен идеально для пешей прогулки.
    Экскурсию рекомендую!

  • Е
    Евгений
    11 марта 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Элени встретила нас рядом с нашим отелем. После этого мы на трамвае и метро поехали к месту начала нашей экскурсии.
    читать дальше

    В очень комфортном для нас темпе мы прогулялись по местам, в которых туристов не было. Прелесть экскурсии Элени была в том, что она нас не загружала историческими фактами, датами, и прочей статистикой (ну, совсем по минимуму), а рассказывала о жизненных ситуациях тех мест, где мы проходили - о жизни людей, быте, семейных отношениях, воспитании и образовании детей, взаимоотношениях с соседями… Незаметно мы вышли к Парку демократии и пересекли его на гондольной переправе. На противоположной стороне выпили кофе и, набравшись сил, пошли к Таксим. Нам удалось миновать туристическую Истикляль и мы небольшими улочками спустились в Галатапорт. Там есть место https://www.google.com/maps/place/Sokak+Lezzeti+Tarihi+Bal%C4%B1k+D%C3%BCr%C3%BCmc%C3%BC+Mehmet+Usta/@41.0249702,28.9781161,21z/data=!4m6!3m5!1s0x14cab9dda9f1b0fb:0xf35f3649e59f506d!8m2!3d41.0249702!4d28.9782529!16s%2Fg%2F11csqjbbvb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D, где обязательно нужно съесть балык-экмек. Элени знала это место, как и то, что ребята переехали буквально в одном квартале оттуда. Она отвела нас к ним и мы вкусили их чудо. Из Галатапорта на пароме мы переправились на азиатскую часть в чудный Ускюдар, по которому с удовольствием прогулялись и вернулись к Эминоню.
    Прошли много, но совсем не устали.
    Элени удалось показать нам Стамбул с живой стороны и мы ей за это очень благодарны!

  • О
    Ольга
    25 февраля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Все было замечательно. Прошли за 5 часов столько, сколько не смогли бы пройти и найти самостоятельно.
  • О
    Ольга
    14 февраля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Программу пришлось изменить в связи с погодными условиями. Все равно остались довольны увиденным. Настоящий Стамбул, каким его себе и представляли,
    читать дальше

    современный, красочный, европейский. Много интересной информации получили от гида Вероники. Немного расстроила стоимость проезда на общественном транспорте, изначально рассчитывали на меньшее. Что можно было бы изменить или улучшить? Погоду в Стамбуле в феврале (ха-ха), был и ливень и снегопад, но это не зависит от гида и Спутника.

  • Д
    Дмитрий
    14 февраля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Всё понравилось, спасибо!
  • Л
    Людмила
    7 февраля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Нам очень понравилось! Увидели реальный город и все это с рассказами и историями. Спасибо огромное Элен за прекрасный день. Рекомендую очень!!!! Сам так не походишь и особенно в Стамбуле!
  • Ю
    Юлия
    2 февраля 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Охватили много районов, старая и новая Европейская части, Азиатская часть, красивые здания, подробно Элени рассказывала по пути и о локациях,
    читать дальше

    и о Турции в целом. Было очень познавательно и увлекательно. Воспользовались за время прогулки всеми видами транспорта в Стамбуле (метро, паром, автобус, электричка под Босфором, трамвай). Очень благодарны за экскурсионную программу от Элени.

  • E
    Egor
    29 января 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Крайне рекомендую! Много интересного не только о достопримечательностях, но и в целом о Турции и его жителях.
  • Е
    Егор
    29 января 2025
    Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
    Крайне рекомендую! Много интересного не только о достопримечательностях, но и в целом о Турции и его жителях.

