В очень комфортном для нас темпе мы прогулялись по местам, в которых туристов не было. Прелесть экскурсии Элени была в том, что она нас не загружала историческими фактами, датами, и прочей статистикой (ну, совсем по минимуму), а рассказывала о жизненных ситуациях тех мест, где мы проходили - о жизни людей, быте, семейных отношениях, воспитании и образовании детей, взаимоотношениях с соседями… Незаметно мы вышли к Парку демократии и пересекли его на гондольной переправе. На противоположной стороне выпили кофе и, набравшись сил, пошли к Таксим. Нам удалось миновать туристическую Истикляль и мы небольшими улочками спустились в Галатапорт. Там есть место https://www.google.com/maps/place/Sokak+Lezzeti+Tarihi+Bal%C4%B1k+D%C3%BCr%C3%BCmc%C3%BC+Mehmet+Usta/@41.0249702,28.9781161,21z/data=!4m6!3m5!1s0x14cab9dda9f1b0fb:0xf35f3649e59f506d!8m2!3d41.0249702!4d28.9782529!16s%2Fg%2F11csqjbbvb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D, где обязательно нужно съесть балык-экмек. Элени знала это место, как и то, что ребята переехали буквально в одном квартале оттуда. Она отвела нас к ним и мы вкусили их чудо. Из Галатапорта на пароме мы переправились на азиатскую часть в чудный Ускюдар, по которому с удовольствием прогулялись и вернулись к Эминоню.

Прошли много, но совсем не устали.

Элени удалось показать нам Стамбул с живой стороны и мы ей за это очень благодарны!