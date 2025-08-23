-
Нетуристический Стамбул: прогулка по современным районам (Европа+Азия)
Прогулка по Европейскому и Азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по Азиатской части Стамбула
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 августа 2025Большое спасибо Елене за познавательную экскурсию по разным районам Стамбула! Узнали много интересных фактов о жизни турков, истории города, современных традициях. Благодаря Елене попробовали самую вкусную шаурму, также жареную рыбу в лаваше, местные сладости. Спасибо!
- ККсения20 июля 2025Потрясающая экскурсия! отдельное спасибо экскурсоводу Лене! название экскурсии полностью соответствует! прогулялись по различным районам,прокатились на всех возможных видах траспорта,узнали просто
- ССветлана14 июня 2025Спасибо огромное Веронике за прекрасную экскурсию по Стамбулу! Скорее это была прогулка: красивые виды улочек и тех районов, куда обычно
- ГГлеб13 мая 2025Прекрасная экскурсия и великолепная гид Елена. Получили исчерпывающую информацию о разных аспектах жизни в Стамбуле, историческую информацию. Все это очень визуально, ненавязчиво, в приятной дружеской атмосфере. Если в городе первый раз, то настоятельно рекомендуем.
Глеб и Татьяна.
- ШШаталина8 мая 2025Спасибо Элен огромное!!! За одну экскурсию узнала Стамбул так, как не смогла за 2 приезда))
Отличный экскурсовод!!!
- SSvetlana24 апреля 2025Очень интересная экскурсия, с очень хорошим гидом Еленой. Рассказала много интересного, провела по нескольким районам. Были в Нишанташи, Джихангире, на
- ППатина15 апреля 2025Увидели интересные районы Стамбула. Прокатились на различных видах транспорта, включая паром. Побывали и на европейской и на азиатской части. Нашли
- ВВиктория1 апреля 2025Шикарная экскурсия, посмотрели много красивых мест. Впечатлений хватит на долго. Элени очень приятная девушка, было ощущение, что гуляем с подругой.
- MMarta18 марта 2025Мы очень благодарны Елене за прекрасную экскурсию!
Мы много узнали о жизни в Стамбуле, Елена легко и ненавязчиво преподносит информацию без
- ЕЕвгений11 марта 2025Элени встретила нас рядом с нашим отелем. После этого мы на трамвае и метро поехали к месту начала нашей экскурсии.
- ООльга25 февраля 2025Все было замечательно. Прошли за 5 часов столько, сколько не смогли бы пройти и найти самостоятельно.
- ООльга14 февраля 2025Программу пришлось изменить в связи с погодными условиями. Все равно остались довольны увиденным. Настоящий Стамбул, каким его себе и представляли,
- ДДмитрий14 февраля 2025Всё понравилось, спасибо!
- ЛЛюдмила7 февраля 2025Нам очень понравилось! Увидели реальный город и все это с рассказами и историями. Спасибо огромное Элен за прекрасный день. Рекомендую очень!!!! Сам так не походишь и особенно в Стамбуле!
- ЮЮлия2 февраля 2025Охватили много районов, старая и новая Европейская части, Азиатская часть, красивые здания, подробно Элени рассказывала по пути и о локациях,
- EEgor29 января 2025Крайне рекомендую! Много интересного не только о достопримечательностях, но и в целом о Турции и его жителях.
