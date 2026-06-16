Вы увидите две разные версии Стамбула: азиатский Кузгунджук — тихий и камерный, европейский Балат — яркий и фактурный. Узнаете, как здесь веками жили рядом греки, евреи, армяне и турки. Мы много общались с местными жителями — и будем рассказывать истории из их уст. Такого вы точно не прочтёте в книгах, статьях и Википедии.
Описание экскурсии
- Начнём прогулку с парома — ведь Стамбул лучше всего раскрывается с воды. По пути в азиатскую часть города будем любоваться Босфором, минаретами и дворцами, а также кормить чаек симитом.
- В Ускюдаре прогуляемся по набережной, увидим мечети XVI века и дойдём до Кузгунджука — небольшого уютного района, где Стамбул становится тише и будто переносит в другую эпоху.
- Выпьем кофе на берегу Босфора и при желании немного погадаем на кофейной гуще — легко, с улыбкой и по-турецки. Заглянем в историческую пекарню, попробуем холодную пахлаву и познакомимся с необычными десертами без сахара и муки.
- Погуляем по местам съёмок турецких сериалов среди деревянных домиков, старинных фасадов, маленьких лавок и уютных двориков. Увидим мечеть и греческий православный храм, стоящие бок о бок, и поговорим о греках, евреях и турках-османах, которые долгое время жили здесь по соседству. А ещё заглянем в небольшой общественный огород и узнаем его трогательную историю.
- Затем снова сядем на паром и отправимся через Босфор и Золотой Рог в Балат и Фенер — исторические районы Стамбула. По пути полюбуемся классическим силуэтом города: мечетями, дворцами, башнями и другими памятниками разных эпох.
- В Балате нас ждут антикварные лавки, разноцветные домики, православные храмы и знаменитый греческий лицей XIX века, который часто называют «стамбульским Хогвартсом». При желании можно посетить Константинопольский патриархат.
- На маршруте будет много красивых мест для фотографий, а завершить прогулку можно обедом в турецком ресторане с террасой и видом на Золотой Рог.
На экскурсии вы узнаете:
- почему в Кузгунджуке мечеть появилась позже православных храмов и синагог и какую историю соседства хранит этот факт;
- легенду о строительстве мечети, над которой, по преданию, не летают птицы;
- как греки, армяне, евреи и турки жили в одном небольшом районе и какие традиции сохранились здесь до наших дней;
- историю Кузгунджукского огорода — места, которое жители сумели сохранить как часть памяти района;
- почему именно Кузгунджук стал одной из первых съёмочных площадок турецких сериалов и какие известные проекты здесь снимали;
- какие легенды связаны с Босфором и Золотым Рогом;
- как менялась жизнь на берегах Босфора: от османских особняков и рыбацких деревень до современных набережных;
- как православие продолжало существовать в османском Константинополе;
- почему Фенер стал греческим центром города, а Балат — одним из главных еврейских районов Стамбула;
- как менялся облик Балата в разные эпохи и почему сегодня его называют живым музеем под открытым небом;
- почему греческий лицей в Фенере напоминает настоящий замок и за что его прозвали «стамбульским Хогвартсом».
Организационные детали
- На экскурсии мы будем передвигаться на общественном транспорте: вам необходимо иметь при себе istanbulkart или билеты. При необходимости поможем вам их приобрести.
- Питание и напитки в стоимость не входят.
в четверг в 10:00 и 14:30, в пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€15
|Стандартный
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00 и 14:30, в пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хакан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 204 туристов
Я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме. Окончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Имею лицензию гида от министерства туризма Турции. Работаю в официальном тур
Входит в следующие категории Стамбула
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