Если вы влюблены в старый Стамбул, эта фотопрогулка именно для Вас. Мы с Вами окунемся в атмосферу старого города, сделаем прекрасные снимки, которые останутся Вам как память о незабываемой поездки.

Начнем нашу фотопрогулку с площади Султанахмет и закончим рядом с мечетью Сулеймание с которой открывается умопомрачительный вид на Стамбул.

> 40 фотограй в цветокорекции и все крупные планы с ретушью. Фотографии будут готовы в течении 14-20 дней после фотосессии+ отдаю все удачные исходникию. Все фотографии загружаю на файлообменник, для скачивания будут доступны 2 недели.

>Рекомендую начинать фотосессию на рассвете. Почему: 1. Меньше людей 2. Красивый свет

>Макияж и прическа не входят в стоимость фотосессии, но я могу посоветовать отличных русскоговорящих визажистов. Они также могут приехать в ваш отель, что бы приготовить Вас к фотосессии.