Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет

Фотопрогулка по старому городу

Фотопрогулка по старому городу.

Район Султанахмет
Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет
Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет
Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет
Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет
Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет
Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет
Фотопрогулка по старому городу. Район Султанахмет

Что вы увидите 🤩

  • Айя София
  • мечеть Султанахмет
  • Ипподром
  • Немецкий фонтан
  • мечеть Сулеймание
Если вы влюблены в старый Стамбул, эта фотопрогулка именно для Вас. Мы с Вами окунемся в атмосферу старого города, сделаем прекрасные снимки, которые останутся Вам как память о незабываемой поездки.
Начнем нашу фотопрогулку с площади Султанахмет и закончим рядом с мечетью Сулеймание с которой открывается умопомрачительный вид на Стамбул.
> 40 фотограй в цветокорекции и все крупные планы с ретушью. Фотографии будут готовы в течении 14-20 дней после фотосессии+ отдаю все удачные исходникию. Все фотографии загружаю на файлообменник, для скачивания будут доступны 2 недели.
>Рекомендую начинать фотосессию на рассвете. Почему: 1. Меньше людей 2. Красивый свет
>Макияж и прическа не входят в стоимость фотосессии, но я могу посоветовать отличных русскоговорящих визажистов. Они также могут приехать в ваш отель, что бы приготовить Вас к фотосессии.
 Что входит
  • > 40 фотограй в цветокорекции и все крупные планы с ретушью. Фотографии будут готовы в течении 14-20 дней после фотосессии+ отдаю все удачные исходникию. Все фотографии загружаю на файлообменник
  • для скачивания будут доступны 2 недели.
 Что не входит
  • Расходы на: симит
  • кофе
  • газеты и тд
Начало
🚩 Начало: Фонтан на площаде Султанахмет
🏁 Место завершения: мечеть Сулеймание
Время проведения: Понедельник - суббота, рассветное время +/- 7.00-8.00 утра
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Анастасия Г.
Анастасия Г.
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