Мустафа проводит ещё 4 экскурсии

Уловить дух востока и оценить необычную турецкую кухню на прогулке по азиатскому Кадыкёю
Чтобы в полной мере прочувствовать город (а тем более столь колоритный), его надо распробовать и раскусить! Приглашаю вас на насыщенную и историями, и вкусами прогулку по истинному Стамбулу, где нет толп туристов.
Вы окунетесь в жизнь яркого Кадыкёя, насладитесь традиционными блюдами и напитками, сделаете стильные фото и увидите город глазами местных.
На пароме мы отправимся через пролив Босфор из европейской части города в азиатскую. На пристани захватим с собой пару стамбульских бубликов симитов, чтобы по пути покормить чаек и сделать классные фото. А на той стороне вас ждет старинный район Кадыкёй: обилие антикварных лавок, галерей, бутиков с товарами ручной работы и дизайнерской одеждой. Мы насладимся прогулкой по набережной; дойдем до богемной, любимой художниками и писателями улицы Мода. Отсюда видно Европейскую часть Стамбула и Принцевы острова.
Что, где и как едят в Стамбуле
Моя авторская экскурсия гастрономическая, а значит, вы не только познакомитесь с колоритом и бытом Кадыкёя, но и распробуете его. Мы не будем останавливаться на традиционный стрит-фуд, который вы и без меня оцените в другие дни. Я открою вам тайные вкусы истинной турецкой кухни.
Например, вы попробуете вкуснейший суп бейран. Уверен, вы будете вспоминать его как отдельную достопримечательность Стамбула. А еще хюнкар бегенди — блюдо, которое в прошлом подавали исключительно султану и его семье
На местном рынке я научу вас выбирать самые вкусные оливки и настоящие восточные специи
Вы пройдете по улице баров, где царит атмосфера веселья, особенно вечером. Отведаете лучший кофе в азиатском Стамбуле или что-нибудь покрепче при желании
Попутно мы будем дегустировать различные мезе, салаты и десерты, а также вдоволь попьем турецкого чаю!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты на паром; затраты на обед и дегустации (€30-40 на чел.)
Программу можно скорректировать с учетом ваших пожеланий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5477 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях читать дальшеуменьшить
наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ярослав
Али отлично провел экскурсию. Было вкусно и интересно.
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Ирина
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель в районе Кадыкёй, и на вторую половину дня была заказана экскурсия по ближайшим кафе читать дальшеуменьшить
и небольшим ресторанам. Ахмед пришёл к нам в отель, что было очень удобно)😉 Он рассказал нам про район, про его историю и особенности, показал что именно можно попробовать в различных заведениях по пути, мы пообедали, купили мороженое и некоторые другие сладости, прошли сквозь район от Босфора до Мраморного моря, полюбовались на чаек и медузу. Ахмед не водил нас по каким-то своим знакомым, нет. Он рассказывал про всё, что мы видели, отвечал на вопросы, показывал, куда приходит сам, и где продаются любимые вкусняшки его мамы. Выбирали, где покушать и что купить исключительно мы, исходя из своих предпочтений. Очень рекомендую эту прогулку с Ахмедом, нам потом все дни было легко ориентироваться) Получилось не только очень интересно, но и полезно)
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Татьяна
Наша гастрономическая экскурсия по Стамбулу в компании с гидом Али завершилась, а мы всей компанией продолжаем вспоминать наши посиделки и разговоры, наши впечатления. Если Вы хотите провести день, наслаждаясь едой, читать дальшеуменьшить
общением, прогулками, то Вам к Али. Мы отметили прекрасный русский язык, знание истории, интересную подачу материала. Али адаптировал программу для маломобильного участника нашей группы и учел пожелания по выбору еды. Не было навязывания услуг, отмечу еще, что у нас был выбор ресторанов и гастрономических лавочек. Али нас встретил и проводил, дал рекомендации по нашему дальнейшему маршруту. Однозначно советую. Спасибо, Али!
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Анастасия
Мы провели замечательный день в компании Али. Очень интересный собеседник и профессионал своего дела. Сертифицированный гид - это очень важно! Не всегда, просто знаний, достаточно для того, чтобы проводить экскурсии читать дальшеуменьшить
для туристов. Надо обладать и другими качествами: харизмой, умением интересно рассказывать и завладевать вниманием людей, быть гибким и конечно же много знать 😉. Всё это есть у Али. Однозначно рекомендуем ❤
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Екатерина
Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала была прогулка, знакомство с кварталом, потом было поглощение различных вкусностей))) Али прекрасный рассказчик и собеседник! Очень рады знакомству!
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E
Evgeniy
Благодарим Али за познавательную и вкусную экскурсию по азиатской части Стамбула. Удобно, что она в индивидуальном формате - все прошло без спешки, гибко, ненапряжно, под наши интересы и вкусы.
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