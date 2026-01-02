Мустафа проводит ещё 4 экскурсии

Чтобы в полной мере прочувствовать город (а тем более столь колоритный), его надо распробовать и раскусить! Приглашаю вас на насыщенную и историями, и вкусами прогулку по истинному Стамбулу, где нет толп туристов. Вы окунетесь в жизнь яркого Кадыкёя, насладитесь традиционными блюдами и напитками, сделаете стильные фото и увидите город глазами местных.

Описание экскурсии

Стамбул без прикрас

На пароме мы отправимся через пролив Босфор из европейской части города в азиатскую. На пристани захватим с собой пару стамбульских бубликов симитов, чтобы по пути покормить чаек и сделать классные фото. А на той стороне вас ждет старинный район Кадыкёй: обилие антикварных лавок, галерей, бутиков с товарами ручной работы и дизайнерской одеждой. Мы насладимся прогулкой по набережной; дойдем до богемной, любимой художниками и писателями улицы Мода. Отсюда видно Европейскую часть Стамбула и Принцевы острова.

Что, где и как едят в Стамбуле

Моя авторская экскурсия гастрономическая, а значит, вы не только познакомитесь с колоритом и бытом Кадыкёя, но и распробуете его. Мы не будем останавливаться на традиционный стрит-фуд, который вы и без меня оцените в другие дни. Я открою вам тайные вкусы истинной турецкой кухни.

Например, вы попробуете вкуснейший суп бейран. Уверен, вы будете вспоминать его как отдельную достопримечательность Стамбула. А еще хюнкар бегенди — блюдо, которое в прошлом подавали исключительно султану и его семье

На местном рынке я научу вас выбирать самые вкусные оливки и настоящие восточные специи

Вы пройдете по улице баров, где царит атмосфера веселья, особенно вечером. Отведаете лучший кофе в азиатском Стамбуле или что-нибудь покрепче при желании

Попутно мы будем дегустировать различные мезе, салаты и десерты, а также вдоволь попьем турецкого чаю!

Организационные детали