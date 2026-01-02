Мустафа проводит ещё 4 экскурсии

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Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле

Уловить дух востока и оценить необычную турецкую кухню на прогулке по азиатскому Кадыкёю
Чтобы в полной мере прочувствовать город (а тем более столь колоритный), его надо распробовать и раскусить! Приглашаю вас на насыщенную и историями, и вкусами прогулку по истинному Стамбулу, где нет толп туристов.

Вы окунетесь в жизнь яркого Кадыкёя, насладитесь традиционными блюдами и напитками, сделаете стильные фото и увидите город глазами местных.
4.9
17 отзывов
Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле

Описание экскурсии

Стамбул без прикрас

На пароме мы отправимся через пролив Босфор из европейской части города в азиатскую. На пристани захватим с собой пару стамбульских бубликов симитов, чтобы по пути покормить чаек и сделать классные фото. А на той стороне вас ждет старинный район Кадыкёй: обилие антикварных лавок, галерей, бутиков с товарами ручной работы и дизайнерской одеждой. Мы насладимся прогулкой по набережной; дойдем до богемной, любимой художниками и писателями улицы Мода. Отсюда видно Европейскую часть Стамбула и Принцевы острова.

Что, где и как едят в Стамбуле

Моя авторская экскурсия гастрономическая, а значит, вы не только познакомитесь с колоритом и бытом Кадыкёя, но и распробуете его. Мы не будем останавливаться на традиционный стрит-фуд, который вы и без меня оцените в другие дни. Я открою вам тайные вкусы истинной турецкой кухни.

  • Например, вы попробуете вкуснейший суп бейран. Уверен, вы будете вспоминать его как отдельную достопримечательность Стамбула. А еще хюнкар бегенди — блюдо, которое в прошлом подавали исключительно султану и его семье
  • На местном рынке я научу вас выбирать самые вкусные оливки и настоящие восточные специи
  • Вы пройдете по улице баров, где царит атмосфера веселья, особенно вечером. Отведаете лучший кофе в азиатском Стамбуле или что-нибудь покрепче при желании
  • Попутно мы будем дегустировать различные мезе, салаты и десерты, а также вдоволь попьем турецкого чаю!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты на паром; затраты на обед и дегустации (€30-40 на чел.)
  • Программу можно скорректировать с учетом ваших пожеланий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5477 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
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наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Я
Али отлично провел экскурсию. Было вкусно и интересно.
Али отлично провел экскурсию. Было вкусно и интересно.
Али отлично провел экскурсию. Было вкусно и интересно.
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И
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель в районе Кадыкёй, и на вторую половину дня была заказана экскурсия по ближайшим кафе
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и небольшим ресторанам. Ахмед пришёл к нам в отель, что было очень удобно)😉 Он рассказал нам про район, про его историю и особенности, показал что именно можно попробовать в различных заведениях по пути, мы пообедали, купили мороженое и некоторые другие сладости, прошли сквозь район от Босфора до Мраморного моря, полюбовались на чаек и медузу. Ахмед не водил нас по каким-то своим знакомым, нет. Он рассказывал про всё, что мы видели, отвечал на вопросы, показывал, куда приходит сам, и где продаются любимые вкусняшки его мамы. Выбирали, где покушать и что купить исключительно мы, исходя из своих предпочтений. Очень рекомендую эту прогулку с Ахмедом, нам потом все дни было легко ориентироваться) Получилось не только очень интересно, но и полезно)

Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
Большое спасибо Ахмеду за прекрасную гастрономическую экскурсию 🤗 Мы только прилетели в Стамбул, заселились в отель
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Татьяна
Наша гастрономическая экскурсия по Стамбулу в компании с гидом Али завершилась, а мы всей компанией продолжаем вспоминать наши посиделки и разговоры, наши впечатления. Если Вы хотите провести день, наслаждаясь едой,
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общением, прогулками, то Вам к Али. Мы отметили прекрасный русский язык, знание истории, интересную подачу материала. Али адаптировал программу для маломобильного участника нашей группы и учел пожелания по выбору еды. Не было навязывания услуг, отмечу еще, что у нас был выбор ресторанов и гастрономических лавочек. Али нас встретил и проводил, дал рекомендации по нашему дальнейшему маршруту. Однозначно советую. Спасибо, Али!

Наша гастрономическая экскурсия по Стамбулу в компании с гидом Али завершилась, а мы всей компанией продолжаем
Наша гастрономическая экскурсия по Стамбулу в компании с гидом Али завершилась, а мы всей компанией продолжаем
Наша гастрономическая экскурсия по Стамбулу в компании с гидом Али завершилась, а мы всей компанией продолжаем
Наша гастрономическая экскурсия по Стамбулу в компании с гидом Али завершилась, а мы всей компанией продолжаем
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Анастасия
Мы провели замечательный день в компании Али. Очень интересный собеседник и профессионал своего дела. Сертифицированный гид - это очень важно! Не всегда, просто знаний, достаточно для того, чтобы проводить экскурсии
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для туристов. Надо обладать и другими качествами: харизмой, умением интересно рассказывать и завладевать вниманием людей, быть гибким и конечно же много знать 😉. Всё это есть у Али. Однозначно рекомендуем ❤

Мы провели замечательный день в компании Али. Очень интересный собеседник и профессионал своего дела. Сертифицированный гид
Мы провели замечательный день в компании Али. Очень интересный собеседник и профессионал своего дела. Сертифицированный гид
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Екатерина
Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала была прогулка, знакомство с кварталом, потом было поглощение различных вкусностей))) Али прекрасный рассказчик и собеседник! Очень рады знакомству!
Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала
Спасибо большое Али за прекрасное проведенное время! Прокатились на пароме, гуляли, общались, пили чай, кушали. Сначала
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E
Благодарим Али за познавательную и вкусную экскурсию по азиатской части Стамбула. Удобно, что она в индивидуальном формате - все прошло без спешки, гибко, ненапряжно, под наши интересы и вкусы.
Благодарим Али за познавательную и вкусную экскурсию по азиатской части Стамбула. Удобно, что она в индивидуальном
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Входит в следующие категории Стамбула

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