Мустафа проводит ещё 4 экскурсии

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Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!

Уловить дух востока и оценить необычную турецкую кухню на прогулке по азиатскому Кадыкёю

Мустафа
Мустафа – Гид из Стамбула
Чтобы в полной мере прочувствовать город 🏙️ (а тем более столь колоритный), его надо распробовать и раскусить! Приглашаю вас на насыщенную и историями, и вкусами прогулку 👣 по истинному Стамбулу, где нет толп туристов.

Вы окунетесь в жизнь яркого Кадыкёя, насладитесь традиционными блюдами и напитками, сделаете стильные фото и увидите город глазами местных.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!

Что вас ожидает

Стамбул без прикрас
На пароме мы отправимся через пролив Босфор из европейской части города в азиатскую. На пристани захватим с собой пару стамбульских бубликов симитов, чтобы по пути покормить чаек и сделать классные фото. А на той стороне вас ждет старинный район Кадыкёй: обилие антикварных лавок, галерей, бутиков с товарами ручной работы и дизайнерской одеждой. Мы насладимся прогулкой по набережной; дойдем до богемной, любимой художниками и писателями улицы Мода. Отсюда видно Европейскую часть Стамбула и Принцевы острова.

Что, где и как едят в Стамбуле
Мой авторский тур гастрономический, а значит, вы не только познакомитесь с колоритом и бытом Кадыкёя, но и распробуете его. Мы не будем останавливаться на традиционный стрит-фуд, который вы и без меня оцените в другие дни. Я открою вам тайные вкусы истинной турецкой кухни 🥧.

  • Например, вы попробуете вкуснейший суп бейран. Уверен, вы будете вспоминать его как отдельную достопримечательность 🏛️ Стамбула. А еще хюнкар бегенди — блюдо, которое в прошлом подавали исключительно султану и его семье;
  • На местном рынке я научу вас выбирать самые вкусные оливки и настоящие восточные специи;
  • Вы пройдете по улице баров, где царит атмосфера веселья, особенно вечером. Отведаете лучший кофе в азиатском Стамбуле или что-нибудь покрепче при желании;
  • Попутно мы будем дегустировать различные мезе, салаты и десерты, а также вдоволь попьем турецкого чаю!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 на паром; затраты на обед и дегустации (30-40 евро на человека)
  • Программу можно скорректировать с учетом ваших пожеланий
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!
Гастро-открытия в аутентичном Стамбуле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мустафа
Мустафа
Здравствуйте, я ваш частный гид в Стамбуле, работаю и живу в этом прекрасном городе с 2005 года. Я хочу подарить вам любовь Стамбула и Турции, мое бесконечное восхищение ее богатой и многовековой историей и архитектурой, помочь вам почувствовать неповторимую ауру этого великолепного города и нашей многогранной страны.
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