Я приглашаю Вас на фотопрогулки в самом красивом городе мира – Стамбуле. На протяжении нескольких лет я изучала различные районы Стамбула и составила идеальные маршруты для фотопрогулок. Каждый маршрут со своей изюминкой. Мои фотопрогулки - не только ваши эмоции на память, но также возможность посмотреть на город 🏙️ другими глазами. Они позволяют окунуться в атмосферу Стамбула, увидеть то, о чем не подозревают даже местные.

1. Непревзойденная классика. «Исторический центр - Султанахмет». Возможна съемка в Топкапы, предлагаю также зайти в кафе-террасу с шикарным видом. 1 час

2. «Стамбул с высоты» Красивые 🤩 виды, крыши, терассы. По желанию мосты. Крыша с чайками и фруктами оплачивается отдельно. По желанию крышу можно заменить на мост. + мечеть Сулеймание. 2 часа

3. «Аутентичный Балат». Для тех, кто хочет погрузиться с головой в атмосферный Стамбул. Вокруг красивые цветные домики как на картинках, мы гуляем по маршруту, фотографируемся. По дороге встретим много красивых уютных кафе для портретных фото. 2 часа

4. «Азиатский Стамбул. Кадыкей. Мода» Фотопрогулка-знакомство с одним из самых современных районов Стамбула с сотнями интересных ресторанов и тематических кофеен. Одна из которых оформлена по мотивам известного сериала «Во все тяжкие». Фотографируемся на улицах, в кафе, у моря 🌊. 2 часа

5. «Улицы Галаты». Фотопрогулка по самым фотогеничным улицам в окрестностях Галаты. В зависимости от длительности начало и конец маршрута можно корректировать. 1 или 2 часа

6. «Великолепный век». Фотосессия 📷 в местах съемки сериала (Дом принцессы Изабеллы и дворец шехзаде Мустафы в Манисе). Встреча в Айрылык чешмеси, включен трансфер туда-обратно. 2 часа (Стоимость чуть выше из-за трансфера).

Стоимость рассчитана на 1-2 человека

Все расходы в кафе/ресторанах/музеях оплачиваются дополнительно.

Историческая информация/экскурсия не предусмотрена

Отдаю все удачные фото + 20 фото в ретуши на выбор клиента. Техника: Canon 5d Mark 4, 50 mm.