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Фотопрогулка в Стамбуле

5
3 отзыва
Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
Тематическая фотопрогулка по улицам Стамбула.

Яркие кадры на профессиональную технику на фоне достопримечательностей 🏛️, лучшие панорамы с крыш и мостов, а также колоритные фото в традиционных декорациях.

Различные локации на выбор: исторический центр, азиатские районы, улицы Галаты, места съёмки сериала «Великолепный век».

По окончанию вы получите все удачные фотографии 📸 плюс 20 с обработкой на выбор.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📸Фото на память
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €108 за экскурсию

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Фотопрогулка в Стамбуле
Фотопрогулка в Стамбуле

Что вы увидите

  • Исторический центр - Султанахмет
  • Дворец Топкапы
  • Крыши, террасы, улицы Стамбула
  • Мечеть Сулеймание. 2 часа
  • Балат
  • Кадыкей
  • Галатский мост и башня
  • и др.
Я приглашаю Вас на фотопрогулки в самом красивом городе мира – Стамбуле. На протяжении нескольких лет я изучала различные районы Стамбула и составила идеальные маршруты для фотопрогулок. Каждый маршрут со своей изюминкой. Мои фотопрогулки - не только ваши эмоции на память, но также возможность посмотреть на город 🏙️ другими глазами. Они позволяют окунуться в атмосферу Стамбула, увидеть то, о чем не подозревают даже местные.
1. Непревзойденная классика. «Исторический центр - Султанахмет». Возможна съемка в Топкапы, предлагаю также зайти в кафе-террасу с шикарным видом. 1 час
2. «Стамбул с высоты» Красивые 🤩 виды, крыши, терассы. По желанию мосты. Крыша с чайками и фруктами оплачивается отдельно. По желанию крышу можно заменить на мост. + мечеть Сулеймание. 2 часа
3. «Аутентичный Балат». Для тех, кто хочет погрузиться с головой в атмосферный Стамбул. Вокруг красивые цветные домики как на картинках, мы гуляем по маршруту, фотографируемся. По дороге встретим много красивых уютных кафе для портретных фото. 2 часа
4. «Азиатский Стамбул. Кадыкей. Мода» Фотопрогулка-знакомство с одним из самых современных районов Стамбула с сотнями интересных ресторанов и тематических кофеен. Одна из которых оформлена по мотивам известного сериала «Во все тяжкие». Фотографируемся на улицах, в кафе, у моря 🌊. 2 часа
5. «Улицы Галаты». Фотопрогулка по самым фотогеничным улицам в окрестностях Галаты. В зависимости от длительности начало и конец маршрута можно корректировать. 1 или 2 часа
6. «Великолепный век». Фотосессия 📷 в местах съемки сериала (Дом принцессы Изабеллы и дворец шехзаде Мустафы в Манисе). Встреча в Айрылык чешмеси, включен трансфер туда-обратно. 2 часа (Стоимость чуть выше из-за трансфера).
Стоимость рассчитана на 1-2 человека
Все расходы в кафе/ресторанах/музеях оплачиваются дополнительно.
Историческая информация/экскурсия не предусмотрена
Отдаю все удачные фото + 20 фото в ретуши на выбор клиента. Техника: Canon 5d Mark 4, 50 mm.
Что входит
  • Фотограф на 1 час. Отдаю все удачные фото + 20 фото в ретуши на выбор клиента. Техника: Canon 5d Mark 4
  • 50 mm
Что не входит
  • Трансфер (метро, трамвай)
  • Все расходы в кафе/ресторанах/музеях
  • Историческая информация (экскурсия не предусмотрена)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Фотопрогулка в Стамбуле
Фотопрогулка в Стамбуле
Фотопрогулка в Стамбуле
Фотопрогулка в Стамбуле

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алейна К.
Алейна К.
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3 отзыва оставили туристы

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