Описание экскурсии

Гастрономические изыски Турции Гастрономический тур в Стамбуле вызовет массу эмоций и у опытных путешественников, которые прекрасно ориентируются в городе, и у тех, кто посещает его впервые. Экскурсия совмещает в себе дегустацию самых изысканных блюд национальной турецкой кухни с прогулками по узким улочкам и просторным площадям исторической и культурной столицы страны. Программа тура Начнется гастрономический тур по Стамбулу с традиционного завтрака с видом на Босфор. Местные сыры и оливки, пряный суджук, домашние джемы и ароматная выпечка — именно так начинается день самой обычной турецкой семьи. После этого вы отправитесь в Бешикташ, где попробуете особый вид кофе — Дибек, в состав которое входит кардамон, мастика, тимьян и множество секретных ингредиентов. На шумной площади Таксим вам будут предложены популярные виды кебабов, которые в разном регионе страны готовятся по-своему и являются национальным достоянием каждой отдельной области. А завершится гастрономическое путешествие на Галатском мосту. Именно тут находятся колоритные рыбные рынки и ресторанчики, в которых готовят только что выловленную рыбу по османским рецептам. И конечно, какой же гастрономический тур без дегустации местных вин?