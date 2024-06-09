Турецкая кухня знаменита на весь мир.
В нашем гастрономическом путешествии вы попробуете типичный завтрак турецкой семьи, ароматный кофе и вкуснейший кебаб.
«Съедобное» приключение будет сопровождаться пешей прогулкой: мы насладимся видами Босфора, пройдется по площади Таксим и заглянем на рыбный рынок у Галатского моста.
В нашем гастрономическом путешествии вы попробуете типичный завтрак турецкой семьи, ароматный кофе и вкуснейший кебаб.
«Съедобное» приключение будет сопровождаться пешей прогулкой: мы насладимся видами Босфора, пройдется по площади Таксим и заглянем на рыбный рынок у Галатского моста.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Босфор
- Бешикташ
- Площадь Таксим
- Галатский мост
Описание экскурсии
Гастрономические изыски Турции Гастрономический тур в Стамбуле вызовет массу эмоций и у опытных путешественников, которые прекрасно ориентируются в городе, и у тех, кто посещает его впервые. Экскурсия совмещает в себе дегустацию самых изысканных блюд национальной турецкой кухни с прогулками по узким улочкам и просторным площадям исторической и культурной столицы страны. Программа тура Начнется гастрономический тур по Стамбулу с традиционного завтрака с видом на Босфор. Местные сыры и оливки, пряный суджук, домашние джемы и ароматная выпечка — именно так начинается день самой обычной турецкой семьи. После этого вы отправитесь в Бешикташ, где попробуете особый вид кофе — Дибек, в состав которое входит кардамон, мастика, тимьян и множество секретных ингредиентов. На шумной площади Таксим вам будут предложены популярные виды кебабов, которые в разном регионе страны готовятся по-своему и являются национальным достоянием каждой отдельной области. А завершится гастрономическое путешествие на Галатском мосту. Именно тут находятся колоритные рыбные рынки и ресторанчики, в которых готовят только что выловленную рыбу по османским рецептам. И конечно, какой же гастрономический тур без дегустации местных вин?
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Бешикташ
- Площадь Таксим
- Галатский мост
Что включено
- ✓ Русскоговорящий гид
- ✓ Страховка
- ✓ Трансфер из/в отель
Что не входит в цену
- ✓ Личные расходы
- ✓ Питание, напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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