3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное гастрономическое путешествие по Стамбулу, где вы не только познакомитесь с богатым вкусом турецкой кухни, но и узнаете секреты приготовления традиционных блюд.Начните свой день с насыщенного завтрака,

включающего менемен и местные сыры, продолжите на Египетском базаре, где вас ждут сладости, такие как кюнефе и баклава. На Галатском мосту попробуйте знаменитый балык-экмек, а в Азиатском Стамбуле - искандер кебаб. Завершите прогулку чашечкой турецкого кофе с видом на город. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться со вкусами Стамбула и его культурой через кулинарию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все вкусы Стамбула за один день!

Завтрак — самое логичное начало гастро-прогулки и самый важный прием пищи для турков! Вы попробуете менемен — классический турецкий омлет с овощами — и оцените местные сыры с чашкой ароматного чая.

— классический турецкий омлет с овощами — и оцените местные сыры с чашкой ароматного чая. Кулинарное приключение продолжится на Египетском базаре : здесь вы разберетесь в традиционных пряностях, отведаете вкуснейший пирог кюнефе с сыром и фисташками и Баклаву (пахлаву) , узнаете секреты их приготовления и взбодритесь стаканом свежевыжатого сока.

: здесь вы разберетесь в традиционных пряностях, отведаете вкуснейший пирог с сыром и фисташками и , узнаете секреты их приготовления и взбодритесь стаканом свежевыжатого сока. Сквозь толпу туристов мы проберемся к Галатскому мосту, чтобы оценить знаменитый балык-экмек — рыбу в лаваше, приготовленную на ваших глазах. А запить её можем шалгамом , по вкусу напоминающим рассол с огурцами.

— рыбу в лаваше, приготовленную на ваших глазах. А запить её можем , по вкусу напоминающим рассол с огурцами. Дальше наш гатро-путь лежит через Босфор — в Азиатский Стамбул, где вы попробуете национальный искандер кебаб в томатном соусе с йогуртом.

в томатном соусе с йогуртом. А ароматным завершением прогулки станет чашечка турецкого кофе с прекрасным видом на весь Стамбул с высоты 260 метров.

Диковинки турецкого стрит-фуда

В пути мы также можем отведать менее популярные, но не менее вкусные стамбульские уличные лакомства: например, знаменитую крошку-картошку кумпир, фаршированные мидии, кунжутные булочки симит, варенную кукурузу, жареные каштаны, всевозможные кебабы или Чиг-кофте — сырые чечевичные котлеты. Не сомневайтесь, после этой прогулки вы начнете разбираться в стамбульской гастрономии и её вкусах не хуже местного жителя!

Кому подойдет прогулка

Тем, кто хочет разобраться в турецкой кухне и познакомиться со Стамбулом через его культовые блюда.

Организационные детали

Обратите внимание: в случае лок-дауна (из-за ситуации с ковидом в Турции) экскурсия охватит не все локации, которые перечислены в описании. Мы заранее сообщим, как изменятся маршрут и программа прогулки.

Как проходит экскурсия