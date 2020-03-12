3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Все вкусы Стамбула за один день!
Диковинки турецкого стрит-фуда
В пути мы также можем отведать менее популярные, но не менее вкусные стамбульские уличные лакомства: например, знаменитую крошку-картошку кумпир, фаршированные мидии, кунжутные булочки симит, варенную кукурузу, жареные каштаны, всевозможные кебабы или Чиг-кофте — сырые чечевичные котлеты. Не сомневайтесь, после этой прогулки вы начнете разбираться в стамбульской гастрономии и её вкусах не хуже местного жителя!
Тем, кто хочет разобраться в турецкой кухне и познакомиться со Стамбулом через его культовые блюда.