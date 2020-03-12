3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по лучшим гастро-точкам Стамбула, пробуя традиционные и необычные местные блюда

Олег
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Олег – представитель гидов
Хотите сделать свою встречу со Стамбулом не только интересной, но и невероятно вкусной? Во время нашего гастро-приключения вы откроете секреты местных сладостей, заглянете на Египетрский базар, оцените «тот самый» балык-экмек у Галатского моста.

И, конечно, попробуете лучшую уличную еду в Стамбуле — от фаршированных мидий до булочек симит!
€100
75 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе вашего отеля или апартаментов
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!

Что вас ожидает

Все вкусы Стамбула за один день!

  • Завтрак — самое логичное начало гастро-прогулки и самый важный прием пищи для турков! Вы попробуете менемен — классический турецкий омлет с овощами — и оцените местные сыры с чашкой ароматного чая.
  • Кулинарное приключение продолжится на Египетском базаре: здесь вы разберетесь в традиционных пряностях, отведаете вкуснейший пирог кюнефе с сыром и фисташками и Баклаву (пахлаву), узнаете секреты их приготовления и взбодритесь стаканом свежевыжатого сока.
  • Сквозь толпу туристов мы проберемся к Галатскому мосту, чтобы оценить знаменитый балык-экмек — рыбу в лаваше, приготовленную на ваших глазах. А запить её можем шалгамом, по вкусу напоминающим рассол с огурцами.
  • Дальше наш гатро-путь лежит через Босфор — в Азиатский Стамбул, где вы попробуете национальный искандер кебаб в томатном соусе с йогуртом.
  • А ароматным завершением прогулки станет чашечка турецкого кофе с прекрасным видом на весь Стамбул с высоты 260 метров.

Диковинки турецкого стрит-фуда
В пути мы также можем отведать менее популярные, но не менее вкусные стамбульские уличные лакомства: например, знаменитую крошку-картошку кумпир, фаршированные мидии, кунжутные булочки симит, варенную кукурузу, жареные каштаны, всевозможные кебабы или Чиг-кофте — сырые чечевичные котлеты. Не сомневайтесь, после этой прогулки вы начнете разбираться в стамбульской гастрономии и её вкусах не хуже местного жителя!

Кому подойдет прогулка

Тем, кто хочет разобраться в турецкой кухне и познакомиться со Стамбулом через его культовые блюда.

Организационные детали

  • Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии — в среднем расходы составят 40 евро на человека.
  • Эта программа — предварительный и ориентировочный вариант. Конечный маршрут я смогу составить с учетом ваших интересов и пожеланий.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • По вашему желанию я также могу показать лучшие кальянные города или устроить дегустацию лучших алкогольных напитков Стамбула.
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе вашего отеля или апартаментов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
В этот чудесный весенний день нашу экскурсию провела Аида. Она местный житель и хорошо разбирается где и что показать гостям Стамбула. Аида хорошо владеет языком, учитывает предпочтения гостей и идет навстречу пожеланиям клиентов. Помимо основной темы, она много рассказывала об истории города и отвечала на все вопросы. Кульминацией экскурсии был чудесный ужин в турецком стиле со множеством блюд по вполне приемлемой цене. Спасибо большое за прекрасный вечер.
1 марта 2020
Мы были в Стамбуле уже много раз и часто слышали про разные национальные блюда, но многие из них попробовать не доводилось - не знали, где лучше, как правильно называются, не было времени и т.п. Поэтому решили взять такую экскурсию. Гидом была Аида, она отлично говорит по-турецки, что было огромным плюсом в процессе экскурсии. Аида собиралась водить нас по разным кафе, ресторанам и фастфудам весь день, но мы сразу предупредили, что у нас только 4 часа. Но мы совместно оперативно скорректировали маршрут, и все, что хотели, успели - и плотно позавтракать турецким завтраком, состоящим из множества вкуснейших блюд, подаваемых в медной посуде в отличном ресторане с шикарным видом на Золотой Рог; и попробовать балык экмек, о котором так много слышали, и посидеть в отличном кафе на паромном причале, и прогуляться по популярному у местных жителей району Бешикташ и попробовать там очень необычные мокрые бургеры и фаршированные мидии. В общем, большое спасибо Аиде за экскурсию и Олегу за организацию и оперативные ответы на все наши вопросы!
15 ноября 2019
Очень хорошая экскурсия. Отлично продуманный маршрут, кроме информации непосредственно касающейся темы экскурсии, Олег рассказал много интересных исторических фактов. По нашему желанию мы смогли посетить дополнительные места, незапланированные заранее. Все очень понравилось, рекомендуем всем!

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