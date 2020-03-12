3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное гастрономическое путешествие по Стамбулу, где вы не только познакомитесь с богатым вкусом турецкой кухни, но и узнаете секреты приготовления традиционных блюд.
Начните свой день с насыщенного завтрака,
Начните свой день с насыщенного завтрака,
6 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Попробуйте все вкусы Стамбула за один день
- 🧀 Оцените местные сыры и традиционные блюда
- 🥙 Узнайте секреты приготовления турецких лакомств
- 🌉 Насладитесь видом на Стамбул с высоты
- ☕ Завершите день чашечкой турецкого кофе
- 🧭 Индивидуальный маршрут с учетом ваших пожеланий
Что можно увидеть
- Египетский базар
- Галатский мост
Описание экскурсии
Все вкусы Стамбула за один день!
- Завтрак — самое логичное начало гастро-прогулки и самый важный прием пищи для турков! Вы попробуете менемен — классический турецкий омлет с овощами — и оцените местные сыры с чашкой ароматного чая.
- Кулинарное приключение продолжится на Египетском базаре: здесь вы разберетесь в традиционных пряностях, отведаете вкуснейший пирог кюнефе с сыром и фисташками и Баклаву (пахлаву), узнаете секреты их приготовления и взбодритесь стаканом свежевыжатого сока.
- Сквозь толпу туристов мы проберемся к Галатскому мосту, чтобы оценить знаменитый балык-экмек — рыбу в лаваше, приготовленную на ваших глазах. А запить её можем шалгамом, по вкусу напоминающим рассол с огурцами.
- Дальше наш гатро-путь лежит через Босфор — в Азиатский Стамбул, где вы попробуете национальный искандер кебаб в томатном соусе с йогуртом.
- А ароматным завершением прогулки станет чашечка турецкого кофе с прекрасным видом на весь Стамбул с высоты 260 метров.
Диковинки турецкого стрит-фуда
В пути мы также можем отведать менее популярные, но не менее вкусные стамбульские уличные лакомства: например, знаменитую крошку-картошку кумпир, фаршированные мидии, кунжутные булочки симит, варенную кукурузу, жареные каштаны, всевозможные кебабы или Чиг-кофте — сырые чечевичные котлеты. Не сомневайтесь, после этой прогулки вы начнете разбираться в стамбульской гастрономии и её вкусах не хуже местного жителя!
Кому подойдет прогулка
Тем, кто хочет разобраться в турецкой кухне и познакомиться со Стамбулом через его культовые блюда.
Организационные детали
Обратите внимание: в случае лок-дауна (из-за ситуации с ковидом в Турции) экскурсия охватит не все локации, которые перечислены в описании. Мы заранее сообщим, как изменятся маршрут и программа прогулки.
Как проходит экскурсия
- Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии — в среднем расходы составят 40 евро на человека
- Эта программа — предварительный и ориентировочный вариант. Конечный маршрут я смогу составить с учетом ваших интересов и пожеланий.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По вашему желанию я также могу показать лучшие кальянные города или устроить дегустацию лучших алкогольных напитков Стамбула
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
В этот чудесный весенний день нашу экскурсию провела Аида. Она местный житель и хорошо разбирается где и что показать гостям Стамбула. Аида хорошо владеет языком, учитывает предпочтения гостей и идет
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Отличная прогулка за вкусняшками. Байран и ливень немного подпортили впечатления и планы, но тут уже что есть, на это не повлиять. Прекрасная рыба в лаваше - с удовольствием ела бы
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М
Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию. Интересно, познавательно, да ещё и вкусно!) Посмотрели большую часть Стамбула, останавливаясь на дегустации вкуснейшей местной кухни, слушали интересные рассказы, время пролетело просто незаметно. Замечательно продуман маршрут, очень понравился финал экскурсии - вид на Стамбул с небоскрёба Сапфир. Гид Шахбоз- умница и энтузиаст. Огромное спасибо и рекомендации от души!
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И
Как же нам с Олегом повезло! Замечательный гид! Всё было очень вкусно,красиво,самобытно. Экскурсия была скорректирована с учётом наших пожеланий! Мы смогли познакомится с традиционными завтраками,попробовать морепродукты,наивкуснейшие восточные сладости,пересечь Европу и Азию на морской погудке,насладиться панорамами Стамбула с головокружительной высоты! Это было вау! Очень рекомендую!
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В
Олег оправдал мои ожидания и даже больше. Экскурсия плавно, без напряга, проходила по местам « принятия» пиши, перетекая в исторические пласты. Когда было нужно поток слов уменьшался, когда было нужно - увеличивался. Охват был гораздо больше, чем просто еда- напитки, однозначно рекомендую. Сам я, при следующем посещении Стамбула, закажу у Олега другую, ещё более широкую экскурсию.
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V
Просто великолепная экскурсия! Наш гид Шахбоз провёл её именно так, как нужно проводить такие экскурсии - знакомя через кухню с историей и современной жизнью Стамбула, с её загадками и ароматами. Мы получили просто лавину интереснейшей и малоизвестной информации о городе и его жителях, побывали в местах, облюбованных местными гурманами. Очень вкусно, атмосферно и увлекательно!
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