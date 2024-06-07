На пароме – экскурсии в Стамбуле

Найдено 9 экскурсий в категории «На пароме» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул, о котором вы не знали
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
«Программа предполагает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
4834 за человека
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
«Дополнительные расходы: билеты на паром, канатную дорогу и трамвай — около 5 евро/чел»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Билет в Цистерну Базилика — 800 лир с человекаБилет на паром — 150 лир с человека»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
🚢 На пароме
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
236 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1512 за человека
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221177 за всё до 4 чел.
Стамбул: два континента за 1 день
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Стамбул: исследуйте два континента за день
Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Насладившись европейским Стамбулом, мы отправимся на пароме в Азию»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
224180 за всё до 4 чел.
Стамбул для второго дня
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
«Мы сядем на паром, чтобы рассмотреть «кружевные» виллы с воды»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
129110 за всё до 3 чел.
Билет на паром на Принцевы острова
🚢 На пароме
Групповая
5 часов
Билет на паром на Принцевы острова
«Билеты на паром для самостоятельного посещения и осмотра острова Бююкада (Bü»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:45, 10:45, 11:45, 13:45
12 за человека
Сокровища Золотого Рога
🚢 На пароме
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
«Дополнительные расходы: перемещение на общественном транспорте (паром и трамвай) — 45 лир (~$2)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
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    о Золотому рогу и пешком поднялись на холм Пьра Лотти. Насладились прекрасным видом, выпили по чашечке кофе и Айдын сделал кучу фоток во всех красивых местах.

  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
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    Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
  • T
    Tatiana
    5 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
  • V
    Vladislav
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были
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    и как я и хотела, увидели его совсем в другом свете, современный, европейский, с шикарными видами. Большое спасибо за чудесную прогулку!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
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    нигде слишком долго не затягивали, но успели посмотреть и пофоткаться. Джевхер был внимателен, успевал отвечать на 5 вопросов одновременно, с хорошим чувством юмора, рассказал много полезного в плане транспорта, кафе, цен. Никаких душных магазинов, только прогулка по существу. Очень довольны!

    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
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    повезло, у нас была индивидуальная экскурсия и всё было только на нас!) Маршрут построен безупречно по нашему мнению, успев посмотреть множество локаций, мы абсолютно не устали. Во -первых мы прокатились по заливу "золотой рог' и увидели Стамбул с воды под интересный рассказ Айдына, посетили мечеть знаковую для мусульман мечеть, поднялись на холм Пьера Лоти и полюбовались Стамбулом со смотровой площадки, неспешно перекусили и выпили чаю в одноимённом кафе, спустились по канатной дороге и на трамвае добрались до района Балат с красивыми местами для фото. Там же посидели в кафе за чашечкой ароматного турецкого кофе, после чего Айдын завёл нас в старейшую церковь Марии Монгольской. Прошлись по району Фенербахче с инстаграмными локациями и большое спасибо Айдыну за отличные фотографии! Прогулялись до железной церкви и даже заглянули во внутрь. По обратной дороге, мы зашли в музей табака, где также услышали рассказ об истории этого предприятия и его настоящем. Подводя итог скажу: экскурсия полностью оправдала наши ожидания, проходит в очень комфортном темпе, удалось посмотреть все заявленные места и даже чуть больше, информация не перегружена цифрами и легко воспринимается, прокатиличь на разных видах транспорта, получили ответы на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем! И с нетерпением ждём следующей, запланированной экскурсии с Айдыном!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На пароме»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Стамбул, о котором вы не знали
  2. Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
  3. Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
  4. Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
  5. Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На пароме" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 12 до 180 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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