1 чел.
По популярности
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
«Программа предполагает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
48€34 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
«Дополнительные расходы: билеты на паром, канатную дорогу и трамвай — около 5 евро/чел»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Билет в Цистерну Базилика — 800 лир с человекаБилет на паром — 150 лир с человека»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15€12 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221€177 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: исследуйте два континента за день
Исследуйте уникальное сочетание европейской и азиатской частей Стамбула, открывая секреты великих империй
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Насладившись европейским Стамбулом, мы отправимся на пароме в Азию»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
224€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
«Мы сядем на паром, чтобы рассмотреть «кружевные» виллы с воды»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
129€110 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Билет на паром на Принцевы острова
«Билеты на паром для самостоятельного посещения и осмотра острова Бююкада (Bü»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:45, 10:45, 11:45, 13:45
€12 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
«Дополнительные расходы: перемещение на общественном транспорте (паром и трамвай) — 45 лир (~$2)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- ННаталья5 июня 2024Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
- ППетр5 июня 2024Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
- ААлексей5 июня 2024Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
- TTatiana5 июня 2024Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
- VVladislav5 июня 2024Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
- ААнастасия4 июня 2024Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
- ЕЕкатерина2 июня 2024Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На пароме»
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