Пешие маршруты — один из лучших способов прочувствовать Стамбул. С нами за один день вы успеете увидеть все ключевые достопримечательности его исторического ядра.
И узнаете, как из Византия он превратился в Царьград, стал Константинополем, а затем — столицей Османской империи и современным мегаполисом.
Описание экскурсии
- Первый университет Константинополя
- Мечеть Беязыт
- Крытые рынки Саафлар и Гранд-базар
- Мечеть Нуруосмание
- Колонна Константина (Чемберлиташ)
- Фонтан кайзера Вильгельма
- Ипподром Константинополя
- Египетский обелиск
- Змеиная колонна
- Голубая мечеть
- Бани Хюррем Султан (внешний осмотр)
- Айя-София (внешний осмотр)
- Первый двор дворца Топкапы
Вы узнаете:
- Где находились самые первые поселения
- Почему Царьград считался центром мира
- Как изменился город после захвата турками
- Какие архитектурные следы оставили разные эпохи
После экскурсии вы сможете продолжить самостоятельное изучение города — например, посетить дворец Топкапы или заглянуть в гарем султана.
Организационные детали
- Программа полностью пешеходная, большинство объектов осматриваем исключительно снаружи
- При желании и за дополнительную плату после окончания экскурсии вы можете самостоятельно посетить дворец Топкапы и гарем
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник и четверг в 09:00, в среду и субботу в 08:45 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Беязит
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00, в среду и субботу в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 306 туристов
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула! Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.Задать вопрос
