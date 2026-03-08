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пролетело абсолютно незаметно.



Что особенно хочется отметить:



· Подача материала: Екатерина рассказывает очень живо и увлекательно. Это не было сухим перечислением дат, а настоящим погружением в историю. В каждом месте ощущалось, насколько глубоко она знает тему и с какой любовью относится к городу.

· Маршрут и темп: Всё было продумано до мелочей. Несмотря на плотный график, я никуда не спешил(а), не стоял(а) в огромных очередях и успел(а) всё посмотреть в комфортном ритме.

· Атмосфера: Екатерина — очень тактичный, внимательный и приятный в общении человек. Чувствовалось, что она искренне хочет показать свой Стамбул с лучшей стороны.



Эта экскурсия стала настоящим украшением моей поездки. Спасибо за эмоции и за то, что помогли по-настоящему полюбить этот удивительный город!



Очень рекомендую Екатерину всем, кто ищет глубокие, содержательные и душевные прогулки по Стамбулу.