Моя экскурсия для тех, кто приехал в Стамбул впервые.
За один день мы посетим основные достопримечательности площади Султанахмет, связанные с периодами Византийской и Османской империй. Вы увидите Голубую мечеть, цистерну Базилика и другие визитные карточки города. По окончании прогулки будете иметь общее представление об истории великих империй.
За один день мы посетим основные достопримечательности площади Султанахмет, связанные с периодами Византийской и Османской империй. Вы увидите Голубую мечеть, цистерну Базилика и другие визитные карточки города. По окончании прогулки будете иметь общее представление об истории великих империй.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Собор Святой Софии — храм с 1500-летней историей (началась реставрация, под куполом стоят строительные леса).
- Цистерну Базилика — уникальное подземное водохранилище (можно заменить на Цистерну Феодосия или Цистерну Филоксена).
- Ипподромом — общественный и спортивный центр Константинополя.
- Дворец Топкапы и гарем — основную резиденцию османских падишахов на протяжении 400 лет.
- Храм Святой Ирины — место проведения Второго Вселенского Собора.
- Мечеть Султанахмет (Голубую мечеть) — одну из красивейших османских мечетей и символ Стамбула.
Вы узнаете:
- Почему возникла необходимость перенести столицу Римской империи.
- Кто был первым римским христианским императором.
- Почему османы захватили Константинополь.
- Где жили султан Сулейман и Ибрагим-паша.
- И многое другое.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты:
- комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир/чел.,
- в цистерну Базилика — 2250 лир за чел. (Цистерна Феодосия — 950 лир за чел, Цистерна Филоксена — 600 лир за чел), – в собор Святой Софии — 1375 лир/чел.
- Оплата билетов только в лирах либо банковскими картами. По возможности поменяйте деньги до начала экскурсии.
- Для подтверждения возраста детей возьмите с собой паспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадь Султанахмет или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 488 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид в Стамбуле. Получила два высших образования в России и окончила факультет туристических гидов. Увлекаюсь историей Византии и Османской империи, а также историей религий. Буду рада познакомить вас не только с современным обликом города, но и с его богатым прошлым. P.S. Считаю себя одним из тех счастливых людей, которые занимаются любимым делом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
все просто замечательно, Екатерина провела экскурсию отменно, глубокое знание материала, в тоже время без перегруза датами и султанами, очень понравился юмор при рассказе или оценке событий.
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Огромное спасибо Екатерине за отлично организованные и очень познавательные экскурсии. Екатерина настоящий профессионал своего дела. Прекрасно знает историю Османской империи и её после имперский период. Слушать Екатерину было невероятно интересно.
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М
Хочу оставить огромную благодарность гиду Екатерине за потрясающую экскурсию по Стамбулу!
Екатерина провела для меня очень насыщенный и невероятно интересный маршрут: мы посетили Топкапы, Айя-Софию, Базилику Цистерну и Голубую мечеть. Время
Екатерина провела для меня очень насыщенный и невероятно интересный маршрут: мы посетили Топкапы, Айя-Софию, Базилику Цистерну и Голубую мечеть. Время
Екатерина
Ответ организатора:
Михаил, спасибо большое за отзыв! Мне очень приятно читать такие слова. Рада, что вам понравилось! До новых встреч в Стамбуле! ❤️
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Екатерина - лучший гид!!! спасибо огромное, познавательно, красиво, комфортно. Мы очень довольны, что выбрали именно этого гида. очень рекомендуем!! ’
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А
Екатерина -просто чудесный гид! 6 часов пролетели незаметно, особенно понравилось глубокое знание истории Стамбула и увлекательная подача! Поскольку Екатерина уже много лет живет и проводит экскурсии -мы очень четко проходили по времени во все запланированные места, минуя очереди и толпы туристов! Никогда бы я так не влюбилась в Стамбул, если бы не Екатерина! Всем друзьям советую уже!
Екатерина
Ответ организатора:
Анна, спасибо за отзыв! Жду вас снова в Стамбуле! ❤️
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К
Екатерина провела экскурсию ОТЛИЧНО!
Много интересной информации. 6 с лишним часов пролетели незаметно!
Спасибо🙏💕!
Много интересной информации. 6 с лишним часов пролетели незаметно!
Спасибо🙏💕!
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