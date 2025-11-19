Мои заказы

Istanbul City Tour: Европа и Азия за 1 день (всё включено)

Прогулка по Босфору, дворец Бейлербейи, холм Чамлыджа - все символы Стамбула в одном маршруте
Подарите себе возможность прочувствовать душу Стамбула и увидеть, как здесь переплелись два континента, две культуры и две эпохи! Вы исследуете город с воды и с суши, побываете в местах, где встречаются Азия и Европа, почувствуете атмосферу османской роскоши и современного мегаполиса.
Описание водной прогулки

Трансфер из центра Стамбула

Утром наш водитель забирает участников из центральных районов города (Султанахмет, Эминёню и близлежащие отели) и доставляет к причалу.

Прогулка по Босфору и завтрак на корабле

На борту вас ждут рассказы об истории и легендах, связанных с городом, а также турецкий завтрак. С палубы вы увидите Золотой Рог, мечеть Сулеймание, Галатскую башню, Айя-Софию, дворец Топкапы, Галатский мост, мечеть Ортакёй, крепость Румели-Хисары и многое другое. Прогулка завершается на азиатской стороне у пристани Бейлербейи.

Посещение дворца Бейлербейи

Один из самых элегантных дворцов Османской эпохи, построенный в 19 веке. Внутри вы осмотрите залы с аудиогидом — по правилам музея гидам запрещено проводить экскурсии внутри.

Холм и мечеть Чамлыджа

Отсюда открываются панорамные виды на город, пролив и соединяющие два континента мосты. Здесь же расположена мечеть Чамлыджа — самая большая в Турции.

Обед на корабле

Приятная пауза, чтобы насладиться вкусом Востока и видами Стамбула с воды. В меню — блюда турецкой кухни.

Канатная дорога и холм Пьер Лоти

Завершающая часть экскурсии — подъём на холм Пьер Лоти, место с атмосферой старого Стамбула. Здесь вы сможете выпить чашку ароматного кофе с видом на Золотой Рог, услышать истории о французском писателе Пьере Лоти и сделать финальные фото.

Вы узнаете:

  • Почему Босфор — источник легенд о Стамбуле
  • Как жили османские султаны и аристократы
  • Почему Стамбул называют городом на семи холмах и какие истории скрывают его возвышенности
  • Как устроен город сегодня: где живёт больше людей, чем отличается европейская и азиатская части
  • Как вкус турецкой кухни связан с историей

Примерный тайминг

9:00–9:30 — сбор гостей
9:45 — прибытие на корабль
10:00–10:10 — отправление корабля
10:10–11:30 — морская прогулка + завтрак на борту
11:30–13:00 — экскурсия во дворец Бейлербейи
13:30–14:30 — посещение мечети Чамлыджа
14:30–15:00 — переезд обратно к причалу, обед на корабле
15:00–16:00 — переправа на европейскую часть Стамбула
16:00–16:40 — переезд на холм
16:40–16:55 — свободное время на холме, прогулка, фото
16:55–17:25 — спуск вниз по канатной дороге
17:30–18:00 — завершение экскурсии

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из центральных районов Стамбула, морская прогулка, завтрак и обед на корабле, вход во дворец Бейлербейи и на холм, аудиогид для осмотра дворца, прогулка по канатной дороге
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки на корабле (кроме воды), а также трансфер из отдалённых районов — подробности в переписке
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или на причале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Улькер
Улькер — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 171 туриста
Мы хорошо знаем город, его историю и культуру. И предлагаем вам только проверенные и качественные программы. Почему стоит их выбрать? Удобство и комфорт — прогулка на корабле без долгих переходов и
читать дальше

утомительной информации. Лучшие виды на город — вы увидите ключевые достопримечательности с воды, что делает экскурсию особенно живописной. Выбор удобного времени: утро, день и вечер, каждый со своим уникальным настроением. Проверенная организация — надёжные операторы, профессиональные гиды и вкусные блюда на борту. Наши экскурсии — отличная возможность увидеть Стамбул с нового ракурса и насладиться его атмосферой!

