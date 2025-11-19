Подарите себе возможность прочувствовать душу Стамбула и увидеть, как здесь переплелись два континента, две культуры и две эпохи! Вы исследуете город с воды и с суши, побываете в местах, где встречаются Азия и Европа, почувствуете атмосферу османской роскоши и современного мегаполиса.

Описание водной прогулки

Трансфер из центра Стамбула

Утром наш водитель забирает участников из центральных районов города (Султанахмет, Эминёню и близлежащие отели) и доставляет к причалу.

Прогулка по Босфору и завтрак на корабле

На борту вас ждут рассказы об истории и легендах, связанных с городом, а также турецкий завтрак. С палубы вы увидите Золотой Рог, мечеть Сулеймание, Галатскую башню, Айя-Софию, дворец Топкапы, Галатский мост, мечеть Ортакёй, крепость Румели-Хисары и многое другое. Прогулка завершается на азиатской стороне у пристани Бейлербейи.

Посещение дворца Бейлербейи

Один из самых элегантных дворцов Османской эпохи, построенный в 19 веке. Внутри вы осмотрите залы с аудиогидом — по правилам музея гидам запрещено проводить экскурсии внутри.

Холм и мечеть Чамлыджа

Отсюда открываются панорамные виды на город, пролив и соединяющие два континента мосты. Здесь же расположена мечеть Чамлыджа — самая большая в Турции.

Обед на корабле

Приятная пауза, чтобы насладиться вкусом Востока и видами Стамбула с воды. В меню — блюда турецкой кухни.

Канатная дорога и холм Пьер Лоти

Завершающая часть экскурсии — подъём на холм Пьер Лоти, место с атмосферой старого Стамбула. Здесь вы сможете выпить чашку ароматного кофе с видом на Золотой Рог, услышать истории о французском писателе Пьере Лоти и сделать финальные фото.

Вы узнаете:

Почему Босфор — источник легенд о Стамбуле

Как жили османские султаны и аристократы

Почему Стамбул называют городом на семи холмах и какие истории скрывают его возвышенности

Как устроен город сегодня: где живёт больше людей, чем отличается европейская и азиатская части

Как вкус турецкой кухни связан с историей

Примерный тайминг

9:00–9:30 — сбор гостей

9:45 — прибытие на корабль

10:00–10:10 — отправление корабля

10:10–11:30 — морская прогулка + завтрак на борту

11:30–13:00 — экскурсия во дворец Бейлербейи

13:30–14:30 — посещение мечети Чамлыджа

14:30–15:00 — переезд обратно к причалу, обед на корабле

15:00–16:00 — переправа на европейскую часть Стамбула

16:00–16:40 — переезд на холм

16:40–16:55 — свободное время на холме, прогулка, фото

16:55–17:25 — спуск вниз по канатной дороге

17:30–18:00 — завершение экскурсии

Организационные детали