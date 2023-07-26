Предлагаем начать ваше идеальное стамбульское утро с прогулки на двухпалубном корабле! Под приятную музыку вы проплывёте между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами и ароматным турецким завтраком.
У изящного дворца Бейлербей корабль сделает остановку: вы сможете прогуляться по набережной и купить сувениры.
У изящного дворца Бейлербей корабль сделает остановку: вы сможете прогуляться по набережной и купить сувениры.
Описание экскурсии
Прогулка на теплоходе (2 часа). Вы увидите с воды три дворца: Чыраган, Долмабахче и Топкапы. А также Девичью башню, крепость Румели Хисар, мосты, элитные районы города и мечеть Ортакёй.
Завтрак на корабле. Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепёшка с начинкой.
Остановка для прогулки или шопинга (1 час). Теплоход сделает остановку в азиатской части, у дворца Бейлербей. Вам предложат зайти в магазин со сладостями и сувенирами. Или самостоятельно погулять по набережной.
Организационные детали
- Это видовая прогулка, не предполагающая экскурсионного содержания
- Трансфер из отеля (туда-обратно) и завтрак включены в стоимость
- Трансфер осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если ваш отель находится за их пределами, мы попросим вас подъехать в район Султанахмет.
- Напитки на корабле оплачиваются дополнительно (по желанию)
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 6 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9345 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маст хэв при первой поездке в Стамбул. Организовано все хорошо от момента старта кораблика. До кораблика было слегка непонятно когда и как приедет трансфер и сколько ждать отправления, ну и
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная комфортная прогулка, организована прекрасно! Автобус встретил вовремя, привезли на кораблик. Большой зал со столиками, обзор из окон хороший, тепло и комфортно. Сразу подали сытный завтрак- наелись на полдня точно! За время прогулки гид на русском комментировал достопримечательности, мимо которых мы проплывали. Около часа можно было погулять на высадке, потом вернулись на пристань.
Вам был полезен этот отзыв?
О
С учетом того, что мы проживали в исторической части города, недалеко от Галатской башни, где завтраки были довольно дорогими, нам с дочкой показалось заманчивым предложение позавтракать + покататься. Водитель трансфера
Вам был полезен этот отзыв?
Самые незабываемые впечатления и эмоции. Команда Tripster молодцы. Организатор экскурсии бесспорно один из лучших. Я скажу больше, он лучший!!! Завтрак суперский. Обзорная лекция гида на уровне международной: на английском и на русском языках, хотя изначально не было заявлено. Это порадовало больше всего
Вам был полезен этот отзыв?
К
С погодой во время экскурсии к сожалению не повезло, но всё остальное было отлично. Гиды двуязычные, рассказ проводят на русском и английском языках. Всё организовано и органично: трансфер от отеля и обратно, завтрак, прогулка по Босфору, исторические рассказы.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Приятная прогулка, по кайфу прокатиться на водичке. Шум от воды, конечно, есть, но эта экскурсия не про получение знаний, а про красивый вид с ветерком) спф не забывайте в теплое время года👌
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Морская прогулка по Босфору с завтраком»
Индивидуальная
до 12 чел.
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и и увидеть главные памятники Стамбула с воды
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €325 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Босфор на яхте
Интересные истории, живописные виды и главные достопримечательности Стамбула с воды
Начало: Около станции метро Haliç
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €212 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По Босфору - на яхте и с турецким завтраком
Насладиться видами Стамбула, морским бризом и вкусной едой (с аудиогидом или без)
Начало: У Би Балык Каракёй
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€78 за человека
Групповая
Магия ночного Стамбула: круиз по Босфору, ужин и турецкое шоу
Откройте для себя ночной Стамбул на круизе по Босфору. Ужин, живая музыка и танцы создадут незабываемую атмосферу восточной сказки
Начало: На станции «Кабаташ»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€38 за человека
€25 за человека