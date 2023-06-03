Предлагаем начать ваше идеальное стамбульское утро с прогулки на двухпалубном корабле! Под приятную музыку вы проплывете между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами и ароматным турецким завтраком. У прекрасного дворца Бейлербей корабль сделает остановку: вы сможете прогуляться по набережной и купить сувениры на память.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на теплоходе (2 часа). Вы увидите с воды три дворца: Чыраган, Долмабахче и Топкапы. А также Девичью башню, крепость Румели Хисар, мосты, элитные районы города и мечеть Ортакёй.

Завтрак на корабле. Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепешка с начинкой.

Остановка для прогулки или шопинга (1 час). Теплоход сделает остановку в азиатской части, у дворца Бейлербей. Вам предложат зайти в магазин со сладостями и сувенирами. Или самостоятельно погулять по набережной.

Организационные детали