Морская прогулка по Босфору с завтраком

Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак

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Предлагаем начать ваше идеальное стамбульское утро с прогулки на двухпалубном корабле! Под приятную музыку вы проплывете между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами и ароматным турецким завтраком.

У прекрасного дворца Бейлербей корабль сделает остановку: вы сможете прогуляться по набережной и купить сувениры на память.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Морская прогулка по Босфору с завтраком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на теплоходе (2 часа). Вы увидите с воды три дворца: Чыраган, Долмабахче и Топкапы. А также Девичью башню, крепость Румели Хисар, мосты, элитные районы города и мечеть Ортакёй.

Завтрак на корабле. Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепешка с начинкой.

Остановка для прогулки или шопинга (1 час). Теплоход сделает остановку в азиатской части, у дворца Бейлербей. Вам предложат зайти в магазин со сладостями и сувенирами. Или самостоятельно погулять по набережной.

Организационные детали

  • Это видовая прогулка, не предполагающая экскурсионного содержания
  • Трансфер из отеля (туда-обратно) и завтрак включены в стоимость
  • Трансфер осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если ваш отель находится за их пределами, мы попросим вас подъехать в район Султанахмет.
  • Напитки на корабле оплачиваются дополнительно (по желанию)

ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Романтические
Босфор
Популярные места
Набережная
Босфорский мост
Румелихисар
Девичья башня
Азиатская часть
На яхте по Босфору
Дворец Бейлербей
Дворцы, замки и особняки
Гастрономические
С завтраком

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