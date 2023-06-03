Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Предлагаем начать ваше идеальное стамбульское утро с прогулки на двухпалубном корабле! Под приятную музыку вы проплывете между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами и ароматным турецким завтраком.
У прекрасного дворца Бейлербей корабль сделает остановку: вы сможете прогуляться по набережной и купить сувениры на память.
У прекрасного дворца Бейлербей корабль сделает остановку: вы сможете прогуляться по набережной и купить сувениры на память.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка на теплоходе (2 часа). Вы увидите с воды три дворца: Чыраган, Долмабахче и Топкапы. А также Девичью башню, крепость Румели Хисар, мосты, элитные районы города и мечеть Ортакёй.
Завтрак на корабле. Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепешка с начинкой.
Остановка для прогулки или шопинга (1 час). Теплоход сделает остановку в азиатской части, у дворца Бейлербей. Вам предложат зайти в магазин со сладостями и сувенирами. Или самостоятельно погулять по набережной.
Организационные детали
- Это видовая прогулка, не предполагающая экскурсионного содержания
- Трансфер из отеля (туда-обратно) и завтрак включены в стоимость
- Трансфер осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если ваш отель находится за их пределами, мы попросим вас подъехать в район Султанахмет.
- Напитки на корабле оплачиваются дополнительно (по желанию)
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 4296 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сали. У меня собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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