Предлагаем начать ваше идеальное стамбульское утро с прогулки на двухпалубном корабле! Под приятную музыку вы проплывёте между Европой и Азией, наслаждаясь прекрасными видами и ароматным турецким завтраком. У изящного дворца Бейлербей корабль сделает остановку: вы сможете прогуляться по набережной и купить сувениры.

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Описание экскурсии

Прогулка на теплоходе (2 часа). Вы увидите с воды три дворца: Чыраган, Долмабахче и Топкапы. А также Девичью башню, крепость Румели Хисар, мосты, элитные районы города и мечеть Ортакёй.

Завтрак на корабле. Вас ждёт простой, но очень вкусный завтрак: яйца, свежие овощи, сыр, маслины, пончики и лепёшка с начинкой.

Остановка для прогулки или шопинга (1 час). Теплоход сделает остановку в азиатской части, у дворца Бейлербей. Вам предложат зайти в магазин со сладостями и сувенирами. Или самостоятельно погулять по набережной.

Организационные детали