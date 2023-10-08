Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников

Познакомиться с древней восточной техникой и сделать свой волшебный фонарь

5
4 отзыва
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Турецкие светильники — особое произведение искусства, без которого восточные интерьеры не были бы такими колоритными. Процесс создания мозаичного фонаря невероятно увлекательный и расслабляющий. Предлагаем прочувствовать это на себе. Дополним встречу восточными сладостями и интересными разговорами. Обещаем — понравится и взрослым, и детям!
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будет познавательно

Познакомим вас с историей создания мозаичных ламп. Расскажем, когда зародилась эта техника и как она совершенствуется до сих пор.

Увлекательно

А затем перейдём к самому главному. Вы получите настольную лампу, все нужные для сборки компоненты и под руководством наших опытных инструкторов освоите уникальную мозаичную технику.

Душевно и вкусно

Пока ваш фонарь будет сохнуть, мы поговорим о красотах Стамбула за чашкой чая или кофе со свежеиспечённым печеньем. В конце мастер-класса поможем собрать лампу и нанести окончательные штрихи.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса включены необходимые материалы, закуски, чай, кофе, вода.

ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üsküdar Marmaray
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
8 окт 2023
Все очень понравилось! Мы прекрасно провели время и к тому же это замечательный сувенир.
Natali
30 сен 2023
Получились красивые светильники👍
Светильники забираете с собой. Отличная память о поездке или сувенир (особенно, если учесть, что он сделан собственными руками)).
Получились красивые светильники👍
П
28 сен 2023
Невероятный мастер-класс, всё продумано до мелочей, по итогу получите уникальную лампу, сделанную по вашему собственному дизайну в компании наиприятнейших людей
В
26 сен 2023
Приятная обстановка, отличный гид и команда, яркая мозаика своими руками = прекрасно проведенное время

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