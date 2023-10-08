Турецкие светильники — особое произведение искусства, без которого восточные интерьеры не были бы такими колоритными. Процесс создания мозаичного фонаря невероятно увлекательный и расслабляющий. Предлагаем прочувствовать это на себе. Дополним встречу восточными сладостями и интересными разговорами. Обещаем — понравится и взрослым, и детям!

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Описание

Что вас ожидает

Будет познавательно

Познакомим вас с историей создания мозаичных ламп. Расскажем, когда зародилась эта техника и как она совершенствуется до сих пор.

Увлекательно

А затем перейдём к самому главному. Вы получите настольную лампу, все нужные для сборки компоненты и под руководством наших опытных инструкторов освоите уникальную мозаичную технику.

Душевно и вкусно

Пока ваш фонарь будет сохнуть, мы поговорим о красотах Стамбула за чашкой чая или кофе со свежеиспечённым печеньем. В конце мастер-класса поможем собрать лампу и нанести окончательные штрихи.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса включены необходимые материалы, закуски, чай, кофе, вода.