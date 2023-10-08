Познакомиться с древней восточной техникой и сделать свой волшебный фонарь
Турецкие светильники — особое произведение искусства, без которого восточные интерьеры не были бы такими колоритными. Процесс создания мозаичного фонаря невероятно увлекательный и расслабляющий. Предлагаем прочувствовать это на себе. Дополним встречу восточными сладостями и интересными разговорами. Обещаем — понравится и взрослым, и детям!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Будет познавательно
Познакомим вас с историей создания мозаичных ламп. Расскажем, когда зародилась эта техника и как она совершенствуется до сих пор.
Увлекательно
А затем перейдём к самому главному. Вы получите настольную лампу, все нужные для сборки компоненты и под руководством наших опытных инструкторов освоите уникальную мозаичную технику.
Душевно и вкусно
Пока ваш фонарь будет сохнуть, мы поговорим о красотах Стамбула за чашкой чая или кофе со свежеиспечённым печеньем. В конце мастер-класса поможем собрать лампу и нанести окончательные штрихи.
Организационные детали
В стоимость мастер-класса включены необходимые материалы, закуски, чай, кофе, вода.
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üsküdar Marmaray
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ali — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 123 туристов
Погрузитесь в увлекательный мир турецкой культуры вместе с командой местных экспертов. С годами наш опыт проведения экскурсий только растёт, но мы всё так же страстно стремимся показать суть нашего города и придумываем новые форматы. Приходите к нам на увлекательные мастер-классы и живые разговоры. После них вы получите не только яркие впечатления, но и уникальные сувениры, сохранив о Стамбуле самые приятные воспоминания.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
8 окт 2023
Все очень понравилось! Мы прекрасно провели время и к тому же это замечательный сувенир.
Natali
30 сен 2023
Получились красивые светильники👍
Светильники забираете с собой. Отличная память о поездке или сувенир (особенно, если учесть, что он сделан собственными руками)).
Светильники забираете с собой. Отличная память о поездке или сувенир (особенно, если учесть, что он сделан собственными руками)).
П
Павел
28 сен 2023
Невероятный мастер-класс, всё продумано до мелочей, по итогу получите уникальную лампу, сделанную по вашему собственному дизайну в компании наиприятнейших людей
В
Валентина
26 сен 2023
Приятная обстановка, отличный гид и команда, яркая мозаика своими руками = прекрасно проведенное время
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