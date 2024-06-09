Индивидуальная экскурсия по Стамбулу (маршрут 1)

Индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Смешанная: автомобильная и пешеходная, также, прогулка на яхте. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу (маршрут 1)
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу (маршрут 1)
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу (маршрут 1)

Что вас ожидает:

  • Дворец Топкапы
  • Церковь Св. Ирины
  • Ипподром
  • Голубая мечеть
  • Собор Св. Софии
  • Хаммам Хюррем Султан (снаружи)
  • Босфор

Описание экскурсии

ВНИМАНИЕ! Собор Св. Софии осмотр возможен только снаружи!

Программа

  • Дворец Топкапы (Гарем и Селамлик);
  • Площадь Султанахмет;
  • Ипподром;
  • Голубая мечеть;
  • Собор Св. Софии (снаружи);
  • Хаммам Хюррем Султан (снаружи);
  • Прогулка на индивидуальной яхте по Босфору (1 час).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Топкапы
  • Церковь Св. Ирины
  • Ипподром
  • Голубая мечеть
  • Собор Св. Софии
  • Хаммам Хюррем Султан (снаружи)
  • Босфор
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Прогулка на индивидуальной яхте по Босфору (1 час)
Что не входит в цену
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Кроме вторника в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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