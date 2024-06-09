Смешанная: автомобильная и пешеходная, также, прогулка на яхте. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- Церковь Св. Ирины
- Ипподром
- Голубая мечеть
- Собор Св. Софии
- Хаммам Хюррем Султан (снаружи)
- Босфор
Описание экскурсии
ВНИМАНИЕ! Собор Св. Софии осмотр возможен только снаружи!
Программа
- Дворец Топкапы (Гарем и Селамлик);
- Площадь Султанахмет;
- Ипподром;
- Голубая мечеть;
- Собор Св. Софии (снаружи);
- Хаммам Хюррем Султан (снаружи);
- Прогулка на индивидуальной яхте по Босфору (1 час).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Церковь Св. Ирины
- Ипподром
- Голубая мечеть
- Собор Св. Софии
- Хаммам Хюррем Султан (снаружи)
- Босфор
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Прогулка на индивидуальной яхте по Босфору (1 час)
Что не входит в цену
- Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Кроме вторника в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Стамбуле
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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