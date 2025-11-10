Стамбул — город, в котором сходятся цивилизации.
Вы пройдёте по площади Султанахмет, рассмотрите византийские и османские памятники, древнегреческие колонны и египетский обелиск.
Мы поможем вам увидеть отпечатки эпох в архитектуре и расскажем, как складывался характер этого уникального места.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Султанахмет (площадь Ипподром) — сердце византийского Константинополя.
- Немецкий фонтан — подарок Вильгельма II султану Абдул-Хамиду.
- Египетский обелиск, возведённый в честь первого мирного договора между Древним Египтом и Хеттским царством.
- Змеиную колонну из храма в Дельфах.
- Обелиск Константина — памятник 10 века.
- Айя-Софию — рассмотрим собор снаружи.
А ещё вы:
- Заглянете в Голубую мечеть — шедевр османского зодчества.
- Прогуляетесь по базару Араста — уютному рынку с восточным колоритом.
- Услышите легенды и исторические факты древнего Стамбула.
- Сделаете яркие фотографии на фоне старинных памятников.
Организационные детали
- По пятницам Голубая мечеть закрыта — мы осмотрим её снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
