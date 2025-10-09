Индивидуальная
до 4 чел.
Фатих - самый старый район Стамбула
Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории
Сегодня в 10:00
11 окт в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Начало: В районе Каракёй
Сегодня в 10:30
11 окт в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Три жемчужины Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Погрузиться в историю Константинополя - от Византии до Османской империи
Начало: На площади Султанахмет (Ипподром)
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:45, в четверг в 09:30 и 15:30
Сегодня в 09:30
11 окт в 09:30
€39 за человека
Аудиогид
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€12 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в октябре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 12 до 250. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 24 ⭐ отзыва, цены от €12. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь