Мои заказы

Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору

Уникальная индивидуальная экскурсия по историческому центру Стамбула и Босфору
На нашей обзорной экскурсии по историческому центру Стамбула, вы сможете окунуться в историю и увидеть прекрасные достопримечательности и древнего Константинополя, столицы Византийской империи, и Стамбула, столицы Османской империи.

Вас также ждет чудесная прогулка на корабле по Босфору, где с воды открываются самые лучшие виды на город!
5
17 отзывов
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Голубая мечеть Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.
  • Ипподром Ипподром был сооружен по приказу римского императора Септиимия Севера, но лишь при Константине Великом, трибуны которого вмещали 100 тыс. зрителей, стал центром светской жизни города.
  • Собор Св. Софии Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.
  • Цистерна Базилика Единственное чего не хватало в Стамбуле в те времена, это источники питьевой воды. Ещё до установления Византийского правления, был замечен этот недостаток, были построены хранилища дождевой воды. Самый значительный из таких хранилищ это Еребатан Сарныджы (Цистерна Базилики) • Прогулка по Босфору Если вы хотите находится и в Азии и в Европе, то вы можете присоединиться к экскурсии на катере по проливу, который соединяет Черное и Мраморное море.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Собор Св. Софии
  • Цистерна Базилика
  • Прогулка по Босфору
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий фонтан
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
I
Спасибо большое за замечательную обзорную программу и экскурсию по Стамбулу с прогулкой по Босфору!

Эта прогулка идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум, исследуя город пешком. Конечно, нужно быть готовыми к
читать дальшеуменьшить

насыщенному маршруту, но время пролетает незаметно. Хотя для путешествующих с маленькими детьми программа возможно слегка интенсивна - небольшие передышки были (попробовать местные лакомства или на мини покупки) но присесть получилось только на кораблике.

Отдельная благодарность гиду Али за увлекательные истории, анекдоты и лёгкую, дружелюбную атмосферу на протяжении всей экскурсии.

Это именно та экскурсия, с которой стоит начинать знакомство со Стамбулом!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Шикарная экскурсия! Beyhan Guven провел интересную экскурсию, ответил на все наши вопросы. Нашел подход к каждому туристу нашей небольшой группы.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хочу сказать, что первые два денёчка в Стамбуле запомнились мне надолго, потому что это необыкновенно красивый город. И Рая организовала нам с семьёй такую экскурсию, на которой я не засыпала,
читать дальшеуменьшить

не скучала. Не люблю я, если честно, экскурсии. Но, как оказалось, с правильным гидом это бывает очень интересно. Рая рассказывала не только о истории города, но и о жизни обычных людей. То есть это не звучало так, будто бы читают учебник по истории, а я скучаю и засыпаю. Я так счастлива, что именно Рая попалась нам, потому что она понравилась мне и как человек, и как экскурсовод. Всё было легко, интересно и весело!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Первый раз была в Стамбуле по работе. Свободного времени было всего 4 часа. Запросила тур буквально накануне поездки. Гид ответила оперативно. Мои ожидания полностью оправдались. Успели много посмотреть, везде без
читать дальшеуменьшить

очередей, гид заранее приобрела билеты и имеет право прохода, минуя всех туристов. Много знает, рассказывает увлекательно. Я конечно только приоткрыла дверь в этот удивительный город, но если будет суждено вернуться, снова обращусь к Рае Рейхан. Рекомендую друзьям и знакомым. Спасибо.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы прогулялись с гидом Гюрканом в историческом центре. Прекрасная экскурсия для первого знакомства со Стамбулом. После неё у нас сложилось впечатление об эпохах, которые пережил город и о людях, которые
читать дальшеуменьшить

им правили. Кроме того наш гид харизматичный и интересный человек, с которым просто приятно проводить время. Угостил нас чаем и раздал советы, где лучше поесть, а где есть не стоит, потому что переоценено и много туристов. В общем, я и моя семьи остались довольны!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Стамбул оставил неизгладимое впечатление, прогулка с нашим экскурсоводом Али была замечательной и познавательной! После экскурсии захотелось больше узнать об истории города, Али рассказал много интересного, чувствуется, что человек знает историю
читать дальшеуменьшить

своего города и говорит не заученными фразами, а именно делится с вами своими знаниями, это привлекает и заинтересовывает. А ещё Али помог нам сориентироваться с выбором турецкого чая и кофе, за это отдельное большое спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору»

Обзорная экскурсия по Стамбулу: Старый город и прогулка по Босфору
Пешая
5 часов
194 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Стамбулу: Старый город и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории, увидеть главные достопримечательности и полюбоваться городом с воды
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€38 за человека
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Пешая
6 часов
40 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Поймать лучшие ракурсы у Девичьей башни, цветных домиков и летней резиденции султанов
Начало: На пристани
Сегодня в 10:00
13 авг в 10:00
от €250 за всё до 3 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
5.5 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€39 за человека
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Пешая
5 часов
50 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Сориентироваться в богатом прошлом и среди великих памятников «города на двух континентах»
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€49 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€49 за человека