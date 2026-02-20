На нашей обзорной экскурсии по историческому центру Стамбула, вы сможете окунуться в историю и увидеть прекрасные достопримечательности и древнего Константинополя, столицы Византийской империи, и Стамбула, столицы Османской империи.
Вас также ждет чудесная прогулка на корабле по Босфору, где с воды открываются самые лучшие виды на город!
Вас также ждет чудесная прогулка на корабле по Босфору, где с воды открываются самые лучшие виды на город!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубая мечеть Заказчик строительства, молодой ревнитель ислама султан Ахмет, считается одной из самых красивых мечетей Стамбула. В декорациях интерьера использованы более 20 тыс. белых и голубых изразцов ручной работы. Благодаря этому она получила свое неофициальное туристичесткое название-Голубая мечеть.
- Ипподром Ипподром был сооружен по приказу римского императора Септиимия Севера, но лишь при Константине Великом, трибуны которого вмещали 100 тыс. зрителей, стал центром светской жизни города.
- Собор Св. Софии Этот памятник, сейчас используемый в качестве музея, сохранился с периода Византийского провление города и бесспорно является восьмым чудом света.
- Цистерна Базилика Единственное чего не хватало в Стамбуле в те времена, это источники питьевой воды. Ещё до установления Византийского правления, был замечен этот недостаток, были построены хранилища дождевой воды. Самый значительный из таких хранилищ это Еребатан Сарныджы (Цистерна Базилики) • Прогулка по Босфору Если вы хотите находится и в Азии и в Европе, то вы можете присоединиться к экскурсии на катере по проливу, который соединяет Черное и Мраморное море.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубая мечеть
- Ипподром
- Собор Св. Софии
- Цистерна Базилика
- Прогулка по Босфору
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий фонтан
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Спасибо большое за замечательную обзорную программу и экскурсию по Стамбулу с прогулкой по Босфору!
Эта прогулка идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум, исследуя город пешком. Конечно, нужно быть готовыми к
Эта прогулка идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум, исследуя город пешком. Конечно, нужно быть готовыми к
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М
Шикарная экскурсия! Beyhan Guven провел интересную экскурсию, ответил на все наши вопросы. Нашел подход к каждому туристу нашей небольшой группы.
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Е
Хочу сказать, что первые два денёчка в Стамбуле запомнились мне надолго, потому что это необыкновенно красивый город. И Рая организовала нам с семьёй такую экскурсию, на которой я не засыпала,
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Ю
Первый раз была в Стамбуле по работе. Свободного времени было всего 4 часа. Запросила тур буквально накануне поездки. Гид ответила оперативно. Мои ожидания полностью оправдались. Успели много посмотреть, везде без
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А
Мы прогулялись с гидом Гюрканом в историческом центре. Прекрасная экскурсия для первого знакомства со Стамбулом. После неё у нас сложилось впечатление об эпохах, которые пережил город и о людях, которые
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О
Стамбул оставил неизгладимое впечатление, прогулка с нашим экскурсоводом Али была замечательной и познавательной! После экскурсии захотелось больше узнать об истории города, Али рассказал много интересного, чувствуется, что человек знает историю
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