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не скучала. Не люблю я, если честно, экскурсии. Но, как оказалось, с правильным гидом это бывает очень интересно. Рая рассказывала не только о истории города, но и о жизни обычных людей. То есть это не звучало так, будто бы читают учебник по истории, а я скучаю и засыпаю. Я так счастлива, что именно Рая попалась нам, потому что она понравилась мне и как человек, и как экскурсовод. Всё было легко, интересно и весело!