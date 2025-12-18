Вы прогуляетесь по самым знаковым местам Старого города, где встречаются Византия и Османская империя, величие султанов и тайны древних дворцов.
Увидите Голубую мечеть и Айя-Софию, рассмотрите Топкапы и баню Хюррем Султан, побываете на площади Ипподром. И конечно же, узнаете больше о великолепном, шумном, сияющем Стамбуле.
Описание экскурсии
- Дворец Топкапы — легендарная резиденция султанов, центр власти Османской империи
- Айя-София — жемчужина Византии, поражающая своим величием и куполом
- Голубая мечеть (Султанахмет) — одна из самых красивых мечетей мира с шестью минаретами и синими изразцами
- Немецкий фонтан — символ дружбы Османской империи и Германии
- Баня Хюррем Султан — архитектурное творение Мимара Синана, построена для любимой жены Сулеймана Великолепного
- Ипподром — древняя площадь, где когда-то проходили гонки колесниц и собирались императоры
И конечно
- Мы расскажем, как султаны управляли огромной Османской империей из стен дворца Топкапы и какие тайны хранили гаремы
- Вы узнаете, почему Айя-София считается символом соединения христианства и ислама и какие легенды скрывает её купол
- Поймёте, почему Голубая мечеть стала визитной карточкой Стамбула и чем она поражает архитекторов до сих пор
- Услышите историю любви Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан — женщины, изменившей ход истории империи
И не только!
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи, кроме Султанахмет — вход туда бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1826 туристов
Я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлечённых гидов — мы с радостью откроем вам самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
