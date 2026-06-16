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Из Стамбула на Принцевы острова: день моря, природы и отдыха

Путешествие к двум самым известным Принцевым островам: Кыналыаде и Бююкаде
Всего час на пароме, и шумный Стамбул останется позади.

На Принцевых островах вас ждут уютные улочки без автомобилей, старинные виллы и потрясающие виды на Мраморное море.

Мы побываем на Кыналыаде и Бююкаде: обсудим историю архипелага и насладимся одним из самых красивых уголков Турции.
Из Стамбула на Принцевы острова: день моря, природы и отдыха
Из Стамбула на Принцевы острова: день моря, природы и отдыха
Из Стамбула на Принцевы острова: день моря, природы и отдыха

Описание экскурсии

08:30 – 09:30 — сбор участников и трансфер. Доставим вас из отелей к порту отправления. По пути расскажем о Принцевых островах, их истории и особенностях.

10:00 – 11:00 — путешествие на корабле к Принцевым островам. Вы насладитесь панорамными видами Стамбула с воды и сделаете красивые фотографии.

11:00 – 13:00 — прогулка по Кыналыаде. Вы познакомитесь с историей острова: узнаете, откуда произошло название и какие народы жили здесь на протяжении веков.

13:00 — обед на корабле. Мы предложим полноценный обед и безалкогольные напитки.

14:00 — прогулка по Бююкаде. Расскажем, почему Бююкаду называют жемчужиной Принцевых островов и какое значение архипелаг имел в Византийскую и Османскую эпохи.

15:00 – 16:30 — свободное время. Можно прогуляться по острову, выпить кофе с видом на Мраморное море, сделать фотографии или купить сувениры.

16:30 — отправление в Стамбул.

18:00 – 18:30 — отъезд в отели на трансфере.

Организационные детали

Порядок посещения островов может меняться в зависимости от погоды и работы морского сообщения

В стоимость включено:

  • трансфер из отелей в центральных районах Стамбула
  • поездка на корабле по Мраморному морю
  • обед и безалкогольные напитки на борту корабля
  • сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • личные покупки
  • мороженое и напитки на островах
  • электромобиль на острове (по желанию)

ежедневно в 08:30

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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 7 лет€23
Стандартный€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отелей в центральных районах Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 92 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

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