Всего час на пароме, и шумный Стамбул останется позади. На Принцевых островах вас ждут уютные улочки без автомобилей, старинные виллы и потрясающие виды на Мраморное море. Мы побываем на Кыналыаде и Бююкаде: обсудим историю архипелага и насладимся одним из самых красивых уголков Турции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

08:30 – 09:30 — сбор участников и трансфер. Доставим вас из отелей к порту отправления. По пути расскажем о Принцевых островах, их истории и особенностях.

10:00 – 11:00 — путешествие на корабле к Принцевым островам. Вы насладитесь панорамными видами Стамбула с воды и сделаете красивые фотографии.

11:00 – 13:00 — прогулка по Кыналыаде. Вы познакомитесь с историей острова: узнаете, откуда произошло название и какие народы жили здесь на протяжении веков.

13:00 — обед на корабле. Мы предложим полноценный обед и безалкогольные напитки.

14:00 — прогулка по Бююкаде. Расскажем, почему Бююкаду называют жемчужиной Принцевых островов и какое значение архипелаг имел в Византийскую и Османскую эпохи.

15:00 – 16:30 — свободное время. Можно прогуляться по острову, выпить кофе с видом на Мраморное море, сделать фотографии или купить сувениры.

16:30 — отправление в Стамбул.

18:00 – 18:30 — отъезд в отели на трансфере.

Организационные детали

Порядок посещения островов может меняться в зависимости от погоды и работы морского сообщения

В стоимость включено:

трансфер из отелей в центральных районах Стамбула

поездка на корабле по Мраморному морю

обед и безалкогольные напитки на борту корабля

сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды

Дополнительные расходы: